Анатолий Анатолич о воспитании девушек, любимые тату и второй марафон в жизни

Читай интервью ведущего Анатолия Анатолича для шоу "Без краватки".

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Анатолий Анатолич - популярный ведущий шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина», автор и ведущих собственных проектов и программ. В шоу «Без краватки» на канале НЛО TV он рассказал о любимой работе, хобби, отдыхе с семьей и воспитание детей.

Охарактеризуй тремя прилагательными свой «Ранок з Україною»?

Полезный, информативный, веселый.

Чем «Ранок з Україною» отличается от других утренних шоу?

Наша пара с моей соведущей Лилией Ребрик - это история, это персоналии. Лилия - личность. Она красивая, интересная, имеет огромный бэкграунд. Так же и у меня есть своя история. Но в эфире у нас свои отношения - дружеские, как у мужчины и женщины. Такая же история и во второй паре: Гриша - такой взрослый и серьезный, Маша - молодая и активная. Мне кажется, что за тем, как выстраиваются эти отношения интересно наблюдать. Если говорить именно о ведущих - я бы сказал, что это лучшие ведущие в Украине, у нас собралась очень крутая компания. Этим мы и отличаемся от других утренних шоу.

Ваша основная страсть - это бег?

Нет, я бы сказал, что сейчас моя основная страсть - это путешествия. Бег для меня - это как почистить зубы.

Как проходит твоя подготовка к нью-йоркскому марафону, который ты будешь бежать во второй раз?

Есть план тренировок, и я его выполняю. Сегодня у меня 2 часа бег, завтра - полтора часа забег. За неделю у меня примерно 6-7 часов бега.

Недавно кенийский бегун установил рекорд, пробежав марафон меньше чем за 2 часа. Ты за сколько планируешь пробежать?

Свой первый марафон в Нью-Йорке я пробежал за 4 часа 36 минут. В этом году планирую пробежать в районе четырех часов. Но для меня основной вопрос не в том, за сколько я пробегу марафон. А в том - что я это сделал. Ты готовишься, покупаешь билеты в Нью-Йорк, получаешь регистрацию - это очень сложно! Потом ты становишься на старт, запускаются салюты в честь начала марафона и ты начинаешь бежать по всем районам Нью-Йорка. На следующий день после марафона выходит специальное издание газеты The New York Times, где есть полный перечень тех, кто финишировал за 5 часов. И как ни крути, пусть маленьким и мелким шрифтом, но я попал в The New York Times.

Ты сделал тату на ноге в честь того, что пробег Нью-Йоркский марафон. После того, как второй раз пробежишь его, сделаешь еще одно тату?

Просто добавлю дату (улыбается).

Возникают между тобой и дочерьми недоразумения?

Я обожаю своих дочерей и стараюсь быть другом и примером для них (Анатолий Анатолич вместе с женой воспитывают двух дочерей: Алису - 8 лет и Лолу - 7 лет, - ред.). Я всегда им объясняю, что очень круто быть частью мира, потому что они изучают французский и английский языки и путешествуют вместе с нами. Например, на этот нью-йоркский марафон они едут со мной. Конечно, как и у всех, бывают свои бытовые моменты с детьми. У них происходит свое «кино» - надо объяснять, договариваться.

Сложно воспитывать девушек?

Не сложно, а очень круто.

Вы с семьей путешествуете примерно десять раз в год. По какому принципу вы выбираете путешествие?

Если у нас нет времени ехать в США, то мы едем не в США. Сейчас мы были в Париже, устроили специальную детскую экскурсию Лувром. Это некий квест, в котором участвует вся семья. К тому же, это недорого - около 100 евро. Алиса мечтала увидеть Мону Лизу, Лола - Эйфелеву башню. То есть, у каждого была своя маленькая мечта и мы это все увидели.

Кто занимается билетами и поиском отелей?

Билетами занимаюсь я, а отелями и развлечениями - моя жена. Например, в Париже она сделала мне сюрприз - разбудила утром и сказала, что сегодня у меня беговая экскурсия. То есть, мы бежали с женщиной-экскурсоводом и она мне рассказывала о Париже.

Какой была твоя самая большая лажа во время прямого эфира?

Когда я что-то забываю (смеется). Вообще весь прямой эфир - это большая лажа.

А во время секса?

Когда сводит ногу (смеется). Или когда звучит музыка и начинается какая-то глупая песня. И ты не понимаешь как она попала в этот плейлист?

Назови три слова, которые рифмуются с именем Толик?

Алкоголик, нолик и анаболик.

Твоя самая дорогая покупка в сексшопах?

У меня за это жена отвечает! Поэтому следующее интервью - это к ней (смеется).

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