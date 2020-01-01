В новом сериале 2+2 сыграл одессит Артемий Егоров.

Прямиком из Канады - как выглядит новый шериф Украины? Пресс-служба

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24 февраля в 20:30 на телеканале 2+2 состоится премьера экшн-детектива “Карпатский рейнджер“, главную роль в котором сыграл харизматичный одессит Артемий Егоров.

Его герой – штаб-сержант канадской конной полиции Пол Гордийчак – прибывает в Украину в качестве инструктора программы «Украинский шериф» и по стечению обстоятельств становится шерифом в маленьком карпатском городке Нагура.

Как выглядит главный рейнджер Украины, при чем тут Чак Норрис и на что пришлось пойти Артемию Егорову ради роли, разузнала Ivona.

Прямиком из Канады - как выглядит новый шериф Украины? Пресс-служба

Специально для роли Егоров за два месяца набрал 12 кг мышечной массы и не прекращал тренировки даже во время изнурительных съемок.

Это было мое решение. Я просто понимал, что играть супергероя и выглядеть как скелет – неправильно. Плюс я видел себя в других проектах, где я как бы дерусь, как бы я герой и при этом выгляжу как кощей бессмертный. Я должен был есть по 8 раз в день. После съемки была тренировка. Не было никаких отговорок, мол, 15 часов смена, я устал, жарко, спал всего 4 часа. Нет! Я выкладывался на 105%. Пять дней в неделю. За форму благодарю своего тренера и друга Дмитрия Жевлакова и его команду ZTeam.

Прямиком из Канады - как выглядит новый шериф Украины? Пресс-служба

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За полгода съемок Артемию пришлось пройти настоящую школу выживания.

Съемки были очень тяжелые. Хотя сейчас вспоминаю с улыбкой, это был крутой опыт! Впервые пришлось гонять на мотоцикле, стрелять из автоматов времен Второй мировой, накидывать лассо. На съемочной площадке был каскадер, он делал все с первого дубля в отличии от меня. (смеется) Но много сцен выполнял я сам. Услугами дублера пользовался, когда понимал, что физически не смогу выполнить тот или иной трюк.

Прямиком из Канады - как выглядит новый шериф Украины? Пресс-служба

Но главным испытанием для актера стали не сложные трюки и рискованные сцены, а съемки на лошади. На предыдущем проекте Артемий Егоров слетел с лошади на огромной скорости и даже зарекался больше не сниматься на конях. Но ради «Карпатского рейнджера» актеру пришлось преодолеть свой страх.

У меня был страх перед лошадью. Четыре года назад я снимался в полнометражном фильме «Троя» и едва не остался без головы. Была сложная сцена, я скакал во весь дух на лошади, зацепился за ветку, и мне чуть не оторвало башку. С тех пор каждая сцена с лошадьми дается с трудом.

Прямиком из Канады - как выглядит новый шериф Украины? Пресс-служба

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Проект снимали жарким летом, поэтому актеру, который в кадре постоянно находился в ковбойских сапогах и байковых рубашках, работать было непросто.

Я выпивал в день по 3-4 литра воды. Когда на улице +40, а ты еще одет в такой костюм – это ад. Казаки, толстые джинсы, байковые рубашки и фетровая шляпа, в каких-то сценах меня одевали в джинсовую куртку. Это давало эффект парилки, настоящей бани. Я даже на тренировках не делал кардио, потому что смысла в этом не было. У меня кардио проходило по 16 часов на площадке.

Прямиком из Канады - как выглядит новый шериф Украины? Пресс-служба

К слову, одежду и обувь для проекта Егорову шили на заказ. Найти подходящие костюмы на актера с ростом 194 см и 46 размером ноги оказалось невозможно.

По сюжету кумир Пола Гордийчака – Чак Норрис. В детстве Пол даже был на площадке легендарного сериала “Уокер, техасский рейнджер“ и сделал с актером фото на память.

Норрис – не просто кумир Пола, он его учитель. Моими же самыми любимыми супергероями были Сталлоне и Шварцнеггер и остаются таковыми по сей день. Сила, харизма, настойчивость, энергетика, вся жизнь в спорте – поэтому они и добились столько в жизни и мотивировали сотни тысяч людей по всему миру. Хотел бы так же. Стремлюсь к этому.

Прямиком из Канады - как выглядит новый шериф Украины? пресс-служба

Ранее мы писали, что Дарья Егоркина рассказала о роли врача в “Карпатском рейнджере“.

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