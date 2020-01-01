Руслана Лыжичко - народная артистка Украины и победительница Евровидения-2004, Амбассадор возобновляемой энергии и посол ЮНИСЕФ, экс-нардеп и активная участница революций.

Руслана: Скажи себе: "Я хочу быть счастливым!" - И сделай все для этого Пресс-служба

Редакции Ivona.bigmir.net удалось пообщаться с удивительной певицей Русланой Лыжичко. С виду она хрупкая и нежная, но внутри - невероятно сильная, энергичная и жизнерадостная. Какие сюрпризы Руслана готовит своим поклонникам в 2020-м году, как ей удается сохранять стройность и красоту, каково было снимать клип “Ми вітер“ на ветряке высотой 120 метров, что помогает певице быть счастливой в браке, а также о разочаровании в политике - все самое интересное читайте в эксклюзивном интервью.

Расскажи, пожалуйста, о планах на 2020 год. Какие сюрпризы готовишь своим поклонникам? Чего ожидать: новых клипов, композиций?

Некоторые журналисты меня спрашивают, куда пропала Руслана. Я отвечаю так, как меня Саша (муж певицы - ред.) попросил отвечать всем: “Редко, но метко“. Чтобы выдавать такие идеи, которые действительно будут менять нашу жизнь принципиально. Поэтому, возможно, мы не так часто пишем традиционный pop music, но чистую энергию мы будем популяризировать только через поп-сцену и популярные шоу.

Символично, что 29 февраля 2020 в Киеве мы презентовали мини-альбом в виде концертного выступления и новый клип “МИ ВІТЕР“ в кинотеатре. Собралось очень много людей и представителей прессы. Я рассказала о проектах, которые были реализованы в последнее время, и презентовала новые идеи. Мы получили массу отзывов о клипе, который сняли на ветряке, на высоте 120 метров.

Мы хотим сделать зрелищное шоу, которое фрагментами уже готово. Показывали его в Гамбурге и здесь, в Измаиле. Год на чистой энергии. Прямо возле сцены устанавливаем солнечные панели, ветряки - они собирают энергию и люди видят, как она аккумулируется.

Плюс шоу состоит в том, что люди приходят и в креативной форме получают информацию, как “зеленая“ энергия работает в жизни. То есть фактически наш проект должен стать зрелищной инструкцией, как самому начать делать энергию, как стать ее архитектором.

Важно: Руслана стала Амбассадором возобновляемой энергии в мире. Певица призывает отказаться от всего искусственного, в том числе, и от наркотиков

Если мне удастся кого-то убедить в том, что наркотики - это плохо, я была бы счастлива. Это был бы лично мой драйв

Как ты пришла к решению этим заниматься?

Я знаю, сколько людей покалечили свои жизни из-за наркотиков. Я переживаю, что простые слова про социалку точно “не заходят” и людям нужно дать что-то такое, чтобы человек сказал СТОП. Так не будет!

Ты сильная, энергичная. Ты Амбассадор возобновляемой энергии, посол ЮНИСЕФ, имеешь множество наград. Откуда для всего брать силы?

Попробуй. Просто попробуй. Все? Увидела? (Руслана демонстрирует бицепс руки — ред.)

Это спорт?

Это не просто спорт. Это гиперэкстремальный спорт. Вот мама свидетель. Я сегодня не спала. Я до посинения обливаюсь холодной водой, бегаю. Более пяти лет. Я каждый день по четыре часа минимум работаю над собой.

Возможно, у тебя есть секреты красоты? Уходовые средства, косметические процедуры?

Изнутри, изнутри должно гореть. Если ты внутри находишь мотивацию драйвовать, весь организм перестраивается. Тебе нужно внутри найти свой кайф жизни. Бог создал человека быть счастливым, чтобы он тоже что-то создавал. Вместо этого человек становится исполнителем чужой воли.

Почему вы закрываете детей, если им нужно бегать в это время? Почему они 10 лет сидят за партами? Куча людей, которые просто сидят. Всю жизнь сидят. Они на месте. Камон, а когда жить будем, ребята?

Я сюда пришла и увидела, знаешь, те “хрущевки”. Мне стало страшно. Я подумала, что там кто-то живет. У людей там проходит жизнь. И мы начали рассуждать, а какая эта жизнь? В чем счастье, в чем драйв этих людей? У них школа, работа, зарплата. Пришел, может, поссорился или не поссорился. Лег спать. Кино, анекдоты, какие-то сплетни собрал и утром то же самое. Я говорю, ого, как “интересно“ жить!

У людей должен проснуться свой драйв. Человек должен сам делать свою жизнь, а не сидеть и ждать, когда кто-то придет к власти и что-то изменит. Не придут. Не изменят. Не будет такого.

Ты сам пришел и сказал: “Я хочу быть счастливым!“ Это провокационно. У меня будет провокационный проект. Я буду всем говорить: “Камон, не надо стонать! Вы сами виноваты, что у вас не та жизнь, которая вам нужна!“

Как начать?

В какой-то момент ты решаешь, что хочешь раскрыть все таланты, которые в тебе заложены. Вот представь, что ты вообще о себе ничего не знаешь. Даже если родители раскрыли какие-то таланты, это далеко не все, что во мне есть. Даже если я чем-то полжизни занималась, это далеко не все, что я могу.

Если каждый человек задаст себе такой вопрос, он такой вираж в своей жизни может сделать. Он может такой получить кайф. Я хочу, чтобы люди себе мозги сменили, чтобы они почувствовали свой драйв изнутри, людям просыпаться надо. Люди очень часто спят. Они в пассиве, потому что контент валится на голову, а ресурс тратится на его обсуждение. А ты сам пробовал генерировать что-то в этой жизни?

Я хочу, чтобы понятие красоты шло изнутри. Человек должен сказать себе, что красота - это не только вещи. Красота - это твой драйв, который идет изнутри. Это твой самый большой клад. Если ты изнутри взрываешься, горишь, кайфуешь - это просто талант и желание жить. Человека, который хочет кайфовать, можно сравнить с влюбленным. Но мы же не можем влюбляться каждые три дня?

Чем чаще каждый человек будет вспоминать свою первую любовь - именно влюбленность, момент адреналина, вспышку, тем чаще он будет мотивировать себя. Если человек захочет, он горы свернет. Я знаю, что народу “не заходят” почему-то эти месседжи. “А что вы здесь рассказываете?” Это пока человек изнутри из себя не достанет наибольшее сокровище. В тебе столько всего заложено, а ты сидишь и “втыкаешь“! Я не знаю, на какой ветряк нужно взобраться, чтобы людям сказать:“Здесь не о пропеллере разговор вообще-то и не об электричестве!“.

Откуда в тебе это желание менять мир и украинцев?

Я на концертах привыкла видеть народ драйвовым. Меня всегда раздражает, когда я людей хочу вытащить на драйв, а они не могут. Первые песни протанцевали, а моя программа динамическая вся. Я дальше раскачалась, а они уже все: “Руся, баллады давай!“. Я говорю: “Какие? Три песни всего было“.

Конечно, больше всего “колбасятся” китайцы, корейцы, латиноамериканцы. Африка - вообще взрыв мозгов. Есть страны, в которых мне в кайф выступать. Но я знаю, что украинцы тоже драйвовые. На Новый год мы выступали на Софиевке. Я видела в начале - народ ходит и выпивает. Я спрашиваю, а есть еще источники драйва?

А есть еще источники драйва, кроме наркотиков и алкоголя? Еще что-то есть?

Ты сказала, что очень важно иметь в себе драйв и энергию, которые схожи с влюбленностью. Вы с Александром Ксенофонтовым женаты уже 25 лет. Вы вместе прошли многое. Как вам удалось сохранить союз?

Расстаемся каждый третий день. Я сегодня журналистам все рассказала. Все, что можно было рассказать.

Что бы в жизни не случалось, как бы ты не ссорился с родным человеком, но если вы вместе, то все сложилось. Это самое большое доказательство того, что любовь существует и она очень мощная. Она мощнее всех тех вещей, которые мы ищем.

Я ветер, а мой муж - огонь. Я завидую ему в хорошем смысле, ведь его драйв имеет более мощное качество, нежели мой. Я ветер, я везде, но я мимолетна. А он горит постоянно.

Учитывая то, что ты влиятельный общественный и политический деятель, тебе наверняка предлагали принять участие в предвыборной компании 2019. Но ты не баллотировалась. Почему?

Меня в президенты предлагали от Майдана. Я неэффективна в политике, потому что там нужно врать. Бывает, когда ты начинаешь врать себе. Ты должен оправдывать свои поступки, и для того, чтобы их оправдать - врешь. Ты идешь на такие поступки, на которые ты никогда не пошел бы. Тебя просто заставляет ситуация, которую ты не можешь изменить. Ты попадаешь в общий поток, где должен стать частью него или уйти.

Есть своя система, свое комьюнити, свои законы. Они научились “дерибанить“, договариваясь на мигах. Ты думаешь, им нужно вслух говорить - “Давай украдем это?“. Им не нужно это говорить. Они и так это понимают. Причем своих-чужих на расстоянии чувствуют.

Меня использовали в политике из-за моей популярности и репутации. Это было очень неправильно - отдать время политике. С другой стороны - это для меня жизненная школа. Я просто поняла, что худшее, что может быть в этой жизни - это ложь себе.

В политике часто теряют чувство реальности. Пока человек не политик, он еще что-то понимает в жизни. А когда он идет в политику, а тем более в большую - он как бы оторванным становится от жизни. Они начинают мыслить какими-то другими понятиями, думать, что делают эту жизнь, что только они знают, как должно быть.

Они настолько убеждены в том, что рулят, что даже не могут понять, почему поднимаются Майданы. Они спрашивают: “Кто позволил?“ А кто вас спрашивает, ребята? Мы хотим жить, а не ждать, когда вы нам позволите. Кто вы такие, чтобы нам позволять жить?

Мне нужно было выбрать, на что потратить время - убеждать политиков или идти к людям, объясняя ситуацию. Мне проще идти к людям. Я не вижу смысла в политике, для меня это как гибель во всех смыслах. И как для человека, и для моей деятельности. Что я там сделаю? Ничего.

Со сцены я сделаю все, что мне надо.