Участники нацотбора на Евровидение Cloudless: "Украина может задавать тренды"

Новый вокалист группы Юра Каналош и ее основатель Антон Панфилов рассказали о хите, с которым они идут на Евровидение.

Кадры со съемок клипа пресс-служба

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От распада и стагнации до новых участников и участия в национальном отборе на Евровидение-2020 – Cloudless понадобилось меньше года, чтобы снова встать на ноги и создавать музыку. Мы знаем их по саундтрекам ко многим украинским телевизионным шоу и сериалам (“Школа”, “Хата на Тата”, “Зважені та Щасливі”, “Папаньки”, “Сидоренки-Сидоренки”, “Зустріч Однокласників”, “Кохання на Виживання” та інші), а теперь парни готовы ворваться в борьбу за участие в международном конкурсе.

За 3 дня до первого прямого эфира мы расспросили нового вокалиста группы Юру Каналоша и ее основателя Антона Панфилова о хите, с которым они идут на Евровидение, его главном месседже и подготовке коллектива к нацотбору.

Кадры со съемок клипа пресс-служба

О написании песни для национального отбора

Юра Каналош: Когда Антон записал и бросил мне первую демку «Drown Me Down», я совершенно не обратил на нее внимания. У нас было много инструменталов, и однажды, сев их переслушивать, я вновь наткнулся на нее. Тогда в голове моментально зазвучал текст с этим «уху». Я посидел над текстом ночь, проснулся и с легкостью дописал его. А когда уже послушал демку с вокалом, у меня самого, если честно, пошли мурашки.

О тексте “Drown Me Down“

Юра Каналош: Строчки песни для национального отбора я проверял у своих друзей в Британии и Америке. Сейчас нам делают замечания по тексту. Мол, так не говорят – «Drown Me Down». Но музыка – это искусство. Некоторые музыканты даже создавали собственные слова, выражения и целые словари. Я считаю, что «Drown Me Down» звучит идеально. В этой фразе есть месседж.

О смысле песни

Юра Каналош: Смысл песни одновременно глубокий и простой. Недавно, и у меня, и Антона были не лучшие периоды в жизни. И в эту песню я выплеснул всю свою злость и всю свою боль. «You can't drown me down» – «Вы не можете меня утопить». Попробуйте, у вас всё равно ничего не получится. И это обращение не только к окружающим, но и к собственным демонам.

Антон Панфилов: Мы хотим, чтобы эта песня стала хорошим другом тем, кто сейчас находится в кризисе, в депрессии. И сказать этим людям, что ни в коем случае нельзя терять веру в себя и свои силы. Есть свет в конце тоннеля. Этот свет – наша жизнь и то, что мы можем в ней сделать.

Кадры со съемок клипа пресс-служба

О клипе на “Drown Me Down“

Антон Панфилов: Видео на песню снимал известный режиссер и клипмейкер Олег Борщевский. Профессионал, который сотрудничал со множеством украинских звезд (Без Обмежень, Алеша, Арсен Мирзоян, Гайдамаки, Mad Heads, Vivienne Mort, Бумбокс, Nikita, Потап и Настя, НеАнгелы, и многие другие).

Мы старались успеть выпустить клип перед первым эфиром. Откроем секрет: в нашей постановке на первом эфире будут некоторые элементы из клипа.

О подготовке к конкурсу

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Антон Панфилов: Подготовка к Евровидению началась с того момента, как мы зашли в студию для записи песни. Два или три раза мы пересводили и дописывали ее на нескольких студиях. Сегодня наша подготовка – это каждодневные репетиции и занятия с вокальным коучем. Я даже с психологом общаюсь.

Мы стараемся подойти к подготовке максимально ответственно. Для нас это не просто попиариться и уйти. С каждым днем группа чувствует всё больше сил для победы на национальном отборе. Когда мы выиграем, у нас будет достаточно внутренних ресурсов, чтобы достойно представить Украину.

Кадры со съемок клипа пресс-служба

О целях и желаниях на Евровидении 2020

Юра Каналош: Мы делаем все от чистого сердца, не любим лукавить, не носим маски. Мы хотим, чтобы отчаявшиеся люди вдохновились нашей песней. Чтобы она дала им силы идти дальше и верить в то, что это не конец.

Антон Панфилов: Мы способны показать всему миру, что Украина музыкально разная, уникальная, интересная и яркая. И она может задавать тренды.

Кадры со съемок клипа пресс-служба

Ранее мы писали, как будут выступать участники нацотбора Евровидения-2020.

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