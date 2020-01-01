Номинантка на "Грэмми", которая приедет в Киев с концертом, поделилась своим рецептом счастья .

Бет Харт: как победить депрессию и быть счастливой Пресс-служба

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Дождь, тучи и беспросветный туман: ноябрь-декабрь – самое депрессивное время в году. Осенняя хандра может накрыть кого угодно, а если у человека есть хоть малейшие проблемы в жизни – и до депрессии недалеко. Королева современного рок-блюза Бет Харт и не такое переживала. Это сейчас она - признанная во всем мире певица, обладательница титула от Blues Music Award, номинантка на “Грэмми“ и счастливая жена. Но ее жизнь с самого детства начиналась с тяжелых испытаний.

Скоро Киев взорвет ее концерт, который спасет нас от тоски. А пока Бет делится с нами своими секретами: как победить свои темные часы и выйти на свет. Ее рецепт – это музыка, любовь, медитация, простые радости жизни и удовольствие от своей работы.

Пресс-служба

Если бы не музыка, меня бы давно не стало

Я родилась в маленьком городке Пасадена в семье, в которой все были влюблены в музыку. Меня уже в 4 года посадили за фортепиано. Но мы жили очень бедно и очень несчастливо. Когда мне было 11 лет, папу посадили в тюрьму за наркотики. Мама была разбита, а мы с сестрой предоставлены сами себе. Уже тогда, в тинейджерстве, мы пошли по стопам отца – пристрастились к запрещённым веществам. Вскоре сестра умерла от передозировки, а меня спасла только музыка. Она – моя самая большая страсть, она буквально за уши вытянула меня из зависимости и семейного горя. Музыка всегда мне давала самое большое удовольствие в жизни. Если бы не музыкальная школа, меня либо уже не было, либо я бы попала в тюрьму…

Пресс-служба

Даже, когда я оказалась на пике карьеры, мне было страшно

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Музыка меня спасла в детстве, моя карьера шла вгору, и в 27 лет я была на ее пике. Но это не давало мне счастья. Тогда я совсем опустилась: много пила и опять-таки принимала наркотики. У меня не было рецепта счастливой жизни, мне не дали его родители и семья, и мне было просто страшно жить. И в самый темный час, когда я чуть не умерла от передозировки, я познакомилась со Скоттом (нынешним мужем). Именно он показал мне новый путь – от самой жуткой депрессии меня спасла любовь.

Пресс-служба

Любовь – добрая, терпеливая и толерантная

Самая большая сила любви в том, что она все прощает – она безусловна. Я и сейчас не умею любить, как полагается. Но я работаю над этим каждый день и молюсь, чтобы Бог подарил мне такую способность.

Пресс-служба

Мне нравится есть разную еду и быть рядом с разными людьми, культурами, взглядами на жизнь

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Эти простые радости жизни помогли мне раскрыться и увидеть мир с разных точек зрения. Еще моя группа и команда – это семья, потому что у меня нет детей. Но иногда я могу чувствовать себя одинокой и это жутко удручает меня. Перед концертами я несколько часов остаюсь одна. Чтобы не депрессировать в эти одинокие часы, я нахожу счастье в обычных вещах – плаваю в бассейне или иду в тренажерный зал, или что-то в этом роде...

Пресс-служба

Йога – мой главный способ расслабления и умиротворения

Чтобы не впадать в тоскливые состояния, я медитирую. После йоги я всегда чувствую себя хорошо. Мы с моим басистом Бобом очень много медитируем в турах. Мы занимаемся трансцендентальной медитацией. И больше всего мне нравится именно этот вид медитации, потому что он мне кажется самым простым – его нельзя сделать неправильно.

Талант дан тебе для того, чтобы сделать тебя счастливым

Смысл вашей работы далеко не в том, чтобы сделать вас богатым и знаменитым. Не судите то, что вы делаете, основываясь на этом – это не имеет значения. Я всегда думаю о Сэме Куке и его “A Change Is Gonna Come“ – это не была хитовая песня. Потом он скончался, а потом прошло много лет, и люди стали немного играть ее, а потом она стала классикой. Поэтому я всегда говорю людям: вы не так хороши и не так плохи, как о вас говорят остальные. Вы просто делаете свою работу, реализовывая свой талант для того, чтобы получать от этого удовольствие и быть счастливыми.

Пресс-служба

Концерт номинантки на “Грэмми“ состоится в столичном Дворце Украина 8 декабря, начало в 19.00.

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