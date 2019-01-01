Актер рассказал о своей роли в сериале "Швабра" на СТБ.

Антон Батырев хотел бы сыграть негативного героя Пресс-служба

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Уже сегодня на СТБ зрители увидят финальные серии детективного сериала «Швабра». С понедельника по четверг, в 21:00 и 22:00, школьная учительница математики Анна Николаевна, которую за глаза прозвали Шваброй, помогает расследовать преступления капитану Вершинину с помощью математических методов. Актер Антон Батырев, который и сыграл опытного следователя, рассказал, чем похож на своего персонажа, почему его заинтересовал сериал «Швабра» и какого героя хотел бы сыграть.

По словам актера, "Швабра" – абсолютно новое слово в сериальном производстве. Зрители открывают для себя не только загадочные детективные расследования, наблюдают за необычной любовной линией, но и знакомятся с миром математики – не менее загадочным и оригинальным.

Пресс-служба

Мой персонаж – Вершинин – обычный человек. Он работает следователем, занимается раскрытием сложных преступлений. Он мягкий, отзывчивый и добрый. Хороший мужик, одним словом (улыбается). Понятное дело, что порой бывает сосредоточен, порой злится. Больше всего его раздражает человеческая глупость, безответственность, необязательность, нарушение кем-то обещания или четко поставленной задачи. Я никогда не делю героя на сериальную роль и реальную жизнь. Каждый раз я стараюсь просто быть человеком, в данном случае следователем, - рассказывает Антон Батырев.

Пресс-служба

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Актер дополняет, что практически сразу согласился сыграть в «Швабре», и все благодаря команде.

Тарас Дударь и Алексей Цвелодуб – крутая команда профессионалов, и "скучное мыло" они снимать не будут. Поэтому я, не раздумывая, сказал да. Еще одним весомым фактором для согласия стала команда актеров. С половиной ребят я уже сотрудничал во время съемок других проектов. Также важен сценарий. Во всех хороших историях персонаж обязан пройти некий путь и измениться. Поэтому, повторюсь, Дударь плохого не снимает! С моим героем произойдет много событий, которые так или иначе повлияют на него: что-то его надломит, а что-то научит чему-то хорошему. Отойдя от сериала «Швабра», хотел бы сказать, что лично мне гораздо интереснее, когда показан переход позитивного героя к негативному, но, увы, сейчас такого не снимают, - подытоживает актер.

Финал сериала "Швабра" - уже сегодня, в 21:00 и 22:00 на СТБ.

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