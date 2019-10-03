Читайте интервью полуфиналистов шоу “America’s Got Talent“ - 3D-театра теней VERBA SHADOW.

VERBA SHADOW: "У нас был шанс на весь мир еще раз напомнить о войне" пресс-служба

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VERBA SHADOW – первый в мире театр теней, который начал использовать в своих постановках технологии 3D. Они начали свой путь в 2010 году на шоу “Україна Має Талант“. После чего приняли участие в ряде аналогичных шоу в Европе, а в этом году стали полуфиналистами шоу “America’s Got Talent“. На сегодняшний день 3D театр теней VERBA SHADOW активно гастролируют по всему миру от Америки до Азии. Сегодня эксклюзивно для Ivona артисты расскажут о своем творчестве и планах на будущее.

Расскажите подробнее, что такое 3D театр теней?

Это некого рода инновация и расширение границ жанра. Театр теней 3Д – это соединение тени, анимации, артистов между экранами с 3Д технологиями. Вам не нужны 3Д очки для просмотра. Эффект объемности создается благодаря экрану, 3Д сетке и нескольким проекторам. Также актеры используют пространство между экранами, что делает их ближе к зрителю и добавляет реальности шоу.

VERBA SHADOW пресс-служба

В чем еще ваше отличие и уникальность от других театров теней?

Во-первых, мы были первооткрывателями жанра в Европе и странах СНГ. Наша команда существует уже 9 лет. Без лишней лести скажу, что нас много кто копирует. Иногда просят разрешения, иногда – мы случайно находим фейки своих постановок. Также, мы были первым, кто создал первых детский театр теней Verba kids. Но, в принципе, мы выделяем несколько отличий от других театров теней – популяризация Украины в мире, начиная с названия, создание перформансов по мотивам известнейших фильмов, сериалов и мультфильмов, занимаемся благотворительностью (на всех наших концертах мы выделяем билеты для детей-инвалидов, солдат АТО, либо передаем часть денег с шоу организации “Жіноча Сотня“ или на лечение онкобольных деток). На данном этапе, конечно, самым главным отличием является то, что мы первыми в мире для широкой аудитории показали микс таких жанров, как театр теней и 3Д технологии.

VERBA SHADOW пресс-служба

Вы принимали участие в одном из самых масштабных талант-шоу мира – America’s Got Talent. Расскажите, как это было? Как и кому пришла идея принять участие в этом шоу?

Если честно, то мы пробовались два года подряд именно на “America's Got Talent“. В прошлом году мы вели уже активный диалог с американцами о том, чтоб принять участие, но как-то дальше разговоров дело не шло. Мы предполагаем, что тогда просто театра теней как жанр уже надоел, а в этом году, когда мы предложили театр теней 3Д- продюсеры шоу заинтересовались. В целом мы начали еще в 2010 г. думать об Америке и Британии. После “Україна має талант“ мы поняли, что - это наша супер-ниша и теперь каждый год мы стараемся съездить в какую-то страну. Конечно, самый топ-топ - это американское и британское шоу. Нельзя сказать, что была идея попасть на талант-шоу у какого-то конкретного человека, нет, нам просто всем вместе этого очень хотелось.

VERBA SHADOW пресс-служба

Вы показали яркие и впечатляющие постановки. Откуда черпали идеи? С кем работали над постановками для этого проекта?

Все перфомансы были созданы в кооперации с Marin Art Studio. Известный украинский режиссер Владимир Марин был, соответственно, сценаристом и режиссером, а Ирина Марина ставила хореографию. По поводу идеи: у нас до сих пор идет война! Люди устали, и об этом говорят меньше в разы, но от этого не перестали умирать наши соотечественники. У нас был шанс на весь мир еще раз напомнить об этом. Хотя изначально мы заявили тему женщины-медика, а не мужчины-солдата. Нас очень вдохновили истории женщин из “Невидимого батальону“, и мы хотели показать одну из реальных историй. Но шоу ориентируется на американского зрителя! Продюсеры предположили, что история женщины-военнослужащей не особо будет понятна. На второй этап нас попросили подготовить менее эмоциональную тему, но при этом удивить судьев еще больше. Поэтому мы выбрали тему магии и больше ушли в спецэффекты. Во второй постановке “Wizard Boy“ мы использовали несколько проекторов для разделения экрана. Еще больше 3D фишек. Мы использовали так много технического оборудования, что дома у нас не было возможно даже все протестировать.

VERBA SHADOW пресс-служба

С кем из звезд удалось пообщаться? О чем говорили?

Так как мы почти все время были на съемочной площадке, то шансы были не высоки кого-либо встретить. Правда, нам повезло, перед выходом на сцену - мы насмеялись и пофоткались с ведущим Тери Крюсом. Звездой таких сериалов, как “Все ненавидят Криса“, “Бруклин 9-9“ и др. Ну и встретили очень много «звезд» на Алее Звезд.

Удалось ли погулять по городу? Прочувствовали дух Голливуда?

Удалось совсем немного. Конечно же первым делом в Лос-Анджелесе мы поехали на Алею Звезд, покушали в IN-OUT ( это самая первая бургерная в США) и поехали к океану на Venice Beach. Вот, что не говори, а в Америке везде чувствуется дух свободы и доброты. Не знаю, как это передать словами – он просто есть и все.

VERBA SHADOW пресс-служба

Ходят слухи, что вы проводите кастинг в Лас-Вегасе. Расскажите подробнее, что это будет?

Конечно, мы заранее не привыкли рассказывать о каких-то важных события, но для читательниц IVONA немного приоткроем завесу тайны. Мы будем сотрудничать с очень известным шоу “Illusionist“, которое стационарно проводиться на Бродвее. Готовиться крутезная постановка с танцорами из Лас Вегаса под нашим руководством.

Чего еще ожидать поклонникам театра теней VERBA SHADOW?

Буквально на днях мы в партнерстве с журналом Pink начали выпускать серию роликов об акробатических поддержках, которые используем в тени. В этом году планируем сделать новенькое полнометражное шоу с Владимиром Мариным, идея уже утверждена, но пока никак нет времени стартонуть. Но наша самая главная цель на следующий год - сделать серию благотворительных концертов для глухонемых деток и взрослых. Мы занимаемся благотворительностью, но хочется сделать что-то более масштабное, поэтому мы решили, что если мы говорим на одном языке со всем миром, то почему бы не пообщаться языком тела. Да, у таких людей есть какие-то активности, но максимальной социализации, к сожалению, наше государство не предоставляет. Мы не считаем это недостатком, у них просто свой язык. Внедрившись в эту тему, нам удалось узнать, что, если в раннем возрасте диагностировать нарушения слуха, то есть шанс с помощью кохлеарного импланта дать деткам возможность слышать. Цена на операцию не очень большая, то есть реально собрать деньги и ставить эти аппараты большому количеству детей. Если мы сможем кому-то помочь - это будет для нас лучшим мотиватором творить еще больше.

VERBA SHADOW пресс-служба

Вы много гастролируете по миру, наверняка у вас накопились интересные и забавные истории из ваших поездок. Поделитесь парочкой ярких историй?

Во-первых, стоит отменить, что каждая постановка в театре теней каждый раз работается по разному. Да, у нас есть метки для фигур, но по опыту могу сказать, что они получаются всегда разными. Казусы происходят постоянно – от мелких до крупных. Мелочь – это потеряется реквизит во время выступления, либо выключиться анимация, музыка, электричество) Крупные проблемы – это, если во время шоу танцор ломает ногу и ему приходиться на заморозке дорабатывать его или не прилетает реквизит и весь багаж на выступление и тебе за 5 часов приходиться просто на просто создавать все заново. Недавно (впервые за 9 лет), одна из наших актрис так загулялась по Дьюти Фри, что опоздала на стыковочный рейс, благо был в запасе еще день перед шоу. В общем, скучать не приходится.

VERBA SHADOW пресс-служба

Ваши пожелания читательницам IVONA?

Побольше мечтать, только искренне и честно. Любить себя сильно и никогда не сдаваться! А еще обязательно ходить на шоу театра теней Verba Shadow и быть с нами в наших соцсетях.

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