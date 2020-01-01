Ведущий Сніданка рассказал о дружбе с украинским дизайнером .

Телеведущий 1+1 Егор Гордеев рассказал о своем стиле и о премьере фильма "Андре Тан" Пресс-служба

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Ведущий Сніданок з 1+1 Егор Гордеев имеет довольно интересный вкус в одежде - яхтинговий стиль (Casual. Свободная спецодежда из плотных термо материалов - прим.ред.) Как известно, Егор с детства любит яхтинг и плавание. И даже сквозь года он все равно носит яхтинговый стиль в повседневной жизни, так как, по его словам, это удобно, красиво и стильно.

На вопрос: “Следите ли вы за фешн-индустрией и знакомы ли с украинскими дизайнерами“, - Егор ответил однозначно:

К сожалению, не слежу за работой дизайнеров и не интересуюсь подиумами.

Телеведущий 1+1 Егор Гордеев рассказал о своем стиле и о премьере фильма "Андре Тан" Пресс-служба

Однако, телеведущий рассказывает, что знаком с известным украинским дизайнером Андре Таном и общается с ним.

Мы с Андре работаем в одном пространстве уже много лет. Часто встречаемся на разных эфирах и мероприятиях. Также Андре работает в программе Сніданок.Вихідний. Я считаю, что он крутой! Правда, я не могу оценить его как дизайнера, потому что я не специалист по вопросам моды и не разбираюсь в этом. Однако, я отношусь к нему с большим уважением как к бизнесмену. Он один из немногих, кто построил большую фешн-империю в Украине, которая является прибыльной, а для некоторых даже - бизнес-моделью. А до него, казалось, это сделать невозможно, - рассказал Егор Гордеев.

Андре Тан Пресс-служба

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Как известно, 5 февраля на платформе 1+1 video вышел документальный фильм «ANDRE TAN». Егор рассказал, что ожидает от фильма.

Прежде всего, я ожидаю увидеть историю успеха человека, как это делают наши американские коллеги. Хочется услышать детали, откровенность... То, что очень редко встречается в отечественном контенте... Новая эра начинается с Андре Тана - в смысле как героя, - прокомментировал Егор.

Телеведущий 1+1 Егор Гордеев рассказал о своем стиле и о премьере фильма "Андре Тан" Пресс-служба

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