Алена Лавренюк: "Ради интересной роли могу побриться налысо"

Читай на Ivona интервью популярной украинской актрисы Алены Лавренюк.

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В субботу, 31 августа, в 17:00 на канале “Украина“ состоится премьера 4-серийного фильма “Никогда не бывает поздно“. Картина расскажет историю семьи, которой придется столкнуться с непростыми испытаниями. Популярная украинская актриса Алена Лавренюк исполнила в фильме одну из ключевых ролей. О том, как вживалась в новую роль, как поддерживает физическую форму и кем мечтают стать ее дочки – Алена рассказала нам в эксклюзивном интервью.

Алена, чем вас заинтересовал этот персонаж?

Эта роль яркой, красивой девушки, но это не плоский персонаж. В ней есть, что играть. Развитие персонажа идет таким образом, что под конец видишь ее суть. Илона не злюка, она добрая девочка, которая слушает маму, копирует ее в каких-то моментах, любит своего мужа. Ей говорят, и она начинает верить в это. Хотя внутри нее совершенно другие чувства. То есть это неоднозначный персонаж, обычно мне предлагают играть таких нехороших персонажей. Когда я шла на пробы, думала, что такая эта героиня и есть. Но потом режиссер мне объяснил эту девушку, и я поняла, что она мне близка. У нас с ней много сходств, которые проявляются как внешне, так и в личной жизни.

Алена Лавренюк пресс-служба

Какая атмосфера царила на площадке?

Отличная. Я считаю, что попала на курорт, потому что мне повезло, что практически все съемочные дни проходили на природе, в красивом доме. Атмосфера спокойная, дружественная, никто не кричит. Прекрасные партнеры, очень повезло.

Алена Лавренюк пресс-служба

Это правда, что вы в 7 лет поставили первый спектакль?

Да, я просто хотела быть актрисой. Всегда мечтала воплотить одну роль и решила – чтобы ее сыграть, нужно поставить спектакль. Все соседи были в восторге.

Алена Лавренюк пресс-служба

Ваши дочки уже дебютировали в кино. Им нравится?

Для них это как развлечение – побыть на съемочной площадке. Старшая хочет стать режиссером, а младшая – просто быть популярной. Она сказала: “Так, все-таки актриса – это тяжелая работа, там столько много текста учить. Наверное, я буду певицей, все-таки одну песню выучить легче“ (смеется).

Алена Лавренюк пресс-служба

Вы в прекрасной форме. Как поддерживаете ее?

Я хотела бы рассказать, что правильно питаюсь, но это не так. Спасибо генетике, не знаю, как долго еще так продержусь, понимаю, что когда-то надо будет питаться правильно. Когда есть время, стараюсь заниматься спортом, у меня есть тренер. Она знает, что у меня нет силы воли, она может мне написать 300 раз в день – Аленочка, тебе надо позаниматься хотя бы чуть-чуть, а я уставшая – долбит и этим она меня берет. Мы занимаемся пилатесом. Я читаю, как красиво пишут девушки, что начинают день с чиа, с ягодками йогурт обезжиренный, а вечером салат, но из-за ненормированного рабочего графика не получается так у меня. А питание – это 70 процентов успеха.

Алена Лавренюк пресс-служба

На что вы готовы ради интересной роли? Например, побриться налысо?

Да запросто. Главное – чтобы это не шло в разрез с моими личными ценностями. Это может быть несогласие с какими-то политическими вещами. Я не готова раздеваться, чтобы просто раздеться. Должно все быть оправдано.

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