Дизайнер Владимир Демчинский рассказал о новом сезоне "Топ-модель по-украински".

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Сегодня, 30 августа, на Новом канале состоится премьера третьего сезона “Топ-модели по-украински“. В этот раз моделинг покорять будут только девушки. Также в этом сезоне обновился состав экспертов, к Сони Плакидюк и Сергею Никитюку присоединился дизайнер Владимир Демчинский. Специально для Ivona новый эксперт рассказал, что самым сложным было для него на проекте и какая она модель ХХІ века.

О последнем сезоне проекта “Топ-модель по-украински“ говорили, что это не модельная история, а больше реалити-шоу. Сейчас есть какие-то перемены?

К сожалению, мне сложно анализировать прошлый сезон. Раньше меня приглашали только как точечного эксперта, в этом году я был полноценным экспертом. Точно могу сказать, что сезон не похож на какое-нибудь реалити-шоу о страстях, выяснении отношений, любви. Это профессиональный модельный проект. Думаю, потому, что он сугубо женский, а не смешанный – это дает возможность быть максимально погруженным в специфику, профессионализм моделинга. Но формат у нас все-таки реалити, поэтому какие-то ноты шоу все же присутствуют.



Владимир Демчинский о новом сезоне "Топ- модель по-украински" пресс-служба Нового канала

Сейчас многие идут “в телевизор“, чтобы раскрутить Instagram. Вы сразу видите на кастинге, что этот человек хочет связать свою жизнь с моделингом?

Я честно вам скажу: на телекастингах не обращал внимания, кто зачем пришел, и кем хочет быть. Возможно, некоторыми девушками руководили другие цели. Они пришли за популярностью, а не для того, чтобы стать моделью и воплотить в реальность свою мечту. На кастинге мы выбираем типаж, параметры и характер, которые человек проявляет, его потенциал, то, насколько он может удивлять. Если бы я выбирал человека сугубо для показа своего бренда, то оценивал бы только типаж. Но это – модельное реалити, и личность, харизма здесь – одна из ключевых деталей. Потом мы смотрим, кто заслуживает пройти дальше, а кто действительно больше хочет стать светской львицей или популярным блогером.

Как вы думаете, в новом сезоне много людей, которые продолжат развиваться в моделинге?

Хороший вопрос. Могу сказать, что специфика, форматность моделинга достаточно разная. Например, моделинг в Украине, Азии или Европе – это три разные вещи. Не буду оценивать, кто из наших участниц какой рынок может покорить. Но, думаю, 40-50% девушек, которые участвовали в проекте, найдут себя именно в мире моды.



Владимир Демчинский о новом сезоне "Топ- модель по-украински" пресс-служба Нового канала

У вас есть идеал модели? Какая она сейчас, модель ХХІ века?

У каждого уважающего себя бренда есть определенный типаж модели. Свои параметры. Поэтому очень сложно сказать, что вот именно такая модель сейчас популярна. Любое модельное агентство, скаут скажут, что есть коммерческие модели определенного роста (не ниже 178 см), с определенными параметрами (бедра не шире 88 см) и продаваемой стандартной внешностью. Они наиболее популярны, потому что больше дизайнеров могут ассоциировать себя с такими моделями. Но в наше время многие бренды, как мой, например, хотят видеть своим лицом нового человека, новый образ, который еще нигде не был засвечен. Чтобы зафиксировать этот образ за своим брендом, чтобы он был аутентичным. Многие бренды именно так и стараются делать. Они как раз от коммерческих моделей открещиваются. А кто-то, наоборот, выбирает максимально популярный образ и топовых моделей, чтобы за счет них обратить на себя больше внимания. Так что все очень субъективно.

Что для вас было самым сложным на проекте?

Было сложно разочаровываться в девушках. Иногда это даже не хотелось принимать. Я ловил себя на мысли, что начинаю относиться к человеку с какими-то поблажками. Так не должно быть. Ты понимаешь, что делаешь это, потому что веришь в человека, а он раз за разом разочаровывает. Мне было сложно пересилить себя и сделать объективные выводы. Но у нас большая команда – и остальные эксперты помогали мне советами.

А еще сложно было сказать участнице, что я в ней абсолютно ничего не вижу. Ты понимаешь, что разбиваешь мечту человека. Рушишь его цель в жизни. Он, возможно, так долго к этому шел, с детства мечтал. А ты вот здесь и сейчас выносишь ужасный вердикт. Тяжело, но я должен был это делать. Может, на экране это выглядит хладнокровно, но я так себя настраивал.



Владимир Демчинский о новом сезоне "Топ- модель по-украински" пресс-служба Нового канала

Чему еще вы научились на проекте?

Для меня это новый опыт. Я никогда так глубоко не окунался в сферу телевидения, и получил колоссальный опыт работы перед камерой, взаимодействия с людьми. Когда нет сценария, ты должен все делать по ситуации, но при этом не забывать о том, что тебя снимают.

Премьера третьего сезона “Топ-модели по-украински“ - в пятницу, 30 августа, в 19:00 на Новом канале

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