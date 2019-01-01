Актер, сыгравший в новом сериале на телеканале "Украина", честно ответил на личные и профессиональные вопросы .

Актер Кирилл Дыцевич: "Я очень люблю Киев" Пресс-служба

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В субботу, 23 ноября, в 17:00 канал “Украина“ покажет премьеру 4-серийной картины «Любовь с закрытыми глазами» производства компании “Фильмстрим“. В центре сюжета – история молодых людей, которые скоро должны пожениться, но их планы меняет трагическое событие.

По сюжету, счастливые Рита и Артём готовятся к свадьбе. Бывшая девушка Артема угрожает Рите, но никто не принимает ее угрозы всерьез. Однако после примерки свадебного платья на Риту нападают и обливают кислотой, в результате чего она теряет зрение. Одну из главных ролей в фильме – Артема – сыграл популярный белорусский актер Кирилл Дыцевич.

Пресс-служба

Кирилл, чем вас заинтересовала эта роль?

Во-первых, мне было интересно погрузиться в обстоятельства, когда твоя девушка теряет зрение и что с тобой происходит. Любопытно, как человек должен с собой бороться. Мне было интересно сыграть эту любовь, с которой ты ничего не можешь сделать.

Читай также: Ирина Кудашова рассказала о счастье, заработке в Инстаграм и новой роли Ваш герой виноват в том, что девушка потеряла зрение?

Нет, виноватым его сложно назвать. Он не подставлял ее, просто так случилось. Но он не знает, что с этим делать. Давление со стороны родителей, сложно молодому человеку, который уверен в себе, у которого все хорошо, который не глупый, пережить такую ситуацию. Сложнее, конечно, Рите, но мужику тоже это непросто. Я не представляю, что бы я делал в такой ситуации. Поэтому интересно.

Пресс-служба

Как человек, вы что-то почерпнули для себя из этой ситуации?

Мне кажется, что все можно перебороть, просто нужно уметь правильно ждать. Не сидеть на диване, сложа руки, а уметь бороться. Это очень важно, ведь не все приходит сразу, к сожалению. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что надо уметь терпеть.

Что для вас важно при выборе проекта?

Интересно, когда что-то с человеком происходит. Когда есть качели, которые происходят внутри. Это не внешние проявления, какие-то крики, а внутренняя борьба. И конечно, обращаю внимание на режиссера. Сейчас понимаю, что это очень важно, это самое главное в проекте.

Пресс-служба

Как вы готовились к роли? Чему-то новому научились?

Вы смотрели фильм с Аль Пачино «Запах женщины»? Это крутое кино, в котором много можно найти для себя. Конкретно для этого персонажа, потому что я же не знал, кто будет играть девушку, потерявшую зрение, как она будет играть. Приблизительно сам представлял, что может испытывать человек, который ослеп. Это приобретенный дефект. Смотря этот фильм, я сопереживал герою Аль Пачино и что-то для себя подчеркивал.

Пресс-служба

Читай также: Актриса “Школы“ Лиза Василенко откровенно рассказала об издевательствах парня Как вам атмосфера на площадке?

Мне очень понравилось. Это редкость, бывало разное, но тут я искренне рад. Этот режиссер не спускает все, он детально подходит, чувствует персонажа, он знает, как и что сказать. И он работает, это самое важное. Не говорит – стоп, нормально, поехали дальше, а разбирается. Мы впервые вместе работаем, поэтому я круто удивлен. Все сцены особенные. В том то и фишка. Что с этим режиссером нельзя сделать проходящую сцену. Я каждый раз приходил на площадку с кайфом, потому что он что-то мне предлагал новое и конкретно меня раскрывал. Такого давно не было. Например, финальная сцена у меня без слов – она самая сложная, потому что нужно сыграть глазами.

Пресс-служба

Чем вы занимаетесь в Киеве помимо съемок?

Я очень люблю Киев, крутой город. В основном, работаю. Бывают такие дни, когда смотрю кино, гуляю. Был в этот раз на новом мосту, очень красиво. К сожалению, таких красивых видов – может быть только Питер близок – а так сложно где-то найти.

Пресс-служба

Ваша жизнь как-то меняется, когда вы приезжаете сюда?

Я уже привык к городу, к съёмочным группам, все же ребята практически знакомы. Чувствую себя тут офигенно.

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