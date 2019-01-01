"Перемены всегда к лучшему!": Open Kids рассказали о поисках новой участницы

Читайте эксклюзивное интервью участниц популярной группы Open Kids.

22 мая в популярную группу Open Kids был объявлен кастинг на новую участницу! У каждой талантливой девочки появился шанс стать частью команды известного проекта и попасть в состав популярного коллектива. На сегодняшний день отправлено более тысячи заявок от претендентов, со всей Украины и других стран. А у всех желающих стать частью команды есть достаточно времени чтобы попробовать себя, т.к. заявки будут приниматься до 17 июня включительно.

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Редакция Ivona решила пообщаться с участницами группы и узнать интересные факты об их жизни и творчестве, а также их отношение к кастингу и появлении в скором времени новой участницы в коллективе.

Вы самая популярная тинейджерская группа СНГ. Чувствуете ответственность за это?

Лера Дидковская: “Только ответственность за свои действия в социальных сетях. Потому что на сегодняшний день это очень важно! Многие дети берут пример и важно показывать добрые намерения“.

Аня Бобровская: “Конечно, чувствуем, как сказала Лера, ведь за нами следят миллионы Кидсеров и мы должны показывать хороший пример для них. Это важно для нас, вдохновлять, мотивировать“.

Юля Гамалий: “Наша мотивация прослеживается во всем, начиная от нас самих и конечно же в нашем творчестве. И это большая ответственность“.

Ангелина Романовская: “На самом деле да, мы всегда пытаемся целенаправленно помочь нашим Кидсерам. Наш самый главный месседж – это действовать сейчас и не ждать, пока вырастешь. А это значить хочешь быть в творчестве или в каком-то другом действии – действуй!“

Аня Музафарова: “На нас равняются многие подростки, дети и нас смотрят и их родители. Поэтому мы должны подавать только хороший пример, тот который вдохновляет и зажигает“.

Open Kids пресс-служба

Многие подростки мечтают о популярности и готовы на все ради этого. У вас есть какие-то табу?

Лера Дидковская: “Ну конечно! Должна быть голова на плечах. Быть готовым на “всё“ это перебор. Должна быть мера. Особенно в современном мире, где глаза разбегаются от выбора и перспектив“

Аня Бобровская: “Конечно, у меня есть свои рамки. Нас никогда не заставляли делать что-то слишком странное, поэтому я даже никогда об этом не думала. Наверное, никогда бы не одела что-то слишком откровенное“.

Ангелина Романовская: “Все в пределах разумного. Можно добиться колоссальных высот, если упорно работать каждый день, не покладая рук, как в поговорке, что посеешь то и пожнёшь“.

Юля Гамалий: “Нужно делать то, что нравится и ни в коем случае не идти на внутренний конфликт. Даже ради популярности не стоит делать то, что не нравится, ведь результат себя точно не оправдает со временем“.

Аня Музафарова: “Для меня табу на дерзкое общение и добиваться своего, не взирая на то, какой вред, как вариант, можешь причинить окружающим, преследую свои цели. Делать с удовольствие, что нравится и не пустое, обязательно это вернется в успехе и популярности“.

Open Kids пресс-служба

Кого вы считаете своими конкурентами?

Лера Дидковская:“Прежде всего себя же самих. Это значить, что завтра нужно становиться нам еще лучше, чем вчера”

Аня Бобровская: “Ну вообще, мы никогда не обращали внимание на конкурентов. Мы просто делаем то, что нам нравится и наслаждаемся этим. Тем более именно такого формата не так и много, как у нас. А если даже есть, то очень многие просто копируют наши идеи. За этим весело наблюдать“.

Ангелина Романовская: “Лучше всего не конкурировать, это все заложено в нашем мышлении. Мы искренне рады за успех других артистов, ведь мы делаем общее благо для развития музыкальной сферы в своей стране“.

Юля Гамалий: “Мы с 8-ми лет начали заниматься, двигаться в направлении популярности. Нам на то время никто не говорил, что есть конкуренты и кто это такие)) Поэтому, и сегодня мы даже не задумались об этом. И, кстати, может, это и двигает нас вперед более продуктивно“.

Аня Музафарова: “Группа Open Kids на данный момент самая популярная в своем творчестве, поэтому конкурентов нет, а есть коллеги и хорошие друзья“.

Open Kids пресс-служба

Недавно вы получили награду премии Nickelodeon Kids’ Choice Awards, какую еще премию хотели бы взять?

Лера Дидковская: “Вы знаете, это для нас острый вопрос. Потому что мы получаем премии везде, только не в нашей стране. И для нас это как-то немного непонятно. Потому что выделить нас, как группу за уникальность – считаю это уже достойно награды“.

Аня Бобровская: “Конечно, самое крутое получить Гремми! И возможно, когда-то это произойдёт! Главное верить и это мы уже знаем, что работает. Ну и я согласна с Лерой, что наша команда когда-то начала работать над проектом, которому не было подобных и ни смотря ни на что сделала его популярным. Так что награда от M1, Yuna, почему нет“.

Ангелина Романовская: “Даааа, конечно же Грэмми – это мечта! Потихоньку и будем воплощать мечты в реальность. Не взирая на то, что девочки озвучили такой важный вопрос для нас“.

Юля Гамалий: “Я считаю, что благодаря нашему проекту в Украине стали появляться другие детские и музыкальные проекты. К нашей команде поступают вопросы и просьбы проконсультировать и помочь другим продюсерам, которые хотят создать подобны популярный. И вот уже за это было бы неплохо получить премию у себя в стране“.

Аня Музафарова: “Мировые музыкальные премии, это да, очень хочется этого добиться и будем к этому стремиться“.

Open Kids пресс-служба

У вас есть дуэт с Monatik и с Quest Pistols Show, с кем бы еще хотели записать песню?

Лера Дидковская: “Вокруг так много крутых артистов! И очень хочется больше фитов которые станут хитами) Объединение разных стилей, разных исполнителей, это же прекрасно!“

Аня Бобровская: “На самом деле сейчас у нас в Украине так много крутых артистов с которыми хотелось бы поработать. Время и Стекло, NK, Laud, Constantine, Тина Кароль... это всегда крутой опыт, поэтому мы ждём новых дуэтов“

Ангелина Романовская: “Было бы интересно поработать с топ-артистами СНГ, которые также смотрят на музыку, как и мы“.

Юля Гамалий: “У нашей команды есть планы на счет дуэтов, поэтому, пока мы в приятном ожидании. Это всегда интересно и круто. Я вот поддерживаю список Ани Бобровской“

Аня Музафарова: “А моя мечта спеть с Майли Сайрус!“

Open Kids пресс-служба

Песня, которая принесла вам популярность, называлась “Круче всех“. Что для вас значит быть круче всех?

Лера Дидковская: “Становиться лучше себя, идти вперёд, создавать, вдохновлять, мотивировать, творить!“

Аня Бобровская: “Быть собой и верить в себя! Вот, что значит быть круче всех! Но вот, кстати, прям наш самый крутой первый клип был три года назад на песню «Не танцуй», а “Круче всех“ - песня и клип благодаря которым нас узнали шире“.

Ангелина Романовская: “Знать чего ты хочешь от своей жизни!“

Юля Гамалий: “Быть уверенным в себе, и вдохновлять других“.

Аня Музафарова: “Быть круче всех можно в разных сферах. Именно в творчестве это сложно и для меня пока что никто не переплюнул Майкла Джексона, но думаю, что для наших близких мы всегда круче всех“.

Open Kids пресс-служба

Вы растете, меняетесь. Не боитесь, что вас запомнят только как солисток группы Open Kids и вам придется всю жизнь доказывать, что те девочки-подростки выросли?

Лера Дидковская: “Наверное, именно поэтому нужно меняться, делать что-то новое и сейчас над этим наша команда работает“.

Аня Бобровская: “Конечно, не боюсь. Впереди ещё так много идей и целей, которые покажут нас совсем с другой стороны“

Ангелина Романовская: “Честно нет, и я тоже уверенна, что так не будет“.

Юля Гамалий: “Мы бесстрашные ах-ха-ха-ха! Ну, а, если серьезно, то нам проект столько дал много для нас, что мы только благодарны и нет страха“.

Аня Музафарова: “Я считаю, что ничего не нужно доказывать. Просто заниматься творчеством и стремиться к своим целям. Становиться лучше и делать то, что нравится“.

Open Kids пресс-служба

Какие сейчас современные подростки, что их волнует?

Лера Дидковская: “Мне кажется сейчас делятся подростки на несколько типов. Кого волнует учеба, кого волнует популярность и кого волнует личная жизнь“.

Аня Бобровская: “На самом деле, все подростки разные. Не могу говорить за всех. Так как мы с девочками росли уже с полноценной работой и в шоу- бизнесе, то наша жизнь существенно отличается. Лично меня волнует учеба, мое творческое развитие и мое будущее“.

Ангелина Романовская: “Мы не простые подростки, нас волнует успеть сделать так, чтобы оставить след на этой земле, и чтобы следующее поколение знало, кто такие Open Kids и что они сделали для своего же поколения и детей в целом“.

Юля Гамалий: “Как-то видно, что захлестнула волна популярности. Многим стало казаться, что это и есть цель. Но здесь ошибка! Потому что популярность это уже то, что пришло в результате делания. А вот волновать должно, что ты делаешь и как это делаешь“

Аня Музафарова: “У всех это индивидуально. Но мне кажется чаще всего волнует подростка недопонимание со стороны родителей. У меня с этим все хорошо и именно это помогает двигаться быстро. Когда близкие не понимают и не поддерживают подростка, они начинают делать не всегда хорошие вещи и загоняются по любому поводу“.

Open Kids пресс-служба

Было объявлено, что в 2019-2020 группу Open Kids ожидает трансформация и вот объявили кастинг в группу. Как вы сами относитесь к переменам?

Лера Дидковская: “Нужно это осознанно принять“.

Аня Бобровская: “Перемены всегда к лучшему! Главное быть на позитиве и верить в лучшее!“

Ангелина Романовская: “Перемены, это всегда хорошо, что-то новое. Нужно уже выходить из своей зоны комфорта и пробовать что-то другое. И во сейчас команда над этим работает вместе с нами“.

Юля Гамалий: “Меняться, трансформироваться – это всегда кайфово“.

Аня Музафарова: “Да, да, перемены всегда к лучшему“.

Open Kids пресс-служба

Когда вы пришли в группу, наверняка у вас были какие-то ожидание, они оправдались?

Лера Дидковская: “Не было на тот момент ожидания. Нам было по 8-11 лет и нам нравилось и хотелось быть в группе. Записывать песни, сняться в рекламах и клипах. И это происходит сейчас“.

Аня Бобровская: “Честно, когда сказали, что мы будем группой мне было 10 лет. Я вообще тогда не понимала, что такое шоу-бизнес и у меня не было конкретных ожиданий. Для меня это было просто приключение, которое уже сейчас стало не только моим хобби, но работой“.

Ангелина Романовская: “Не было ничего, ни ожиданий, ни оправданий. Мы вообще не понимали, что за группа ждёт нас впереди. И это огромный плюс, когда не понимаешь, как будет дальше и не растрачиваешься на то, что ты там себе на придумывал“.

Юля Гамалий: “Я вообще была одна из самых маленьких участниц на тот момент. Мне нравилось танцевать, петь, ходить в Open Art Studio и этого было достаточно. Поэтому, когда не строишь ожиданий – даже лучше, ведь получается просто успешно и тебе не зачем расстраиваться, потому что все и так получилось хорошо“.

Аня Музафарова: “Для меня так точно. Я пришла в группу уже на волне подъема популярности. На тот момент у группы был тоже кастинг. Но не такой масштабно объявленный, но все же желающих было тысячи. И когда я прошла в группу – это было здорово. Я рада, что так получилось и счастлива быть частью коллектива“.

Итак, что же необходимо сделать чтобы стать частью популярного коллектива?

Необходимо снять видео в котором вы поете свою любимую песню Open Kids, и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #хочувopenkids , отметить официальную страницу @open_kids, а также написать немного о себе и почему именно вы должны стать участницей группы;

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Возраст участниц 14-20 лет; Уметь хорошо петь и танцевать;

Быть подписаным на аккаунт @open_kids

Прием заявок до 17 июня 2019 года.

Будут отобраны лучшие видео-визитки, а 24 июня в Open Art Studio состоится полуфинал, где топ-50 претенденток пройдут живой кастинг, по результатам которого всего 4 участницы пройдут дальше. Но что именно будет ожидать топ-4 лучших из лучших, команда Open Kids обещает объявить в ближайшее время!

Напомним, ранее участница Open Kids провалилась под сцену во время Magic Show.