Читайте интервью Ярослава Шахторина на ivona.bigmir.net.

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Ярослав Шахторин в молодежном сериале “Новенька“ сыграл веселого персонажа Свята. В кадре он постоянно попадает в забавные ситуации и всегда воспринимает их с юмором. Герой влюблен в одноклассницу Галу и всевозможными методами пытается обратить на себя ее внимание. Свят является участником школьной музыкальной группы «Банда», в которой он играет на клавишах. Парень говорит, что ему даже пришлось специально научиться играть на фортепиано, чтобы в кадре красиво попадать в ноты.

Ярослав Шахторин нам рассказал о трудных моментах во время съемок в сериале Нового канала и FILM.UA и о том, кого хочет сыграть в будущем.

–Что больше всего запомнилось на съемках?

– Первый день, когда мы все встретились, познакомились и поняли, что нам придется вместе работать – просто прожить наших героев.



Ярослав Шахторин после "Новенької" хочет сыграть убийцу пресс-служба

Какой момент на съемках был самым сложным?

– Когда снимали сцену эмоционального взрыва у моего героя. Он видит Галу, она полуголая, под наркотиками, а рядом – сын мэра. И мой Свят переживает настоящую бурю, диссонанс. Эту сцену мы сняли с одного дубля. Очень хотелось сделать все хорошо, не налажать.

Что не получалось?

– Мне вот утром не удается просыпаться и не считать себя счастливым человеком (улыбается). А в остальном все получается.

Есть роль, о которой ты мечтаешь?

– Хотел бы сыграть психа, убийцу.



Ярослав Шахторин после "Новенької" хочет сыграть убийцу пресс-служба

Расскажи, как ты решил поступить в театральный?

– Я хотел быть хирургом, потом патологоанатомом, а в итоге попал в театральный кружок. Мы выиграли пару фестивалей и получили звание образцового, и я понял, что надо ехать в Киев и становиться профессионалом. В моей семье нет актеров, но у всех были искорки в детстве. Сейчас мой отец дома строит, а мать растит моего младшего брата и выращивает самую вкусную в мире клубнику.

Как родители отреагировали на твой выбор?

Неоднозначно, ведь это очень «зависимая» профессия. Не секрет, что большинство коллег не снимаются, поэтому я каждое утро просыпаюсь и говорю спасибо.



Ярослав Шахторин после "Новенької" хочет сыграть убийцу пресс-служба

Первый успех уже ощутил?

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Да еще в школе, наверное. Мы каждый день ощущаем успех, когда счастливы. Это не философские рассуждения, это действительно так.

Как бы ты рассказал о себе в трех словах…

– Любящий, старательный, дурачок, который хочет сказать как можно больше слов.

Молодежний сериал «Новенька» – каждую пятницу в 12:30 на Новом канале



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