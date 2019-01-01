Екатерина Варченко рассказала о роли в "Наследниках", съемках в гробу и отношениях с мужем

Актриса Екатерина Варченко поделилась подробностями личной жизни.

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В понедельник, 2 декабря, канал “Украина“ покажет премьеру сериала “Наследники“. В центре истории – богатая семья Орловых, в шкафу каждого члена которой припрятано немало скелетов. В этой 16-серийной картине актриса Екатерина Варченко исполняет роль молодой, привлекательной и самовлюбленной женщины по имени Даша. Впрочем, героиню на протяжении истории ждут глубинные трансформации. Мы пообщались с Екатериной Варченко и узнали у нее подробности не только новой работы, но и личной жизни.

Екатерина, есть ли какие-то моменты в сценарии “Наследников“, которые давались с трудом, потому что вы не согласны?

Сценарий предполагает определенные, так называемые, предлагаемые обстоятельства. Есть сцены, где я понимаю, что я вот не такая и так никогда не поступлю, но, тем не менее, интересно попробовать. Например, у нас есть сцена, где Даша просто отдает своего ребенка нянечке. И согласно тексту по роли, я говорю малышу – иди, пожалуйста, к нянечке. В жизни такого я бы, понятно, не сделала, но мне, как актрисе, нужно сделать такую вещь, чтобы полностью раскрыть моего персонажа, мою линию. Если бы не было конфликта, то, наверное, бы ничего и не происходило. Не происходило бы столько событий за все серии, да и вообще – можно было бы договориться. Как люди в жизни тоже делают и пытаются все решить и разобраться. Если бы не было всего того в жизни, не было бы и в сценарии. И потом, конечно, очень интересно наблюдать. И у моей Даши тоже очень много своих «тараканов» в голове, как и у всех людей, в принципе – реально, у всех свои тараканы.

Какие черты характера Даши близки вам – что есть между вами похожего?

Вы знаете, вот очень часто задают подобный вопрос, но я даже не знаю, как правильно пояснить. Дело в том, что мы – актеры, и что бы не говорили, с человеком не происходит какой-то шизофрении, раздвоения личности. Когда я читаю сценарий – то представляю, как бы я себя вела, если бы была этим персонажем.

Екатерина Варченко пресс-служба

То есть, образ частично нарабатывается с персонажей из жизни?

Конечно, все из жизни. Потому что в таком случае происходит подмена, и я понимаю – история реальна. А то, что есть от меня – тоже, конечно, никуда не уйдешь.

Присутствуют ли у вас какие-то суеверия? Вот многие актеры боятся «умирать» в кадре, потому что можно «притянуть» смерть таким образом.

Все, на самом деле, в голове. У меня были такие случаи, когда я ложилась в гроб, меня накрывали крышкой и землей сверху присыпали. Но и здесь не было ничего такого… запретного, что ли.

Как чувствовали себя, находясь в гробе?

Улыбаясь и положа руку на сердце, говорю вам – да отлично себя чувствовала! Я понимала – меня непременно откроют и достанут оттуда, да и провести мне там нужно не так много времени, хотя, конечно, у тебя в такие моменты бешеный адреналин. Знаете, как очень многие люди – садятся в машину и несутся на бешеной скорости, куда глаза глядят. В таких моментах я получаю настоящий адреналин и кайф. И чем хороша актерская профессия – ты в ней можешь попробовать то, чего в реальной жизни никогда бы не сделал. Никогда.

А насчет перемен во внешности что скажете: постричься налысо, похудеть, потолстеть – готовы к такому?

Ну, все зависит от мотивации. Если мне Тарантино скажет – слушай, хочу тебя снять в своем следующем фильме, вместе с Лео ДиКаприо, Бредом Питтом… то я не стану противиться, конечно. Если проект стоящий, и я понимаю, что будет какая-то сатисфакция для себя, то почему нет. Но если кардинальная перемена нужна, скажем… для сериала «Семейные мелодрамы», то конечно нет, оно того не стоит.

Екатерина Варченко пресс-служба

Если бы не кино и актерская профессия, кем бы вы стали?

Ой, я очень люблю детей, просто обожаю! Одно время я преподавала в театральной школе – для меня тогда был потрясающий период. Сейчас просто оно себя несколько исчерпало. Чтобы двигаться дальше и давать, нужно и самой набираться новых знаний и чему-то учиться. А я не могу сейчас ничего дать деткам, честно признаюсь. Когда-то давно я танцевала… Да я не сомневаюсь, что нашла бы себе работу и применение. Понятно, что я совершенно не математик, и что не бросила бы все и уехала изучать философию в Испанию. А знаю, что есть и такие люди.

Где вы черпаете вдохновение, особенно в периоды, когда длительный съемочный процесс превращается в конвейер?

Вы знаете, у меня в последнее время как-то так много работы, честно говоря. К счастью! И пока получается справляться. Конечно, семья дает мне вдохновение! Каждый вечер, когда прихожу домой, отвлекаюсь от тяжелого дня… Общение в кругу семьи – очень важно для меня, и очень меня наполняет. Мне нравится покупать книжки сыну, готовить что-то… Вот когда перестраиваешься, совершенно меняешь формат своей деятельности – то и усталость проходит, и появляются новые силы. Очень важно перестроиться в другое русло – многие, например, бегут от быта, но я считаю, что порой даже окунуться в совершенно обыденные, простые, в чем-то рутинные вещи – именно то самое решение, которое позволяет даже перезагрузиться. Но, опять же, все должно быть в меру. Понятно и даже очевидно, когда ты застреваешь исключительно в бытовых вещах – начнешь грузиться и чахнуть. Но иногда нужно вникать в такие вещи.

Екатерина Варченко пресс-служба

Я знаю, что многие актеры со временем начинают писать стихи, тем самым развивая свою натуру или создавая новые хобби. Стихи пишете?

Нет, стихи не пишу – возможно, с приставкой «пока», кто знает. Но вот недавно я купила себе цифровое пианино! Уже даже ноты заказала и они пришли, нужно забрать. У меня есть музыкальное образование, правда, я плохо играю… но по нотам могу! Вот как раз с пианино – именно ТА история: мне его просто захотелось. Вернее, я очень давно его хотела. И подумала, что нужно, к тому же, я его покупала, в том числе, и для сыночка, чтобы он потихоньку учился играть по ноткам. Сначала все, скорее, в формате игры, но возможно именно так начнется любовь к музыке, может, станет его хобби. В любом случае, такие творческие занятия деток очень развивают, и лишним никогда не будет, музыка – то, что хорошо со всех сторон и точек зрения. Признаюсь вам, у меня даже есть план: я буду учить его музыке! Хочу сама с ним заниматься.

А почему именно сейчас душа потребовала пианино?

Вот тоже, интересно: я ведь давно его хотела, но все как-то не наступала та нужная финальная точка. При том, что и финансовые возможности были – хотя пианино, признаюсь, удовольствие очень не из дешевых. И в итоге случилась такая точка: я просто пришла в музыкальный магазин, показала и сказала – вот, мне, пожалуйста, заверните. Наверное, со стороны выглядело забавно, ведь люди даже когда решили, часто ходят, думают, прицениваются… А вот тут как-то совпали и финансовые возможности, и желания… даже я бы назвала – потребности! И вот оно, пианино. Да, оно стоит денег, но такая покупка – настоящее удовольствие: на такие вещи мне совершенно не жалко тратить деньги. Потому что ты понимаешь, что оно того стоит и реально получаешь удовольствие, вдохновение – словом, сплошные приятные моменты.

Расскажите о вашем супруге: чем он вас покорил?

Мой муж – мегаталантливый чувак. Прежде всего, он покорил меня именно своим талантом. Я первое время очень удивлялась – ну как можно настолько актерски талантливым быть? Потому что я считаю, что он актер – реально от бога. У него невероятный актерский талант, которым я действительно очень сильно восхищаюсь. Он у меня, конечно, нестандартный семьянин, но он прямо очень хороший папа. И он мне очень сильно помогает во всем. Он меня, кстати, очень порой… критикует и пилит за то, какая я – а я все-таки склонна очень баловать ребенка. Просто потому что я его редко вижу, мне хочется максимально сильно дать ему внимание. А зачастую чем родители компенсируют недостаток времени, которое уделяют детям? Правильно, и я так же – мне хочется ему купить каких-то игрушек, книжек, конфеток, еще и еще, еще и еще… А вот муж мой он у нас такой себе папа-режим. Не то чтобы он очень жесткий или строгий – но он старается максимально… такой, папа-режим. Чтобы лишний раз не разбаловать ребенка.

То есть, в какой-то степени вы дополняете друг друга в плане воспитания ребенка?

Получается, что да, с одной стороны… С другой стороны, на почве различий таких, бывает, ссоримся, случаются конфликты. Ну, не часто, но случается, как и у всех. Я вообще считаю, честно говоря, что отношения без конфликтов – несколько странные. Не в том смысле, что нужно ругаться без конца. А в том смысле, что в отношениях нужны эмоции, которые говорят о небезразличии и о том, что все разные, у каждого есть свое мнение. Но, как взрослые люди, мы идем на компромиссы, договариваемся. На мой взгляд, такие отношения, в которых каждый остается собой, но учитывает мнение другой стороны, более ценны, чем просто ровные и спокойные. И, кстати, в очень спокойных отношениях зачастую может кто-то один страдать. Например, чтобы не было споров, ты принимаешь сторону партнера. Да, вы не ссоритесь, но у тебя-то все равно внутри кипит несогласие. И вот в таком случае все равно происходит конфликт – но уже очень серьезный и глубокий, из которого проблематично выходить. В любых отношениях нельзя подавлять ни себя, ни партнера – как по мне, смысл отношений и в том, чтобы учиться договариваться, но оставаясь верными себе.

Екатерина Варченко пресс-служба

А если ссоритесь, кто чаще первым идет на примирение?

Ой, тут у нас очень здорово. Если мы поссорились, независимо от того, кто на самом деле прав, муж первым подходит ко мне и говорит: милая, ну я дурак, ну дурак… И я, конечно же, тут же начинаю таять – да нет, я дура… Да нет, я дурак… И как-то конфликт сходит на нет. Потому что очень мило получается – разве после такого захочется дальше ругаться? Нет! Только обнимать друг друга.

А как вы пришли к такому решению конфликтов?

Вот мы реально договорились, что будет так. И у нас такая система работает. Первое время, признаюсь, выглядело очень странно, но… Конечно, не всегда бывает так сказочно, не каждый раз. Но в основном происходит именно так – мы поняли, что в таком режиме по итогу проще и обсуждать, и договариваться о чем-то. Ведь во время ссоры самое сложное что? То, что начинают бушевать эмоции. И накал страстей сначала нужно снизить, тогда уже можно и спокойно разговаривать, вот таким методом у нас получается. Тем более, опять же, женщине нужно, прежде всего, выговориться, высказаться. А мужчине в такой момент нужно побыть в пещере – много на тему в книгах по психологии написано. И вот я выговорилась, он побыл в пещере, и дальше мы возвращаемся в разговор и конструктив. И ведь понимаете, в чем дело: вы можете ссориться, у вас могут возникать конфликты. Но если вы правильно выбрали партнера по жизни, если вы друг друга уважаете, все равно, несмотря на эмоции, у каждого из вас на первом месте будет желание не доказать что-то друг другу, а минимизировать ссору. И я рада, что у нас так.

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