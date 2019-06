Интервью с обладателем премии Грэмми гитаристом-виртуозом Jonny Lang .

Джонни Лэнг: Люблю наблюдать за людьми, которые впервые слышат мою музыку http://ivona.bigmir.net

Читай также: Полицейский эскорт и 300 кг еды: Стали известны условия концерта группы Kiss в Киеве

В субботу, 8 июня, в клубе Bel Etage в Киев в первый раз выступит американский блюзовый музыкант Джонни Лэнг.

В Киев едет необыкновенный музыкант. Джонни Лэнг прославился в 15 лет, выпустив свою дебютную пластинку Lie to Me.

Да не введет вас в заблуждение ангельское личико Джонни, – писал в то время журналист U.S. News World Report. – Он обладает голосом опытного блюзмена с многолетним пристрастием к табаку и алкоголю. И таким же стажем игры на гитаре.

Читай также: Украинки все чаще выигрывают американские лотерейные джекпоты

На сегодняшний день Джонни Лэнг автор восьми альбомов, два из которых стали платиновыми, а также - обладатель премия “Грэмми“ за альбом «Turn Around» в номинации “Best Rock or Rap Gospel Album“. В Киев Джонни Лэнг привезет свой последний альбом Signs, свои лучшие хиты из старых альбомов и великолепное настроение тягучего, эмоционального блюза.

Согласны ли вы с утверждением из фильма “Перекрестки“ (1986) - “Блюз – это когда хорошему человеку плохо“?

Да, но не для меня. Для меня блюз – это особенная музыка. А все мои любимые музыканты –блюзовые музыканты.

Что может быть лучше музыки?

На этот вопрос мне сложно ответить. Играть музыку – это единственное, что я по-настоящему люблю делать. Надеюсь, что так будет и дальше.

Чтобы играть блюз, нужен огромный багаж музыкальных знаний. Кто сформировал ваш музыкальный вкус?

Мои родители. Они все время слушали музыку. Она была самой разной. Я вырос в окружении музыки. Так я научился ее любить.

Какую песню вы считает самым великим хитом?

И опять вы загоняете меня в тупик. (Смеется.) Наверное, Love Having you around Стиви Вандера. Но на самом деле список музыки, которую я люблю, – огромный.

Если в ваших песнях личные истории?

Да. В моих песнях действительно очень много личных историй. Но это, конечно, не буквальный пересказ всего, что со мной происходило, в большинстве из них просто мои эмоции.

Что в песне самое важное – личная история, история, которую человек может примерять на себя, мелодия или текст?

Когда ты пишешь песню, каждый из этих факторов является важным, а что из них оказывается самым важным в ней, становится понятным, когда песня обретает форму.

А что самое важное в вашей работе?

Получать от нее удовольствие, иначе я не смогу работать.

Вы работали со множеством великих музыкантов, такими как Бадди Гайем, Би Би Кингом, Джон Мейолл, Вилли Нельсон и др. Давали ли они вам какие-то советы?

На самом деле нет, не было каких-то конкретных советов. Самый большой совет – это возможность наблюдать за ними в непосредственной близости, смотреть, слушать, как они играют. Мне повезло быть рядом с таким величайшим музыкантом, как Би Би Кинг, в течение многих лет. Думаю, самый главный урок я получил, просто находясь рядом с ними – это быть самим собой. Они позволяли себе быть самими собой, а не играть кого-то. Они просто свободны. Мне еще сложно чувствовать себя именно так. Они просто выходят на сцену и отпускают себя. А я все еще боюсь сделать ошибку и потерять контроль. Но каждый раз на сцене я практикуюсь в таком подходе.

В таком случае, о чем вы думаете, находясь на сцене?

Да ни о чем. Я просто отдаюсь музыке.

С кем из великих музыкантов у вас состоялась самая запоминающаяся встреча?

Я очень много лет работал в Бадди Гайем. Он всегда был со мной очень обходителен и постоянно рассказывал какие-то истории. Каждой встречи с ним я всегда жду с огромнейшим удовольствием.

Вы получили популярность в очень раннем возрасте. 16 лет – критически важный возраст. Настигла ли вас звездная болезнь?

Да, это было очень интересно. Время летело с невероятной скоростью. Я был тогда еще ребенком, и не до конца понимал всего, что со мной происходило. Да, я не избежал ни звездной болезни, ни проблем с алкоголем, потому что мне приходилось очень тяжело, как и моим близким со мной. Но я давно уже ничего не употреблял и больше этого делать не буду, веду здоровый образ жизни, являюсь примерным семьянином. Свою жену я встретил в 16 лет. И это была любовь с первого взгляда и настоящий подарок судьбы. С тех пор мы вместе, и у нас пятеро детей.

Первую номинацию на Grammy вы получили в 1999 году – о чем вы подумали, когда узнали об этом?

Это было очень лестно получить сразу же первую номинацию. А спустя несколько лет мы получили награду. Это очень большая честь, когда за тебя голосуют другие музыканты. Такое признание – очень важно для меня.

Насколько вам важно получать награды и номинации?

Я бы не сказал, что это моя цель, но это то, за что я определенно благодарен.

Расскажите, пожалуйста, о самых важных вещах, которые вы хотите донести своей музыкой и песнями?

На самом деле послание отличается от песни к песне, я не то чтобы даю в своих песнях тему для разговора, я просто хочу, чтобы мои песни объединяли. Но я определенно хочу, чтобы песня в какой-то степени могла помочь человеку, который ее слушает. Это все, чего я хочу.

Вы впервые приезжаете в Киев, в Украину? Что вы слышали о нашей стране?

Я слышал о том, что украинцы очень музыкальная страна. Поэтому я с нетерпением жду приезда. Мне очень нравится играть в Европе, нравится приезжать в города, в которых никогда не был. Также, мне очень нравится наблюдать за людьми, которые впервые слушают мою музыку. Это очень интересно видеть эмоции, движения, пытаться угадать мысли.

Что мы услышим в Киеве?

Да! Мы постараемся исполнить как можно больше песен за один концерт. Все они будут из разных альбомов. Ведь мы будем первый раз в Киеве. Будут и старые, и новые песни. И обязательно песни из альбома Signs.

Ранее мы писали, что 8 июня Джонни Лэнг выступит с концертом в Киеве.