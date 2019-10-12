Ирина Кудашова рассказала о счастье, заработке в Инстаграм и новой роли

Актриса Ирина Кудашова сыграет в сериале канала ТЕТ “Новая жизнь Василины Павловны”.

Читай также: Актриса "Школы" Лиза Василенко откровенно рассказала об издевательствах парня

Ирина Кудашова - исполнительница одной из главных ролей ромкома “Новая Жизнь Василины Павловны”, который выйдет на телеканале ТЕТ уже 11 ноября. Это история об учительнице из маленького городка, которая нашла подарок судьбы - кейс с 500 000 евро. Василина не тратит деньги, но они помогают женщине поверить в себя и изменить свою жизнь навсегда, а Ира играет дочь Василины в сериале.

Чтобы узнать о новом опыте, отношении Иры к деньгам и заработке в Инстаграм из первых уст, мы поговорили с Ириной Кудашовой.

Ира, расскажи нам о своем персонаже.

Я играю девочку-студентку Улю. Моя героиня уверенная в себе, очень прямолинейная, смелая. За два года я настолько привыкла к образу школьницы, что переживаю как бы не проводили параллелей между этими двумя ролями. Конечно, на данный момент, интереснее играть студентку. Характер Ули совсем непохож на мой, поэтому роль для меня - некий челлендж.

Твоя мать в сериале - Василина. Какие отношения складываются между вашими персонажами?

Уля очень любит маму, но учитывая вспыльчивость моего персонажа, общение с Василиной, роль которой исполнила актриса Ольга Жуковцова-Кияшко, иногда перерастает в конфликты. Тем не менее, более напряженные отношения у Ули с отцом. Но в сериале вы увидите зависимость конфликтности моего персонажа от условий и обстоятельств, в которые она попадает.

Твоя экранная мама оставила деньги, которые нашла, себе, но не тратила эту сумму. А ты фантазировала на этот счет? Как бы ты поступила в реальной жизни? Потратила бы находку или поступила как-то иначе?

Наверное, каждый из нас фантазировал на этот счёт. И, конечно, есть определенные вещи, о которых мечтаешь, а с появлением такого чемодана они исполнятся сразу:) Я понимаю, что это нереальная ситуация для реальной жизни. Но если я выиграю эти деньги, например, в лотерею - потрачу часть на исполнение самых заветных желаний своих близких, и про себя не забуду) Вторую часть - на благотворительность, а остальное оставлю нетронутым, пока не придумаю как правильно ими распорядиться.

Ира, что для тебя деньги?

Для меня деньги - одно из средств, способ удовлетворять свои какие-то интересы. Но заработать все деньги мира или чем больше, тем лучше - я не стремлюсь. Заработок - не главная цель моей жизни.

Сейчас социальные сети выступают теми же деньгами. Страничка в Инстаграм формирует мнение окружающих, количество подписчиков - способно изменить жизнь не хуже денег, ты почувствовала этот момент с обретением популярности в Сети?

Моя жизнь кардинально изменилась, когда в один момент обо мне узнали 700000 людей. О таком я даже не мечтала, и совершенно не была к этому готова. Но признаюсь честно, безумно рада всему происшедшему. Однако есть плюсы и минусы в мгновенной популярности.

А приносят ли социальные сети тебе дополнительный доход?

Да. Раньше даже не догадывалась об этом, и когда получила свои первые деньги за рекламный пост - родители были в шоке, они тоже не знали, что в Инстаграм можно зарабатывать.

Сама ведешь свои страницы (постишь, фотографируешь, продумываешь контент) или кто-то помогает?

Да, все делаю сама. Самостоятельно пишу все посты и обрабатываю фотографии. Хотя мне часто предлагают помощь в ведении аккаунта, но я всегда отказываюсь. Думаю, что это неправильно по отношению к моей аудитории. Подписчики ведь хотят видеть меня настоящую, с собственными мыслями. В моем профиле все правдиво - жизнь, без украшений и прочего.

Ира, как считаешь, есть ли какая-то закономерность между деньгами и счастьем?

Я когда-то услышала фразу: «От уровня нашего дохода зависит уровень нашего счастья» - совершенно несогласна с этим. Деньги - лишь инструмент, который никак не влияет на уровень нашего счастья. Счастливым можно и нужно быть вне зависимости от количества сбережений. Мне грустно, когда люди говорят, что деньги для них - все.

Что для тебя счастья?

Счастье - это внутренняя гармония, семья и близкие люди рядом, любимая работа. Я могу бесконечно перечислять то, что делает меня счастливой ежедневно. Наверное, в этом и есть смысл, каждый день находить и видеть счастье вокруг себя. Мне кажется, Василина может вдохновить телезрителей своим примером.

Поэтому включайте телеканал ТЕТ в 20:00 и смотрите премьеру ромкома “Новая жизнь Василины Павловны”.

Напомним, ранее звезда сериала “Школа“ Ирина Кудашова откровенно рассказала о подростковых проблемах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.