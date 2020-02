Анатолий Анатолич о воспитании девушек, любимые тату и второй марафон в жизни

Читай также: Как научиться публичной речи: советы от звезд

Анатолий Анатолич - популярный ведущий шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина», автор и ведущих собственных проектов и программ. В шоу «Без краватки» на канале НЛО TV он рассказал о любимой работе, хобби, отдыхе с семьей и воспитание детей.

Охарактеризуй тремя прилагательными свой «Ранок з Україною»?

Чем «Ранок з Україною» отличается от других утренних шоу?

Ваша основная страсть - это бег?

Как проходит твоя подготовка к нью-йоркскому марафону, который ты будешь бежать во второй раз?

Недавно кенийский бегун установил рекорд, пробежав марафон меньше чем за 2 часа. Ты за сколько планируешь пробежать?

Свой первый марафон в Нью-Йорке я пробежал за 4 часа 36 минут. В этом году планирую пробежать в районе четырех часов. Но для меня основной вопрос не в том, за сколько я пробегу марафон. А в том - что я это сделал. Ты готовишься, покупаешь билеты в Нью-Йорк, получаешь регистрацию - это очень сложно! Потом ты становишься на старт, запускаются салюты в честь начала марафона и ты начинаешь бежать по всем районам Нью-Йорка. На следующий день после марафона выходит специальное издание газеты The New York Times, где есть полный перечень тех, кто финишировал за 5 часов. И как ни крути, пусть маленьким и мелким шрифтом, но я попал в The New York Times.