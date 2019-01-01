Вячеслав Дюденко: "Я люблю работать с деятельными женщинами"

Читайте интервью украинского стилиста Вячеслава Дюденко для программы "Без краватки".

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Вячеслав Дюденко – известный украинский стилист, мастер парикмахер и основатель школы профессионального мастерства парикмахеров и сети салонов D2. Также Вячеслав автор книги “Высокая миссия: профессия избранных“.

Вячеславе, нещодавне ти опублікував на своїй сторінці в Facebook своє фото з 70-х років, підписавши, що ти дуже пишаєшся собою. Чим саме?

В 70-е нас очень прессовали по поводу внешнего вида. Ни в какие учебные заведения нельзя было неординарно одеться или отрастить волосы – все коротко стриглись и строго одевались. Население в то время было серым, но я позволял себе одеваться так, как я хочу. Моя мама этому способствовала и никак не запрещала. Но том фото в фейсбук на мне яркая жилетка (которая и сейчас тренд) и укороченные расклешённые брюки.

У школі ти був популярним? Як там ставилися до твого бажання вирізнятися?

Конечно, ко мне придирались преподаватели и очень нервничал директор школы. Но девушки лояльно к этому относились. Мне всегда было комфортно с девочками. Ребята относились по-разному, потому что среди них были отличники или просто те, кто всегда ходил строем и делал все, что нужно.

Якщо ти користувався популярністю серед дівчат, то ти почав цікавитися ними в ранньому віці?

Не самые серьезные отношения у меня были где-то в 5-м классе.

Ти пам’ятаєш перший поцілунок і перший секс?

Конечно, помню. Это что-то невероятное, что осталось для меня ярким впечатлением.

Вячеслав Дюденко Пресс-служба

Зараз ти займаєшся навчанням і написанням книг. Ти вже не обслуговуєш постійних клієнтів?

У нас на сегодня самый лучший в Украине образовательный курс в нашей сфере – мы выпустили тысячи выпускников. И я работаю, я обслуживаю своих постоянных клиентов. Несколько месяцев назад мы открыли абсолютно новый салон премиального формата.

Хто зараз твої основні клієнти?

Клиенты разные. Но я больше люблю работать (и меня больше любят) с деятельными женщинами. Именно с теми женщинами, которые сами достигли чего-то в жизни, а не просто удачно вышли замуж.

На вартість твоїх послуг впливає той факт, хто твій клієнт?

У меня никогда не было оценки по состоятельности клиента – у меня есть моя цена.

Ти почав свою справу на початку 90-х, коли без кришування було доволі важко. Твій бізнес рекет не пресував?

Были сложности, но мне в этом случае повезло. У меня есть очень хороший друг, который всегда находил пути договориться с криминальными структурами – Киева, в частности.

Існує стереотип, що серед модельєрів та стилістів є багато геїв. Чи були в тебе ситуації, коли клієнти-геї намагалися з тобою загравати?

Да, и неоднократно. У меня была ситуация, когда я был еще маленьким и щупленьким парнем, ко мне пришел мужчина и предложил после работы выпить шампанского. Я тогда ничего не понял даже, но мне мои коллеги объяснили, что он имел в виду. Я вернулся и объяснил, что здесь я парикмахер, но если мы встретимся в другом месте, то я могу повести себя по-другому. Это, наверное, было немножко жестко, но он сразу сказал: «Нет, так нет» (смеется).

А з красивими клієнтками були такі ситуації?

Безусловно. Я иногда говорю своим клиенткам: вы очень красивые, вы меня вдохновляете. Но я здесь не мужчина, я – парикмахер. Ви з дружиною разом більше 30 років. Вас вважають взірцевою парою, тому що ви часто працюєте разом. Ви якось відпочиваєте один від одного, їздите в окремі подорожі? Так часто не бывает, но, например, сейчас моя жена по работе во Львове, а я живу один.

Вячеслав Дюденко Пресс-служба

Ваш син вже визначився чим він буде займатися у житті?

Он закончил университет – факультет психологии. Сейчас он занимается продажами в интернете, чем и зарабатывает себе на жизнь. Все, что касается фешн или парикмахерского бизнеса, он сразу сказал, что этим заниматься не будет. Я его уважаю в этом плане. В моей жизни была ситуация, когда мои родственники не приветствовали то, что я стал парикмахером.

Від першого шлюбу у тебе є двоє дітей, які живуть у Штатах. Які були причини розлучення з першою дружиною?

Возможно, сыграл роль тот факт, что я на то время занимался своей карьерой. Может, потому, что у нас с материальным благополучием на первых парах не складывалось. У меня также было много командировок по Украине, и моя жена поняла, что она нашла свою реализацию в другом направлении и с другими мужчинами. Мы с этим нормально разобрались и разошлись.

Скільки приблизно триває твоя стрижка?

Если первый раз, то дольше – больше часа. Если я знаком с человеком, то меньше. Когда-то на одном из ТВ-каналов я сделал стрижку за 4 минуты.

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