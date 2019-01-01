Актриса Анна Кузина: "Не хотела бы работать судмедэкспертом"

Звезда сериала "Швабра" призналась, близка ли ей ее героиня.

Анна Кузина: "Не хотела бы работать судмедэкспертом" Пресс-служба

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На СТБ состоялась премьера детективного сериала «Швабра». С понедельника по четверг, в 21:00 и 22:00, школьная учительница математики Анна Николаевна, которую за глаза прозвали Шваброй, помогает расследовать преступления капитану Вершинину с помощью математических методов. Вместе с главными героями, справедливость восстанавливают начальник Зурабов, лейтенант Гончаренко и судмедэксперт Катя, которую сыграла Анна Кузина. Актриса рассказала, для чего сериал стоит посмотреть зрителям и какая сцена запомнилась ей больше остальных.

По словам актрисы, она с радостью согласилась на роль. А вот в реальной жизни судмедэкспертом работать не хотела бы.

В сериале я играю необычную для себя роль – судмедэксперта. С удовольствием согласилась. Тем более, уже работала с Тарасом Дадарем, Алексеем Цвелодубом и Mamas Film Production. Под их руководством кино превращается в настоящее искусство, красивое и красочное. Моя героиня – девушка суровее, чем я (улыбается). Будучи патологоанатомом, она помогает расследовать убийства. Я не хотела бы работать судмедэкспертом в жизни, но в сериале это очень интересно. У Кати бунтарский характер, – вот это мне в ней близко, – делится актриса.

Пресс-служба

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По словам Анны, атмосфера на съемках царит просто невероятная: приятное окружение, хорошие актеры, профессиональная команда и оригинальные локации. Благодаря этому «сложные сцены» даются не так тяжело.

Атмосфера у нас прекрасная! Мы снимали летом, и для меня этот съемочный период – настоящие летние каникулы. Очень запомнился один съемочный день. Мы были за городом, там есть два железнодорожных моста, проезжали поезда, была прекрасная погода… В этой красивой локации мы снимали очень драматическую сцену – искали труп, как оказалось, неслучайного для моей героини человека. Атмосфера напомнила сериал «Настоящий детектив»! В это же время сцена была сложной. Но мы так трепетно друг к другу относились на съемочной площадке, я чувствовала поддержку своих партнёров и всей съёмочной группы, поэтому, надеюсь, что сцена получилась, – рассказывает Анна Кузина.

Пресс-служба

Параллельно с раскрытием преступлений, суровыми и кропотливыми буднями, в сериале развиваются любовные линии. Это, по словам актрисы, очень интересно показано для зрителя. Кроме того, "Швабра" – возможность открыть для себя мир математики, понять, как они, математики, видят жизнь. А видят они ее совершенно иначе. Это захватывающе!

Детективный сериал "Швабра" выходит с понедельника по четверг в 21:00 и 22:00 на СТБ!

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