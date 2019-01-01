Татьяна Амирова: "Я планирую делать то, что люблю и покорить сердца своей аудитории"

Читай интервью финалистки шоу "Голос страны", которая 21 мая представит шоу-программу Yiddish Jazz в Киеве.

21 мая финалистка шоу “Голос страны“ Татьяна Амирова выступит с шоу-программой Yiddish Jazz в Caribbean Club Concert Hall. Артистка известна сильным голосом, богатым тембром и своим вкладом в возрождение еврейских традиций.

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Yiddish Jazz - это еврейские истории в исполнении одесситки Татьяны Амировой в сопровождении виртуозных музыкантов и танцоров. Композиции объединены сюжетом о жизни артистки, ее родном городе, любви к форшмаку и фаршированной рыбе, приправленные юмором и одесско-еврейскими традициями.

Перед концертом артистка рассказала о своем творчестве и планах на будущее в эксклюзивном интервью.

1. В своем недавнем интервью вы сказали, что главное в песне – история. Есть истории, которые вы пока не решаетесь рассказать своим слушателям? Почему?

- Я очень открыта по жизни, и это играет со мной часто злую шутку. Я не боюсь признаться в своих чувствах и эмоциях. Обычно я делаю это через песни, вот с недавних пор начала писать стихи. Вся моя жизнь кладезь невероятных историй, я со временем, наверное, издам книгу и расскажу их. Так же есть ещё истории, которые хочется положить на слова и музыку. Сейчас очень творческий период, мне кажется, я наконец-то ощущаю состояние творения и это прекрасно.

2. Вы бы смогли отказаться от сцены ради любви или уступить своего любимого человека делу его мечты?

- Пару лет назад ещё смогла бы точно ответить, что любовь и семья — это главное, что я бы выбрала в жизни, но сейчас четко понимаю, что первым делом самолеты, а мужчины потом. Сначала самореализация и четкое понимание того, кто ты и где находишься в данный момент своего развития, а уж только потом любовь и семья, иначе любовь закончится, а альбом я свой так и не издам. А там гляди мне 30 и кому я буду нужна в эти 30, без песен, своего имени, и уверенной позиции в этой жизни как личности. Вот такие дела. Поэтому любовь — дело перманентное, тем более я безумно влюбчивая и отходчивая. Бывали, конечно, случаи, когда затягивало надолго. Но это были единичные случаи.

Татьяна Амирова пресс-служба

3. Мировую популярность песне “Бай мир бисту шейн“ принесло трио сестер Эндрюс. Теперь эта и ваша визитная карточка. Чем был обусловлен выбор именно этой песни для слепых прослушиваний?

- Не было конкретной задачи выбрать какую-то самую успешную в будущем песню и нет как таковой формулы успеха. Я просто делаю, что люблю и люблю то, что пою. Все просто. Это и есть разгадка. Это я готова делать вечно, а значит я на своём месте.

4. Кто из современных исполнителей вдохновляет вас на творчество?

- Их безумное количество, но я могу начать, не пугайтесь, все безумно разные: Алексей Чумаков, Леонид Агутин, Алла Пугачева, Beyonce, группа [O], Kola, Jamala, «Бумбокс», Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Anderson Paak, Chat Faker, Nicolas Jaar, Kadnay, LAUD... И это лишь малая часть всех людей, которые меня вдохновляют. Мне нравятся очень разные люди, порой меня саму это шокирует. Но из тех, кто действительно меня вдохновляет — это Лена Коляденко. Она смогла открыть потайную дверь в моей душе и я как будто заново начала ощущать запахи, вкусы... не знаю даже как это. Но Лена — история. Рада знакомству и горжусь, что работаю с ней.

5. На “Голосе“ у вас был сильный, опытный наставник – Потап. Какой самый ценный урок вы извлекли из вашего сотрудничества?

- Быть лидером всегда и везде. Идти до конца. Ощущать себя королевой на сцене и играть волосами:)

Татьяна Амирова пресс-служба

6. Однажды еврейская девочка из Украины уже покорила мировую сцену: и сегодня, спустя 50 лет после начала карьеры, весь мир знает, кто такая Барбара Стрейзанд. Есть ли у вас подобные грандиозные планы?

- Конечно, я планирую делать то, что люблю и покорить сердца своей аудитории. Мне не важно это будет весь мир или один город. Важно ощущать при этом полное счастье и красивое состояние внутри. Но спеть в Лондоне и в Америке я мечтаю. И обязательно это сделаю.

7. Назовите три качества, которыми должен обладать настоящий профессионал.

- Трудоспособность, круглосуточная работа над собой, терпение, умение не сдаваться, когда кажется, что больше уже не можешь подниматься. Вышло больше, чем три.

8. Какую профессию вы бы выбрали, если бы в вашей жизни не было музыки?

- Недавно задумывалась об этом и поняла, что я умею делать по чуть-чуть всего; готовлю вкусно, убираю хорошо, вожу машину достаточно резво, умею укладывать волосы и плести сложные косички. Наверное, открыла бы большое ивент-агенство и заседала бы в большом офисе со своей командой мечты:) Ещё, наверное, я бы открыла приют для мопсов и французских бульдогов — это мои любимые собаки. Как-то так.

Татьяна Амирова пресс-служба

9. Если бы вы сейчас могли написать себе послание в 2016 год и прочитать его тогда, перед прослушиваниями, что бы вы сказали себе прошлой?

- Я бы сказала себе: Таня, ещё столько всего впереди, умей радоваться тому, что имеешь, перестань постоянно худеть и искать себе мужа, как этого хотят твои родители и кайфуй, черт возьми, от этой жизни. Ты прекрасна. Я честно говоря и сейчас бы такое себе пожелала:)

10. Верите ли вы в интуицию или предпочитаете во всем доверяться строгому расчету? Как это помогло вам в вашей музыкальной карьере?

- Верю в интуицию, верю в силу энергий людей, верю в Бога, верю в магию событий и обстоятельств. Во все верю. Пока ещё верю в любовь. Строгому расчету поддаваться не могу и не умею. К большому сожалению, я человек творческий. Живу эмоциями, ощущениями, чувствами, воспоминаниями о прошлом и предвкушением будущего.

Ранее победительница “Голосу країни-8“ Алена Луценко представила свадебную песню “Ти моє щастя“.