Александр Ратников о любви поклонниц: "Слали свои фото, предлагали создать семью"

Читай на Ivona интервью звезды сериала "Капитанша", актера Александра Ратникова.

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9 сентября в 21:00 на телеканале “Украина“ состоится премьера второго сезона полюбившегося зрителям сериала “Капитанша“. В новых 16 сериях капитану Леониду и его супруге Александре вновь придется столкнуться с неприятностями и вызовами. О том, как проходили съемки сериала в Украине и на Кипре, мы расспросили у исполнителя роли Леонида, популярного актера Александра Ратникова.

После завершения второго сезона зрители довольны – он закончился хэппи-эндом. Для вас не стоял вопрос, стоит ли участвовать в продолжении сериала?

Естественно, такого вопроса у меня не было. Это очень большая часть моей жизни, я окунулся в эту историю. И рейтинги хорошие были, и ощущение всего съемочного процесса очень приятное. Я с радостью согласился участвовать. Другой вопрос, что сценарий много раз переписывался. И мы в какой-то момент сами не понимали – мы пустимся в это плаванье, а что же будет дальше?

Что было самым сложным для вас на съемках второго сезона?

Вопрос только в организации своего времени, так как летать было не очень удобно. Я даже ночевал в аэропорту. Но успокаивал себя так – все хорошее делается вопреки чему-то. А все остальное – в кайф. В “Капитанше“ моя любимая группа, все знают, как я всегда рвался на съемки в Киев. Когда у меня выпадали лишние выходные дни, я оставался тут, чтобы еще раз не испытывать судьбу.

"Капитанша" пресс-служба

В этом сезоне будут новые персонажи. Со всеми артистами сразу нашли общий язык?

Поскольку мы все в одной лодке, хочешь-не хочешь – приходится притираться друг в другу. Но как-то сразу все было легко. Например, с новым персонажем Колымовым, которого играет Олег Фомин, мы познакомились в самолете, летя на Кипр. Кино – это не всегда адский-адский труд. Не говорю, что это не сложно, но на съемках также есть место легкости, приятному юмору, иронии. Все нужно делать в удовольствие.

Повлиял ли как-то этот проект на вашу жизнь?

После того, как вышла первая часть, меня просто начали останавливать на улице, заваливали письмами с вопросами, как найти такого мужчину, как Леонид Верховцев. Сначала я от этого получал большой кайф, а потом уже устал объяснять, что я – Александр Ратников, а Леонид Верховцев – персонаж, созданный сценаристами. Но они упорно верят, что я – мужественный капитан, человек дела, а не слова, мужик с большой буквы. Даже предлагали мне создать семью, слали свои фотографии. Это не изменило мою жизнь, но вот так произошло (улыбается). Конечно же, все герои, которых мы играем, в процентном соотношении и выдуманные, но мы же вытаскиваем это из себя. Во мне есть какие-то качества, которые нравится женщинам в Леониде Верховцеве, и я их вытаскиваю в нужный момент.

"Капитанша" пресс-служба

Часть съемок “Капитанши“ проходила на Кипре. Удалось отдохнуть?

На съемках очень сложно отдыхать. В любом случае ты мобилизуешься. Конечно, мы поменяли небо, было тепло, море, пахло йодом, мало народу. Легкие, доступные локации, еда, веселья. После смены мы находили какой-то маленький ресторанчик, ели, смеялись, обсуждали. Но до этого мы пашем и пашем.

Учитывая, что у вас такая динамичная работа с множеством поездок, где вы все-таки отдыхаете?

Я уже научился приспосабливаться. Когда есть работа – ты работаешь, а отдыхаешь и набираешься энергии, прислоняясь к затылку ребенка. Я очень люблю горы, кататься на сноуборде. Спланированного отдыха, к сожалению, в этой работе почти никогда не получается. 3-4 дня еще могу выделить на отдых, а вот 2 недели – даже не помню, когда такое было.

"Капитанша" пресс-служба

Получается, морской отдых вы не очень любите?

У меня был некий опыт, который я не знаю, как пережил. На Кипре мы снимали несколько дней подряд на яхте. Она была достаточно большой, не легкой, была балансировка. Но при всем этом комфорте, мы попали в 3-метровые волны, и никакие таблетки не помогали. Ты просто вымотанный, весь зеленый. Даже здоровые парни переворачивались через борт и смотрели в даль, чтобы просто выжить. Там вопрос уже был не в том, как сыграть, а элементарно произнести текст. Вот такая история с морем.

Напомним, ранее звезда сериала “Капитанша“ Анна Михайловская рассказала, как на съемках попала в шторм.