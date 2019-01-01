"Перемены всегда к лучшему!": Open Kids рассказали о поисках новой участницы

"Перемены всегда к лучшему!": Open Kids рассказали о поисках новой участницыЭксклюзив
22 мая в популярную группу Open Kids был объявлен кастинг на новую участницу! У каждой талантливой девочки появился шанс стать частью команды известного проекта и попасть в состав популярного коллектива. На сегодняшний день отправлено более тысячи заявок от претендентов, со всей Украины и других стран. А у всех желающих стать частью команды есть достаточно времени чтобы попробовать себя, т.к. заявки будут приниматься до 17 июня включительно.
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Редакция Ivona решила пообщаться с участницами группы и узнать интересные факты об их жизни и творчестве, а также их отношение к кастингу и появлении в скором времени новой участницы в коллективе.
- Вы самая популярная тинейджерская группа СНГ. Чувствуете ответственность за это?
Лера Дидковская: “Только ответственность за свои действия в социальных сетях. Потому что на сегодняшний день это очень важно! Многие дети берут пример и важно показывать добрые намерения“.
Аня Бобровская: “Конечно, чувствуем, как сказала Лера, ведь за нами следят миллионы Кидсеров и мы должны показывать хороший пример для них. Это важно для нас, вдохновлять, мотивировать“.
Юля Гамалий: “Наша мотивация прослеживается во всем, начиная от нас самих и конечно же в нашем творчестве. И это большая ответственность“.
Ангелина Романовская: “На самом деле да, мы всегда пытаемся целенаправленно помочь нашим Кидсерам. Наш самый главный месседж – это действовать сейчас и не ждать, пока вырастешь. А это значить хочешь быть в творчестве или в каком-то другом действии – действуй!“
Аня Музафарова: “На нас равняются многие подростки, дети и нас смотрят и их родители. Поэтому мы должны подавать только хороший пример, тот который вдохновляет и зажигает“.
Многие подростки мечтают о популярности и готовы на все ради этого. У вас есть какие-то табу?
Лера Дидковская: “Ну конечно! Должна быть голова на плечах. Быть готовым на “всё“ это перебор. Должна быть мера. Особенно в современном мире, где глаза разбегаются от выбора и перспектив“
Аня Бобровская: “Конечно, у меня есть свои рамки. Нас никогда не заставляли делать что-то слишком странное, поэтому я даже никогда об этом не думала. Наверное, никогда бы не одела что-то слишком откровенное“.
Ангелина Романовская: “Все в пределах разумного. Можно добиться колоссальных высот, если упорно работать каждый день, не покладая рук, как в поговорке, что посеешь то и пожнёшь“.
Юля Гамалий: “Нужно делать то, что нравится и ни в коем случае не идти на внутренний конфликт. Даже ради популярности не стоит делать то, что не нравится, ведь результат себя точно не оправдает со временем“.
Аня Музафарова: “Для меня табу на дерзкое общение и добиваться своего, не взирая на то, какой вред, как вариант, можешь причинить окружающим, преследую свои цели. Делать с удовольствие, что нравится и не пустое, обязательно это вернется в успехе и популярности“.
Кого вы считаете своими конкурентами?
Лера Дидковская:“Прежде всего себя же самих. Это значить, что завтра нужно становиться нам еще лучше, чем вчера”
Аня Бобровская: “Ну вообще, мы никогда не обращали внимание на конкурентов. Мы просто делаем то, что нам нравится и наслаждаемся этим. Тем более именно такого формата не так и много, как у нас. А если даже есть, то очень многие просто копируют наши идеи. За этим весело наблюдать“.
Ангелина Романовская: “Лучше всего не конкурировать, это все заложено в нашем мышлении. Мы искренне рады за успех других артистов, ведь мы делаем общее благо для развития музыкальной сферы в своей стране“.
Юля Гамалий: “Мы с 8-ми лет начали заниматься, двигаться в направлении популярности. Нам на то время никто не говорил, что есть конкуренты и кто это такие)) Поэтому, и сегодня мы даже не задумались об этом. И, кстати, может, это и двигает нас вперед более продуктивно“.
Аня Музафарова: “Группа Open Kids на данный момент самая популярная в своем творчестве, поэтому конкурентов нет, а есть коллеги и хорошие друзья“.
Недавно вы получили награду премии Nickelodeon Kids’ Choice Awards, какую еще премию хотели бы взять?
Лера Дидковская: “Вы знаете, это для нас острый вопрос. Потому что мы получаем премии везде, только не в нашей стране. И для нас это как-то немного непонятно. Потому что выделить нас, как группу за уникальность – считаю это уже достойно награды“.
Аня Бобровская: “Конечно, самое крутое получить Гремми! И возможно, когда-то это произойдёт! Главное верить и это мы уже знаем, что работает. Ну и я согласна с Лерой, что наша команда когда-то начала работать над проектом, которому не было подобных и ни смотря ни на что сделала его популярным. Так что награда от M1, Yuna, почему нет“.
Ангелина Романовская: “Даааа, конечно же Грэмми – это мечта! Потихоньку и будем воплощать мечты в реальность. Не взирая на то, что девочки озвучили такой важный вопрос для нас“.
Юля Гамалий: “Я считаю, что благодаря нашему проекту в Украине стали появляться другие детские и музыкальные проекты. К нашей команде поступают вопросы и просьбы проконсультировать и помочь другим продюсерам, которые хотят создать подобны популярный. И вот уже за это было бы неплохо получить премию у себя в стране“.
Аня Музафарова: “Мировые музыкальные премии, это да, очень хочется этого добиться и будем к этому стремиться“.
У вас есть дуэт с Monatik и с Quest Pistols Show, с кем бы еще хотели записать песню?
Лера Дидковская: “Вокруг так много крутых артистов! И очень хочется больше фитов которые станут хитами) Объединение разных стилей, разных исполнителей, это же прекрасно!“
Аня Бобровская: “На самом деле сейчас у нас в Украине так много крутых артистов с которыми хотелось бы поработать. Время и Стекло, NK, Laud, Constantine, Тина Кароль... это всегда крутой опыт, поэтому мы ждём новых дуэтов“
Ангелина Романовская: “Было бы интересно поработать с топ-артистами СНГ, которые также смотрят на музыку, как и мы“.
Юля Гамалий: “У нашей команды есть планы на счет дуэтов, поэтому, пока мы в приятном ожидании. Это всегда интересно и круто. Я вот поддерживаю список Ани Бобровской“
Аня Музафарова: “А моя мечта спеть с Майли Сайрус!“
Песня, которая принесла вам популярность, называлась “Круче всех“. Что для вас значит быть круче всех?
Лера Дидковская: “Становиться лучше себя, идти вперёд, создавать, вдохновлять, мотивировать, творить!“
Аня Бобровская: “Быть собой и верить в себя! Вот, что значит быть круче всех! Но вот, кстати, прям наш самый крутой первый клип был три года назад на песню «Не танцуй», а “Круче всех“ - песня и клип благодаря которым нас узнали шире“.
Ангелина Романовская: “Знать чего ты хочешь от своей жизни!“
Юля Гамалий: “Быть уверенным в себе, и вдохновлять других“.
Аня Музафарова: “Быть круче всех можно в разных сферах. Именно в творчестве это сложно и для меня пока что никто не переплюнул Майкла Джексона, но думаю, что для наших близких мы всегда круче всех“.
Вы растете, меняетесь. Не боитесь, что вас запомнят только как солисток группы Open Kids и вам придется всю жизнь доказывать, что те девочки-подростки выросли?
Лера Дидковская: “Наверное, именно поэтому нужно меняться, делать что-то новое и сейчас над этим наша команда работает“.
Аня Бобровская: “Конечно, не боюсь. Впереди ещё так много идей и целей, которые покажут нас совсем с другой стороны“
Ангелина Романовская: “Честно нет, и я тоже уверенна, что так не будет“.
Юля Гамалий: “Мы бесстрашные ах-ха-ха-ха! Ну, а, если серьезно, то нам проект столько дал много для нас, что мы только благодарны и нет страха“.
Аня Музафарова: “Я считаю, что ничего не нужно доказывать. Просто заниматься творчеством и стремиться к своим целям. Становиться лучше и делать то, что нравится“.
Какие сейчас современные подростки, что их волнует?
Лера Дидковская: “Мне кажется сейчас делятся подростки на несколько типов. Кого волнует учеба, кого волнует популярность и кого волнует личная жизнь“.
Аня Бобровская: “На самом деле, все подростки разные. Не могу говорить за всех. Так как мы с девочками росли уже с полноценной работой и в шоу- бизнесе, то наша жизнь существенно отличается. Лично меня волнует учеба, мое творческое развитие и мое будущее“.
Ангелина Романовская: “Мы не простые подростки, нас волнует успеть сделать так, чтобы оставить след на этой земле, и чтобы следующее поколение знало, кто такие Open Kids и что они сделали для своего же поколения и детей в целом“.
Юля Гамалий: “Как-то видно, что захлестнула волна популярности. Многим стало казаться, что это и есть цель. Но здесь ошибка! Потому что популярность это уже то, что пришло в результате делания. А вот волновать должно, что ты делаешь и как это делаешь“
Аня Музафарова: “У всех это индивидуально. Но мне кажется чаще всего волнует подростка недопонимание со стороны родителей. У меня с этим все хорошо и именно это помогает двигаться быстро. Когда близкие не понимают и не поддерживают подростка, они начинают делать не всегда хорошие вещи и загоняются по любому поводу“.
Было объявлено, что в 2019-2020 группу Open Kids ожидает трансформация и вот объявили кастинг в группу. Как вы сами относитесь к переменам?
Лера Дидковская: “Нужно это осознанно принять“.
Аня Бобровская: “Перемены всегда к лучшему! Главное быть на позитиве и верить в лучшее!“
Ангелина Романовская: “Перемены, это всегда хорошо, что-то новое. Нужно уже выходить из своей зоны комфорта и пробовать что-то другое. И во сейчас команда над этим работает вместе с нами“.
Юля Гамалий: “Меняться, трансформироваться – это всегда кайфово“.
Аня Музафарова: “Да, да, перемены всегда к лучшему“.
Когда вы пришли в группу, наверняка у вас были какие-то ожидание, они оправдались?
Лера Дидковская: “Не было на тот момент ожидания. Нам было по 8-11 лет и нам нравилось и хотелось быть в группе. Записывать песни, сняться в рекламах и клипах. И это происходит сейчас“.
Аня Бобровская: “Честно, когда сказали, что мы будем группой мне было 10 лет. Я вообще тогда не понимала, что такое шоу-бизнес и у меня не было конкретных ожиданий. Для меня это было просто приключение, которое уже сейчас стало не только моим хобби, но работой“.
Ангелина Романовская: “Не было ничего, ни ожиданий, ни оправданий. Мы вообще не понимали, что за группа ждёт нас впереди. И это огромный плюс, когда не понимаешь, как будет дальше и не растрачиваешься на то, что ты там себе на придумывал“.
Юля Гамалий: “Я вообще была одна из самых маленьких участниц на тот момент. Мне нравилось танцевать, петь, ходить в Open Art Studio и этого было достаточно. Поэтому, когда не строишь ожиданий – даже лучше, ведь получается просто успешно и тебе не зачем расстраиваться, потому что все и так получилось хорошо“.
Аня Музафарова: “Для меня так точно. Я пришла в группу уже на волне подъема популярности. На тот момент у группы был тоже кастинг. Но не такой масштабно объявленный, но все же желающих было тысячи. И когда я прошла в группу – это было здорово. Я рада, что так получилось и счастлива быть частью коллектива“.
Итак, что же необходимо сделать чтобы стать частью популярного коллектива?
- Необходимо снять видео в котором вы поете свою любимую песню Open Kids, и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #хочувopenkids , отметить официальную страницу @open_kids, а также написать немного о себе и почему именно вы должны стать участницей группы;
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- Уметь хорошо петь и танцевать;
- Быть подписаным на аккаунт @open_kids
- Прием заявок до 17 июня 2019 года.
Будут отобраны лучшие видео-визитки, а 24 июня в Open Art Studio состоится полуфинал, где топ-50 претенденток пройдут живой кастинг, по результатам которого всего 4 участницы пройдут дальше. Но что именно будет ожидать топ-4 лучших из лучших, команда Open Kids обещает объявить в ближайшее время!
Напомним, ранее участница Open Kids провалилась под сцену во время Magic Show.
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