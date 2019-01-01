Актер театра и кино, участник шоу "Танцы со звездами"-2019 честно рассказал о работе и личной жизни .

Актер Михаил Кукуюк о сцене, освобождение из театра и знакомство с женой пресс-служба

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Михаил Кукуюк - известный украинский актер театра и кино, а еще фронтмен музыкальной группы «Куку и Банда». В интервью ведущей шоу "Без краватки" на канале НЛО TV Иванне Онуфрийчук он рассказал о актерской работе, знакомстве с женой и увольнении из театра.

Михаил, твой герой в сериале "Домашний арест" любит пиво. Какие алкогольные предпочтения у тебя?

Все зависит от ситуации и от компании. Недавно на концерте группы Kiss в Киеве я открыл для себя вино. Раньше я не понимал этого напитка, потому что любил такие напитки, которые бы "пробили".

Как часто и где ты выпиваешь?

Сейчас много работы и нет особо времени, чтобы расслабиться.

В Театре юного зрителя, где ты когда-то работал, спектакли начинаются утром. Тебе приходилось играть там "с будуна"?

Да, в Новый год. Просто представь себе четыре спектакля подряд?

Как ты худеешь и поддерживаешь свой вес?

Все очень просто: на сцене, во время спектакля, когда ты набираешь вес, ты просто ломаешь себе колено. И жизнь тебе показывает, что суставы уже не те. И в больнице врач тебе популярно объясняет, когда рихтует твой покоцаный сустав.

пресс-служба

Ты вырос в актерской семье, поэтому с детства играл в театре. Ты планировал когда-то связать жизнь не с театром?

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Как и все мальчики в свое время я хотел стать военным или пожарным, или милиционером. Но со временем я начал понимать, что актерство - это немного диагноз, и дети актеров очень сильно подвержены этому влиянию. Сцена - это какая-то зараза. Если ты пару раз в нее вышел и прокайфовал, ты без нее не можешь.

Но актерство не приносит так много денег, как ты бы хотел?

Я никогда о деньгах не думал. Как-то так случилось, что на стыке поколений 80-90-х все люди, разбогатевшие - не дай бог мне пережить их судьбу.

пресс-служба

Почему ты ушел из Театра на Левом берегу?

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Сменилось руководство, и в театре были области деятельности, где мне было некомфортно. Так произошло в этом театре, что некрасиво поступили с моими друзьями и я просто к ним присоединился. Их уволили из театра и я пошел вместе с ними.

Перед которой аудиторию проще играть?

Перед детьми. Ребенка ты можешь удивить.

Твоя жена Настя режиссер. Где вы познакомились?

В театре. Это классический служебный роман.

Чем она тебя захватила?

Я когда ее увидел, сразу влюбился. Во-первых, она красивая. Это первое на что человек обращает внимание. Затем она ввела меня в мир драматургии.

Чем заинтересовал ее ты?

Я не знаю. В силу того, что я актер, хотелось удивлять ее как-то по-богатому, но она будто бы этого и не хотела.

Как признавался?

Просто сказал ей, предложил пожениться - она ​​согласилась. У нас и свадьба была простой - просто пошли и расписались. А потом с узким кругом друзей пошли в кафе.

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