Ахтем Сеитаблаев: "Я люблю встречать День рождения на съемочной площадке"
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Ахтем Сеитаблаев - известный украинский режиссер, сценарист, актер театра и кино. Он снялся более чем в двадцати фильмах и сериалах. В гостях у ведущей Иванны Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он рассказал о работе, путешествиях, семье и отношение к празднованию Дня рождения.
- Ахтем, ты родился в Узбекистане, но знал, что рано или поздно вернешься в Крым. Что ты знал в то время о Крыме?
В нашей семье всегда были разговоры о Крыме, как о земле обетованной. Помню, что мои родители всегда говорили, что мы вернемся. Ни разу не возникал вопрос, что мы можем не вернуться.
- Каким образом вам разрешили вернуться?
Ситуация изменилась - у Советского союза при правлении Горбачева все меньше и меньше сил оставалось для борьбы с освободительным движением крымских татар. Поэтому 50 лет этого освободительного движения (в котором и мои родители принимали участие) дали свой результат.
- Где ты живешь сейчас?
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У меня частный дом в Борисполе. А когда плотный график гастролей или съемок, остаюсь в Киеве - снимаю квартиру. Это удобно, потому что все мои друзья, когда куда-то улетают или прилетают, останавливаются у меня.
- Ты часто путешествуешь?
Возможно, не так часто как хотелось бы, но путешествую. Во многом - благодаря профессии. У меня есть съемки и гастроли - даже сегодня я приехал утром с гастролей.
- Ты не работаешь на дни рождения своих детей. А на свой день рождения ты работаешь?
Да. Потому что в детстве я очень ждал этот день. Возможно, потому что еще ждал подарки на приветственные слова. А сейчас мне как-то не по себе - не знаю, почему. Поэтому я люблю встречать День рождения на съемочной площадке.
- Не по себе - потому что возраст?
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Относительно возраста, здесь странная ситуация. Иногда просыпаешься утром и чувствуешь, что тебе 18 лет. А иногда просыпаешься, и кажется, что тебе 100. Я чувствую, что мне 47, когда приезжают мои взрослые дети. Обычно, в день рождения столько всего хотят, что ты думаешь, что это возлагает на тебя какие-то обязательства. Я люблю, когда праздник проходит на съемочной площадке - поздравили пять минут, пожали друг другу руки и за работу.
- Что твои дети дарят тебе на день рождения?
Мне очень нравится, когда дарят что-то сделанное собственными руками. Они знают, что я люблю вещи, созданные собственными руками. Это может быть браслет, сумка для путешествий. Младшая дочь София, как правило, делает открытки своими ручками.
- Я знаю, что твоя 9-летняя дочь София участвовала в показе. Чем она еще любит заниматься?
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Она очень любит сниматься в кино, танцевать. Сейчас она много чем занимается: играет на фортепиано, учит английский. Не могу сказать, что она очень сильно любит заниматься музыкой, но у нас есть прекрасная няня, которая пытается ее убедить в том, что даже не став выдающейся пианисткой, надо знать нотную грамоту, разбираться в музыке и чувствовать ритм.
- Дети - маленькие проблемы. Большие дети - большие проблемы. Ты согласен с этим высказыванием?
Да, я согласен.
- Что для тебя самое сложное в воспитании детей?
Сделать так, чтобы они воспринимали меня не только как отца, а, в первую очередь, как друга. Чтобы они могли открыть и доверить мне все, что их беспокоит.
- Твои старшие дети планируют переезжать в Киев?
Я очень этого хочу. Но они любят Крым и говорят, что, видимо, не будут переезжать. Поэтому это довольно болезненная для меня ситуация.
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