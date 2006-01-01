Da-Sha Project: "Моя музыка выбивается из общепринятых представлений"

Читайте эксклюзивное интервью молодой украинской певицы Da-Sha Project.

Молодая исполнительница Da-Sha Project, которая разрушает стереотипы в украинском шоу-бизнесе дала эксклюзивное интервью Ivona. Девушка рассказала о своем творчестве, о новых темах ее композиций и о команде единомышленников.

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1. В своём интервью для feme.ua вы упомянули, что были бы не прочь сыграть роль в бродвейском мюзикле. Какая же она, роль вашей мечты?

В 2006 году вышел мюзикл “Девушки мечты“. Роль Эффи Уайт сразу нашла во мне отклик. За эту роль Дженнифер Хадсон даже получила свой «Оскар». Нравится настроение данного мюзикла, стиль, репертуар. Сюжет – все та же тема шоу-бизнеса, девушки знакомятся с продюсером, становятся успешны. Но при этом всем их карьера становится воронкой, которая засасывает все – от здоровья до личной жизни. Все сферы жизни направлены только на карьеру, все жертвуется только в угоду славе. Так быть не должно. Это важная тема, которую упускают мои современники. Я благодарна своей команде, в которой каждый из нас находит развитие, и добавляет яркости к остальным сферам жизни.

2. Кто вдохновляет вас на творчество?

Мое вдохновение не зависит от других людей, оно внутри меня. Это влюбленность в жизнь. Не фатальная страсть, а именно легкая влюбленность. Мне нравится наблюдать за жизнью, когда не возникает желания что-то поменять, кого-то учить и исправлять. Просто смотреть влюбленными глазами в разнообразие жизни – победы и поражения, приобретения и потери, на молодых и людей в возрасте.

Da-Sha Project: пресс-служба

3. Вы не считаете себя певицей в узком смысле этого слова. Вы артистка. Без чего по-вашему не может обойтись артист (назовите три вещи)?

Это непросто объяснить, но я постараюсь. Артист умеет переключать внимание с себя, любимого, и начинает наслаждаться зрителем. Это самое сложное. Здесь одно неосторожное движение, залюбовался собой, и уже перешел грань. От артиста, который дает зрителю глоток свежего воздуха, заряжает его эмоциями, к кривляке, который изо всех сил судорожно старается развеселить зрителя и задеть его эмоции. Помните фильм «Аватар» в 3D? Вспомните ощущение, с которым вы вышли из кинотеатра: фильм окончен, но ты еще там, около дерева Эйвы. Ты спускаешься по ковровой дорожке на ступеньках, но все кажется таким нереальным. Жизнь там – в кино. Внимание – там. Нужно еще время прийти в себя. Артист – еще сложнее. К нему идут за 7D-ощущениями: звук, свет, мурашки по коже, словить взгляд, понять настроение, вместе погрустить и подурачиться. У меня музыкальное образование, и я вижу на сцене и фальшь и волнение. Но это не вокальный конкурс. Ты должен увести человека в иную реальность. Если ты поешь безупречно, но это вызывает скуку, а не мурашки по коже, это не 7D, ты просто певец.

4. Приоткройте завесу тайны: какие важные вещи, кроме неравенства, насилия и справедливости найдут своё отражение в вашем дальнейшем творчестве?

Кроме громких социальных проблем, появятся еще песни об отношениях между партнерами.

5. В описании инстаграм-аккаунта da_sha project значится, что вы разрушаете стереотипы о шоу-бизнесе. Какой стереотип является вашей главной целью?

Считается, что современная поп-музыка лишена смыслов, и не поднимает никаких социальных тем. Она лишь зациклена на теме любви и взаимоотношений. В этом смысле моя музыка – выбивается из общепринятых представлений о поп-музыке.

Da-Sha Project пресс-служба

6. Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что ваши слова и творчество не воспринимают всерьёз из-за возраста?

Такой проблемы давно нет. Сегодня история знает примеры миллионеров в 17. А на сцене достаточно уверенно чувствующих себя подростков. Прошла мода на инфантильность. Мы живем в новое время. Его можно охарактирозовать так: “чем раньше ты возьмешь на себя ответственность за свое будущее, тем быстрее эволюционируешь из беспомощного ребенка в человека“. Пора понять, что мир изменился и начать играть по другим правилам, где важен не возраст, а навыки. И нам нужно адаптироваться к этим реалиям как можно раньше.

7. В интервью для tochka.net вы сказали, что хотите быть, как ваша мама – хорошей матерью для своих детей. Многие феминистки выбирают сегодня путь чайлдфри, вы, очевидно, планируете в будущем обзавестись семьёй. Какая она – ваша идеальная семья и сколько детей вы бы хотели?

Чтобы кто не говорил, семью невозможно спланировать, она рождается. Семья – это результат очень многих последовательных шагов без какой-либо гарантии результата. Никто не обещает, что удастся перейти от шага А к шагу Б, а от шага Б к шагу В. А с детьми еще сложнее. Я люблю детей. Но точно не стану искать мужчину с целью построения семьи или рождения детей. Вот когда поступит серьезное предложение, смогу сказать об этом конкретном случае (улыбается).

8. Карьера на большой сцене для вас только начинается. Какой вы себя видите через 10 лет?

Мы живем в эпоху, когда события и обстоятельства меняется со скоростью мысли. Раньше были печатные машинки и смски, а сейчас – компьютеры и мессенджеры. Никто не знает, что будет через 10 лет. Может и хаос, глобальное потепление и засуха, а моим призванием будет выращивать огурцы на грядке, потому что это будет мегаважным для социума. Так что я не загадываю так далеко наперед, для меня важно максимально выложиться здесь и сейчас, в том, чем я занимаюсь. И очень сильное желание написать свой альбом.

Da-Sha Project пресс-служба

9. Сейчас многие артисты занимаются и бизнесом: выпускают свою косметику, линии одежды. Каким делом вы могли бы заняться параллельно со сценической деятельностью?

Я хотела бы помогать начинающим исполнителям и отрыть продюсерский центр. Сама понимаю, как сложно начинать без поддержки и команды единомышленников и благодарю судьбу, что в моей жизни такие люди появились.

10. У вас есть свой, универсальный рецепт успеха?

Не дать лени взять вверх над своей мечтой.

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