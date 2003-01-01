Сергей Ермаков: "Я люблю женщин за то, что они любят мои платья"

Читай интервью известного украинского дизайнера Сергея Ермакова для проекта "Без краватки".

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Сергей Ермаков – самый известный кутюрье Украины. Платья от Ермакова украшают гардеробы многих украинских светских львиц. Шить он начал еще в школе, а в 2003 году даже получил почетную премию «Человек года». Сегодня пошитые им платья носят Ирина Билык, Светлана Вольнова и Камалия.

Сергію, коли ти усвідомив, що твоє призначення – створювати одяг?

Я прочитал книгу «Жизнь взаймы» Ремарка, где главная героиня романа была больна туберкулезом. Поэтому она тратила все свои деньги на наряды. Там поется невероятный гимн портным. И в этом романе я впервые услышал слово «кутюрье» – высокая мода. Все это происходило со мной в глубоком Советском союзе, когда и думать о Париже еще было невозможно. Я тогда сказал своей маме: «Я знаю, кто я. Я – кутюрье». Мне так понравилось, что женщины тратят космические деньги на платья. Тогда я пошел в самое обычное ПТУ, чтобы научиться шить самому. После мое образование было закройщик, конструктор, технолог. Мое последнее образование – искусствовед и эксперт по искусству. Когда я поступил в институт, то начал страшно его прогуливать. Потому что у меня была работа, вечеринки. Когда я пришел на вручение диплома, то меня долго не приглашали его получить, и я уже стал нервничать. Тогда я не выдержал и спросил у руководства: «Может вы зададите мне хотя бы один вопрос по искусству?». На что мне ответили: «Зачем нам твои ответы, перед нами в интернете твои работы. Твои платья». Мне дали красный диплом и повесили мой портрет, как одного из самых почетных учеников. Я считаю, что мода (по крайней мере, та, которую делаю я) – это и есть прикладное искусство.

Ти підтримуєш стосунки з колишньою дружиною?

К огромному сожалению, нет. Хотя, в общем, мы не плохо расстались.

Сергей Ермаков и Иванна Онуфрийчук Пресс-служба

Зараз у тебе хтось є?

Скорее нет, чем да. Потому что то, что есть, еще нельзя назвать окончательным диагнозом.

Тобі хотілось би ще створити сім’ю у майбутньому?

Нет, я не готов. Потому что последние пять лет в стране жуткая экономическая ситуация, война. Последняя революция для меня разрушила мой мир, все уехали. Никого не остались в Украине из моих клиентов. То есть, почти никого – остались только несколько человек. Пока я не могу иметь достаточно денег, чтобы обеспечивать семью – я не готов. К тому же, у меня есть определенные проблемы – с глазами, ушами, ногами. Я не вижу ту женщину, которая захочет взять на себя подобную обузу, я реально смотрю на вещи.

Ситуації бувають різні і я не раз в житті зустрічала пари, які доводять, що почуття завжди перемагають…

Дело не в том, что кто-то захочет. Дело в том, что я не хочу бать никому обузой.

Чому ви розлучилися з дружиною?

Она бывшая киевлянка, которая поехала в Италию и получила там гражданство. Мы были вместе с 17-ти лет. В какой-то период постоянно. Потом, когда она уехала, мы встречались раз в год – или она сюда или я туда. Последний раз мы с ней встретились перед тем, как обвенчаться. И она мне сказала: «Я не перееду в Украину». Я тогда решил заниматься французским, и решил, что поеду в парижскую школу – мне было 28. Мы написали письмо в три парижские школы и отовсюду ко мне пришли письма, что меня принимают не на первый, а сразу на второй курс, так как у меня уже были профессии «портной», «закройщик» и «конструктор». Моя жена тогда сказала: «В Париже я жить буду. В Италии буду. В Голливуде буду – в Украине нет». Это было ее четкое условие. В 2010 году продюсеры фильма «Алиса в стране чудес» пригласили меня шить костюмы для фильма. Они были на моем показе, который делала Хилари Клиинтон, и тогда они сказали: «Если бы мы видели твои платья, мы бы у тебя заказали весь фильм». Они предложили мне перебраться в Голливуд. Но тогда у меня уже были свои нюансы – зрение. И мне нужна была моя команда, потому что без нее я слепой. Но меня они брали, а с командой возникли сложности. Поэтому мое зрение в какой-то степени испортило мне жизнь. Я думаю, моя жена никогда бы меня не бросила, будь у меня нормальное зрение. Я не обиделся на нее, я ее честно понял.

Сергей Ермаков и Иванна Онуфрийчук Пресс-служба

Хто зараз є твоїми улюбленим клієнтками?

Ирина Билык – не только моя клиентка, но и подруга. Она мне как-то сказала: «Я люблю смотреть на твои вещи. Но когда я выхожу в них на сцену, то чувствую, что они больше, чем я». Она чудная, она гениальная. Однажды я пригласил ее на День Рождения, а она не пришла. А на следующий день пригласила меня в ресторан. Я кажется, тогда проспал, нервничал, а мой товарищ сказал мне: «Чего ты бесишься, она подождет». Я подумал – ну кто я такой? Я портной, а она народная артистка. Тогда мы очень хорошо посидели, выпили. Проходит часа два, и она мне говорит: «Саня, посмотри, кто я такая? Я всего лишь певичка, а кто он – он кутюрье!». Мой товарищ тогда обомлел (улыбается). Ира Билык, как и Света Вольнова, – они не мои клиентки, они мои подруги. Что касается клиентов, то я неделю назад был у Камалии на не рождении, делал для нее платье, и вот сейчас готовлю еще два. Я ее люблю не потому, что она моя клиентка, а потому что она человек огромной души.

В тебе є бажання займатись чимось ще окрім колекцій одягу?

Я всю жизнь хотел писать книги. Кстати, мы с моим приятелем написали две. Сейчас я мечтаю их отредактировать и попробовать публиковать.

Що це за книги?

Полудетектив, полуфентези – странные книги.

Це книги не автобіографічні?

Абсолютно нет. Но я там «вставился» очень жестко. Потому что мой приятель – писатель, а я стилист книги. В них много моды, чувств, культуры.

Що краще: секс у великому місті чи кохання у маленькому селі?

Я из тех идиотов, которые считают, что любовь и секс – это разные вещи. Любовь – всегда лучше.

За що ти обожнюєш жінок?

В первую очередь я люблю женщин за то, что они любят мои платья. За это можно все отдать!

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