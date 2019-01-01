Актриса, сыгравшая в сериале канала "Украина", рассказала о своей работе и о партнерах по ТВ.

"Коровы меня облизывали и жевали одежду": актриса Ольга Павловец о съемках в фильме "Живая вода" Пресс-служба

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В эту субботу, 2 ноября, в 17:00 канал "Украина" покажет премьеру 4-серийной картины "Живая вода" режиссера Анастасии Матешко. В центре сюжета – история о женщине по имени Ольга, которая становится хозяйкой фермы. Главную роль в фильме исполнила актриса Ольга Павловец. О съемках на ферме, партнерах-друзьях и о магии кино она рассказала нам в интервью.

Ольга, чем вас заинтересовала эта роль и сериал?

Изначально заинтересовало, что это кинокомпания "УПС", с которой я сотрудничаю уже на протяжение больше 10 лет. Я очень люблю Киев и сниматься тут. Мне очень хотелось поработать с Настей Матешко, знаю, что это ее дебютный такой масштабный фильм. Все так сложилось – замечательная группа, оператор-постановщик Сергей Борденюк, в которого я просто влюблена, партнёры. Как обычно, Киев меня в этом смысле не подвел. Все понравилось– процесс, атмосфера на площадке. Надеюсь, что и материал получился хороший.

Пресс-служба

Было ли что-то новое для вас в этой картине?

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Да, моей героине приходится сталкиваться с фермерским хозяйством. У меня еще не было таких ролей, хотя послужной список уже достаточно большой. Многих мне приходилось играть, разнообразные были персонажи, а вот тут мне было интересно столкнуться с новой спецификой. Несколько дней мы снимали на ферме, я впервые в жизни была в таком месте. В этом смысле наша профессия удивительна, потому что часто примеряешь на себя новые образы, обстоятельства, места. Это очень увлекательно.

Как обычно, новая роль – это новые эмоции, что-то ты в себе ищешь, какие-то ассоциации с опытом, которые тебе приходилось проживать в жизни. Мелодрамы, с одной стороны, похожи друг на друга по событийным вещам, но все-равно любая новая роль – это что-то новое. Другие партнёры, другие локации, другой режиссер, оператор.

Пресс-служба

Учитывая то, что вы впервые побывали на ферме, что там произвело на вас яркое впечатление?

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Это частное фермерское хозяйство, там очень чисто, меня поразило, в каком состоянии содержат животных. На ферме было много коров, коз, баранов. Действительно, продукты получаются чистыми, там есть определённые правила безопасности и поведения на ферме. Все обеды, которые мы там если, были произведены исключительно на этой ферме. Овощи, фрукты, мясо, молочная продукция. Так что несколько дней у нас был такой кайф (улыбается).

Пресс-служба

А чем-то забавны этих съемки запомнились?

Наверное, никогда в жизни я так часто не трогала коров, как на этих съемках (смеется). Они меня облизывали, у них такие смешные длинные языки, жевали мою одежду. Конечно, постоянно что-то забавное происходит на съемках, какие-то шутки-прибаутки.

Пресс-служба

Ваши партнеры в этом проекте – это ваши друзья?

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Все партнеры новые, ни с кем я еще не работала. Но в Киеве всегда находишь быстро общий язык с партнёрами, с ребятами со съемочной группы. Мы снимали около месяца. Но такое впечатление, что знаем друг друга уже давно. Съемочный процесс – это магия кино, когда люди становятся очень близкими. И когда приходит время расставаться, ты как будто отрываешь от себя частичку достаточно большого жизненного пласта по ощущениям, хотя, казалось бы, всего месяц работы. А потом на следующих проектах, если пересекаемся, всегда очень рады снова встретиться.

Пресс-служба

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