Андрей Бурым: "Я учитель истории, который занимается производством сериалов"

Читай интервью известного украинского шоумена Андрея Бурыма.

Гости шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV - известные украински мужчины, достигшие успеха. В интервью ведущей шоу Иванне Онуфрийчук они рассказывают не только профессиональные секреты, но и личные вещи, которые касаются их пути к известности и личной жизни.

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Актер, продюсер и известный украинский шоумен Андрей Бурым - яркий пример того, как своей настойчивостью можно добиться поставленных целей. Его жизненной путь сложный и необычный, но от этого не менее интересный.

Андрей, твои главные сериальные образы очень контрастные. Типочек (персонаж Андрея - Дрон из сериала “СишишШоу“, - ред.) - это нарушитель закона, а полицейский (персонаж Андрея - Георгий Мамиашвили из сериала “Суперкопом“, - ред) - его защитник. Ты также личность контрастная?

“Я не відношу себе ні до того, ні до іншого персонажу, бо в житті я зовсім інший. Колись я хотів стати поліцейським або військовим. В якийсь час був тіпочком по визначенню. Слава богу, що нічого с того, що я собі вважав – не збулося. Кожен має займатися своєю справою. От я вчитель історії, який займається виробництвом серіалів – це ж логічно (усміхається)“.

Андрей Бурым пресс-служба

Расскажи о своем опыте педагога - ты успел поработать физруком в школе. Выпивал с учителем труда?

“Можна сказати, що випивав. Адже за першою освітою я також вчитель праці, але працював фізруком. Тому, якби я випивав сам із собою, то вийшло б, що я випивав із вчителем праці“.

Андрей Бурым пресс-служба

Ты еще преподаватель истории по образованию?

“Там все складно (усміхається). Моя перша освіта – викладач праці, креслення. Потім в мене були курси з підвищення кваліфікації – це вчитель фізкультури. Потім я зрозумів, що викладати в школі, та взагалі, працювати з дітьми – це дуже велика відповідальність. Роботі треба було віддаватись повністю, а я був дуже молодий, та не міг собі цього на той час дозволити. Тому я вступив до Луганського педуніверситету на спеціальність “Історія та соціальна педагогіка“. Потім я написав дисертацію по виховній роботі. А не захистив її тому, що грав у команді КВК за інший виш, тому мене поросили “по-хорошему“ піти. Тому я пішов, і не жалію. Адже вже тоді я розумів, чого хочу від життя“.

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