Интервью с актером, сыгравшим оперативника, - о сложностях профессии, поворотных моментах в жизни и будущем кино.

"Герой получился объемным и человечным" - Артем Позняк о роли в "Ментовских войнах" пресс-служба

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19 августа на телеканале 2+2 стартует второй сезон сериале "Ментовские войны.Харьков", в котором Артем Позняк сыграл принципиального оперативника Андрея Гордиенко. Накануне премьеры актер рассказал о прототипе своего персонажа, опасных сценах, публичности и о том, как поступление в театральный стало его самым безумным поступком.

"Герой получился объемным и человечным" - Артем Позняк о роли в "Ментовских войнах" пресс-служба

Артем, как вы считаете, в реальной жизни такие герои, как в "Ментовских" есть?

Обязательно есть. Я не буду называть фамилии, чтобы никого не выделить и не обидеть, но на самом деле я общался с такими людьми, я общался с прототипом Гордиенко, Харлея, Воронова. Конечно, такие люди есть и когда ты работаешь над ролью, ты обязательно ищешь себе какого-то прототипа, с которого можно что-то взять, какие-то черты характера.

То есть референс Андрея Гордиенко у вас был?

Читай также: Da-Sha Project: "Моя музыка выбивается из общепринятых представлений" Да, это мой личный референс, а не требование продюсеров. Просто в поисках этого образа, героя, я общался с действующими полицейскими, милиционерами на пенсии и нашел такого человека. Когда жена увидела первую серию, сразу назвала фамилию именно этого милиционера. Мне было приятно, значит свою задачу я выполнил, и герой получился объёмным и человечным.

Не слишком идеальным получается Гордиенко?

У него есть изъяны, одна из главных - упрямство. Когда новости обновляются каждую минуту, и то, что ты считал абсолютной правдой через минуту может быть опровержено, сложно быть уверенным в своей правоте. Кстати, я тоже могу быть упрямым, но ни к чему хорошему это не приводит. Кто-то в конце концов попадает "под пули".

Когда говорят о вас, сразу вспоминают о службе спецназе, колоссальном опыте в экшен-сценах, постановке драках. Вы никогда не задумывались, что мужчине с большой семьей на площадке стоит быть осторожней?

Читай также: Перемены всегда к лучшему!": Open Kids рассказали о поисках новой участницы Вы попали в точку! Этот вопрос стал еще актуальней с появлением младшенькой в прошлом году. Да, у меня есть специальная подготовка. Да, я служил в спецназе внутренних войск. И да, раньше я мог залететь в кадр и с легкостью исполнить любой трюк. Но сейчас я прорабатываю каждое движение перед кинодракой или трюком, не гоняю на машине, как мог раньше, и лечу со сьемок домой, потому что знаю, дома меня ждут любимые.

"Герой получился объемным и человечным" - Артем Позняк о роли в "Ментовских войнах" пресс-служба

Травмы на "Ментовских" получали часто?

В этом сезоне особенно много экшена: от сумасшедших погонь в городе до зрелищных перестрелок и взрывов. Но очень сложные трюки я делаю под чутким руководством каскадеров. Поэтому травм не было. Хотя за все время актерства у меня было и сотрясение мозга, и растяжения, и синяки, и ушибы. Без этого никак, это нюансы профессии.

Ваша роль, которой вы больше всего гордитесь, любите?

Роль отца и мужа.

У вас три образования - актера, режиссера и продюсера, не думаете, снять фильм?

Читай также: Джонни Лэнг: Люблю наблюдать за людьми, которые впервые слышат мою музыку Я думаю об этом и это сделаю, как только у меня появится немного свободного времени и я смогу взяться за производство более конкретно.

Что бы это было?

Вообще я хочу попробовать себя во всех существующих жанра, кроме кино для взрослых

Кстати, почему вы не играете в театре?

Я даже поле окончания университета не пошел прослушиваться. Работа в театре – это служба. При чем не всегда хорошо оплачиваемая. А мне нужно обеспечивать семью, дочерей. Но семь лет назад я основал театральную студию "Licum" и даже начал выходить на сцену.

Как вы думаете есть у ли у кино и театра шансы, когда youtube и блогинг развиваются так стремительно?

Читай также: Известные украинские мужчины рассказали о профессиях, которые не состоялись в их жизни Кино и театр ждет только процветание, потому что это лекарство для души, которое всегда нужно человечеству. Потому что каждый человек хочет найти спокойствие, утешение и какой-то совет. Он ищет все это в театре, кино, книгах. Этим видам искусства не угрожает ничего, просто они будут меняться, приобретать новые формы, но они не исчезнут.

"Герой получился объемным и человечным" - Артем Позняк о роли в "Ментовских войнах" пресс-служба

Вы способны на безумные поступки? Если да, то какой ваш самый неожиданный?

Я актер, это уже безумие. (смеется) Я и подумать не мог, что выберу эту профессию. Спустя три года после армии у меня была депрессия, я не знал, куда пойти, кем работать, за что взяться. А потом увидел фильм "Папа" с Владимиром Машковым, и моя жизнь перевернулась. Как раз проходили вступительные экзамены в театральный институт, я пришел, сдал и… поступил. Авантюрист! Этот сумасшедший поступок перевернул всю мою жизнь, и к счастью, сегодня я остаюсь в этой профессии.

Вас не смущает, что у актера нет права на личную жизнь? Все становится достоянием общественности?

Читай также: Украинские музыканты рассказали о роли творчества в своей жизни Почему не имеет права? Я так не считаю. Публичным становится только то, что позволяет артист. Если журналисты не поджидают тебя в раздевалке спортзала, то все, что попадает в СМИ, это с позволения самого артиста. Поэтому я считаю, что каждый человек имеет право на личную жизнь, у актеров оно тоже есть, просто границы не совсем такие, как у обычных людей.

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