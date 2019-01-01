Читайте на Ivona интервью украинской актрисы Зоряны Марченко.

"Нужно быть чуть влюблённой в партнера" - Зоряна Марченко о роли в сериале "Братья по крови" пресс-служба

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Ее считают одной из самых красивых актрис современного украинского кино, а она скромно реагирует на комплименты от фанатов и не перестает удивлять зрителей новыми образами на телеэкранах.15 октября в 19:30 на канале 2+2 состоится премьера детективного сериала “Братья по крови“, в котором известная актриса Зоряна Марченко сыграет главную женскую роль. Ее героиня — патологоанатом Татьяна, которая помогая сводным братьям Киреевым расследовать убийство их отца, впутывается в любовный треугольник.

Чем похожа актриса на свою героиню, почему не занимается спортом и что подтолкнуло ее стать вегетарианкой — Зоряна Марченко рассказала Ivona.

Зоряна, вы как-то сказали, что прежде, чем сниматься в проекте, вам нужно в него влюбиться. Чем вас зацепил сериал “Братья по крови“?

Мне вообще по жизни необходимо быть влюбленной! Нужно быть чуть влюблённой в партнера, в режиссера, в одежду – у меня все через любовь. С этим проектом тоже самое. Я еще не играла в детективном сериале с таким количеством экшена, криминальных историй. Для меня это новый, безумно интересный опыт. Я понимала, что в этом проекте все будет впервые, поэтому решила попробовать.



"Нужно быть чуть влюблённой в партнера" - Зоряна Марченко о роли в сериале "Братья по крови" пресс-служба

Кто ваша героиня?

Патологоанатом, судмедэксперт Татьяна Богданова. Она эксперт в криминалистике, и всегда уверена в своих действиях. Если в работе она четкая, у нее все слажено, она профессионал, то в личной жизни у нее абсолютный беспорядок. На протяжении всего сериала Таня не только помогает раскрывать дела отдела уголовного розыска, но и пытается понять, с кем она хочет быть — надежным и ответственным капитаном Андреем Киреевым или его сводным братом Максимом, легким, ироничным и слегка инфантильным.

Вы похожи с ней?

Я, как и она, люблю делать свою работу хорошо. Стараюсь доводить дело до конца. Таня очень дотошная, и, если она в чем-то не уверенна, она должна добиться правды, понять, что и как. У меня тоже есть такая штука.

Режиссер сериала Олег Масленников не впервые приглашает вас на главную роль. Ранее вы сыграли в его популярном сериале “Пока станица спит“. Вам помогало это знакомство во время работы над “Братьями“?

Это всегда помогает. Ты уже чувствуешь и понимаешь человека с одного взгляда, не тратишь время на разъяснение каких-то нюансов, моментов. Это очень облегчает работу.

Сейчас вы воспитываете дочь самостоятельно, параллельно у вас достаточно насыщенный график сьемок. Как вы все успеваете?

Мне очень помогает мама. Она сейчас ушла на пенсию, и когда я на сьемках, она выручает! Честно говоря, я подумывала нанять няню, но мама предложила свою помощь. И сейчас я понимаю, насколько правильное было это решение. Во-первых, мама — очень мудрая, заботливая женщина, которая вкладывает в мою дочь все то, что вложила когда-то в меня, а еще она отлично справляется с ребенком. А, во-вторых, наши родители не молодеют, поэтому если есть время и возможность, как можно больше времени проводить вместе, нужно этим воспользоваться.



"Нужно быть чуть влюблённой в партнера" - Зоряна Марченко о роли в сериале "Братья по крови" пресс-служба

У вашей дочери достаточно необычное имя — Агафья. Как выбирали?

У нас было два варианта: либо Варвара, либо Агафья. В конечном счете остановились с Сашей (второй муж Марченко — актер Александр Ведменский) на втором варианте. В переводе с греческого оно означает “добрая“. И с каждом годом я убеждаюсь, что наш выбор — это попадание в точку. Мне кажется, она — самый добрый ребенок в мире.

После рождения ребенка вы стали вегетарианкой, это правда?

Да. В период после беременности я где-то прочла, что вегетарианство очень полезно для организма. Сначала это был чисто спортивный интерес, хотела проверить, повлияет ли отказ от мяса и молочки на мое состояние. Я дала себе установку на месяц. И я действительно стала чувствовать себя лучше. Вот уже два года я вегетарианка, и мне очень нравится. Надеюсь, что в 80 буду выглядеть на лет двадцать моложе.

Кроме питания, вы как-то поддерживаете свою форму?

Спорт — это вообще не мое, я абсолютно неспортивный человек. В детстве ходила на танцы, и это единственное место, где я получала хоть какие-то физические нагрузки. Как-то у меня со спортом не сложилось и до сих пор не складывается. Хотя я постепенно к этому прихожу, понимаю, что надо ходить на йогу, на пилатес. Пока же я уповаю на генетику. Спасибо маме с папой! Но все-таки женщина с возрастом должна активней следить за тем, что она ест, как спит, сколько пьет воды, какие принимает витамины. Тем более, если речь идет об актрисе, которой хочется подольше поиграть двадцатилетних, даже в свои 30+.

Ранее мы писали, когда состоится премьера детективного сериала “Братья по крови“.

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