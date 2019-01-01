Екатерина Гулякова: "Негативные персонажи – мой конек последние 15 лет"

Екатерина Гулякова рассказала о своей роли в фильме “Возвращение“.

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В понедельник, 11 ноября, в 21:00 на канале “Украина“ состоится премьера восьмисерийного фильма “Возвращение“. В центре сюжета – история молодой пары Маши и Олега, которым придется преодолеть нищету, обман, проблемы со здоровьем, зависть и предательства. Одну из ярких ролей в картине производства компании “Фильмстрим“ и канала “Украина“ воплотила актриса Екатерина Гулякова. О том, почему ей всегда достаются роли сучек, настойчивости героини и импровизации в кадре она рассказала в интервью.

Расскажите об этом проекте. Чем он привлек вас?

Очень интересный сценарий. Я пробовалась на одну из главных героинь – негативную, как всегда. Негативные персонажи – этой мой конек последние 15 лет. Интересен проект тем, что практически все герои проживают свою большую жизнь на экране. Там около 20 лет разницы – со школьной скамьи до уже достигших определенных высот, проживая многие перипетии, проблемы, трудности. То есть все главные герои будут играть как 20-летних, так и 40-летних. Это очень любопытно и для актера, и работа по гриму, меняется атмосфера за 20 лет.

Екатерина Гулякова Пресс-служба

Расскажите о вашей героине.

Моя Тина – пиарщица в компании крупного бизнесмена Олега, которая приходит и пытается взять все в свои руки. Не только дела по управлению, но и зачем терять зря время, если можно еще захомутать главного начальника. За много лет воплощения сучек я поняла, что все равно мы играем людей. А у них есть как светлая сторона, так и темная. Нет хороших и плохих, мы все проживаем себя в каких-то обстоятельствах. И в зависимости от ситуации, проявляются те или иные черты, которые есть у каждого человека. Моя героиня не очень заботится о принципах, она идет напролом, если надо – по головам. Женщина-вамп, бизнес-леди.

Екатерина Гулякова Пресс-служба

У нее, наверное, можно поучиться целеустремленности.

Совершенно точно. А еще настойчивости и желанию идти к своим целям. Мне даже кажется, что по знаку зодиака она могла бы быть Овном или Львицей, такая огненная барышня, у которой все в руках горит.

Екатерина Гулякова: "Негативные персонажи – мой конек последние 15 лет" Пресс-служба

Как вам работается с Зоряной Марченко?

Скажу честно, мы с ней были знакомы шапочно, знали друг друга, как актрисы, но никогда не работали вместе. Признаюсь – нас все постоянно путают, мне все говорят – как же вы похожи с Зоряной. Хотя нам так не кажется. С нашим режиссером Мирославом Маличем я работала раньше и это один из немногих режиссеров-подарков для актера. Потому что достаточно часто у нас в кино есть тенденция, что ты приходишь на съемочную площадку уже готов и знаешь, как ты будешь играть, что будешь показывать. То есть становишься мини-режиссером для самого себя. С Мирославом очень круто получается, потому что он спрашивает – как будем играть? Ты рассказываешь, что придумал, а он отвечает: «Очень круто! Сделаем все по-другому». И в кадре это все смотрится гораздо глубже, чем изначально ты себе представил. Актер, к сожалению, не может видеть себя со стороны, он может почувствовать, что играет хорошо или плохо, но видит только режиссёр и только он может помочь. В этом плане с Мирославом очень комфортно работать, он подсказывает такие детали, что ты потом смотришь и восхищаешься – вау, я бы сама не поняла, что нужно именно так.

Екатерина Гулякова Пресс-служба

Вы импровизируете на площадке?

Без этого никак. Но, безусловно, подготовка есть, ты читаешь сценарий, что-то обдумываешь. Возможно, у других актеров не так, но у меня все рождается с партнером на площадке, здесь и сейчас, какие-то новые ощущения.

Ранее сообщалось, что канал “Украина“ работает над новым сериалом “Наследники“.

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