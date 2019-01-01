Ольга Павловец может сыграть любовь с каждым

Читайте эксклюзивное интервью популярной актрисы Ольги Павловец.

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Популярная актриса Ольга Павловец снялась в новой 8-серийной мелодраме “Другая жизнь Анны“, премьеру которой канал “Украина“ покажет в понедельник, 16 декабря, в 21:00. В эксклюзивном интервью Ольга рассказала о новых ролях, творчестве, знакомстве с интересными партнерами, а также приоткрыла завесу личной жизни.

“Другая жизнь Анны“ у вас второй проект подряд в Киеве. И снова вы снимаетесь вместе с Виктором Логиновым. Вы ранее работали вместе или здесь познакомились?

Нет, мы не знали друг друга. Мы познакомились с ним в августе, на нашем первом проекте “Живая вода“ тоже для канала “Украина“, режиссера Анастасии Матешко. И так получилось, что перешли с ним сюда, в этот проект, и здесь тоже граем пару, можно сказать. В течении всего проекта мы находимся в некотором конфликте друг с другом, поэтому не так часто соприкасались в кадре. Но, мне кажется, сдружились. С Витей интересно, с ним можно поговорить на разные темы, этот человек очень эрудированный – можно обменяться информацией, размышлять на какие-то философские темы. Он не из тех людей, которые не любят эти разговоры, а я сама очень люблю побеседовать. С ним интересно разбирать какие-то психологические аспекты жизни и просто проводить время. И партнер он тоже очень хороший, и поддерживающий.

Ольга Павловец пресс-служба

А бывает ли такое, что именно актеры – это решающий фактор при выборе следующего проекта?

Это очень важно для меня. Я не из тех людей, кто говорит: хороший человек — это не профессия. А для меня это очень важно! Я считаю, что так или иначе что-то откладывает на меня отпечаток, с кем можно работать.

Если человек по типажу и человеческим принципам, ментально “не ваш“, вы сможете сыграть с ним любовь?

Могу! На самом деле, я не знаю, почему в моей жизни так складывалось до определенного периода, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, и дальше так будет – никогда не было казусов таких, что мне человек неприятен, я не хочу с ним играть и так далее. Как-то со всеми всегда находился контакт, это не означает, что все они одинаковые – все очень разные. То ли у меня… вообще людей, не то что люблю, а вижу хорошее, поэтому, ни в коем случае, не иду на поводу каких-то раздражающих или агрессивных факторов. Иногда же бывают какие-то провокационные моменты, я очень спокойно к этому отношусь. Я не из тех людей, кто будет развивать эти ненужные страсти, которые будут отвлекать и от работы, и от общения. Для меня это, наверное, первостепенно, а потом уже работа.

Ольга Павловец пресс-служба

А что интересного в проекте «Другая жизнь Анны» для вас, как для актрисы?

Во-первых – профессия моей Анны. Она адвокат, а мне давно хотелось сыграть подобную роль. Ее есть за что уважать. А во-вторых – здесь очень интересная мелодраматическая линия, есть чему сопереживать.

Вы продолжатель династии: мать Татьяна Павловец – актриса, театральный деятель и педагог, отец Андрей Павловец – известный актер театра и кино. На ваш выбор как-то повлияли родители?

Атмосфера в семье была творческая, актерская, все-таки как вы сказали – продолжатель династии. Это основополагающий вектор в формировании. И в общем-то выбора у меня лично как-то и не было, и не было, возможно, на тот момент каких-то других желаний.

В детстве вы учились играть на трех музыкальных инструментах, пели… Это как-то помогло вам дальше?

Ну, конечно. Хотя я еще нигде не использовала свои музыкальные знания, наверное, потому что еще не случилось такого кинопроекта… Да и пока делать какой-то музыкальный проект у меня желания нет. Но, я считаю, что это повлияло на меня, и меня бы не было, если бы не было в моей жизни музыки. Потому что музыка – это некоторая вторая параллель, очень сильное вспоминающее средство внутри меня – в художественном смысле.

"Другая жизнь Анны" пресс-служба

Какая музыка сейчас звучит у вас в наушниках, в машине? Что вы любите слушать?

Очень давно не была за рулем, так как третий месяц в Киеве. Очень люблю слушать музыку, которую водители наши ставят. Не то, что слушаю, она фоном у меня идет, что-то играет…

Какой ваш идеальный выходной? Не говорите, что спать…

Вот я, кстати, не из тех, кто любит спать. Мне важно выспать какое-то количество часов в режиме, мне удобнее ложится и вставать раньше, то есть я так называемый «жаворонок». Ложится в три часа ночи и вставать в двенадцать – это не моя история, мне не комфортно. А самое интересное, что утро для меня – более продуктивное время. Единственное, я люблю вставать, когда уже светло, когда темное время года – для меня сложнее. Когда рассвет настал – все, можно подниматься. Так что я не из тех, кто любит спать. Если я сплю достаточное количество часов за ночь, мне не нужно досыпать. Я наоборот за то, чтобы куда-то сходить, на какую-то интересную выставку с детьми, я люблю сходить в филармонию, послушать какую-то классическую музыку, какой-то концерт, в кино могу сходить, опять-таки, с детьми, встретиться с друзьями. В идеальный выходной сложно впихнуть все, что хочется. Но если мало выходных, то я провожу их с близкими людьми. Если, допустим, давай встретимся такого-то числа, и я понимаю, что это единственный выходной за два месяца – я проведу его с детьми, с родителями, то есть, с очень близкими людьми, редко, чтобы было за пределами семьи.

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