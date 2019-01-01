Звезда сериала "Сердце матери" Алексей Нагрудный рассказал о страсти в кадре

Читайте эксклюзивное интервью украинского актера Алексея Нагрудного.

Сегодня в Украине снимается много фильмов и сериалов. И, конечно, уже есть свои звезды. Так на съемочной площадке 24-серийного фильма “Сердце матери“, совместного проекта киностудии Star Media с телеканалом “Украина“, нам удалось пообщаться с актером театра и кино Алексеем Нагрудным. Премьера сериала стартует уже 18 марта в 21:00 на канале “Украина“.

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Мы расспросили Алексея о съемочных нюансах, отношениях с коллегами по цеху, страсти на съемочной площадке и новом украинском кино.

Алексей, когда Вы впервые оказались на съёмочной площадке сериала “Сердце матери“, каким представляли себе будущий проект? Мелодрама, детектив?

Когда мы встречались накануне съёмок с режиссёром Александром Итыгиловым и моей коллегой, исполнительницей главной роли, Олесей Фаттаховой, всё чётко оговорили: о чем этот проект, что и как будем делать. Иными словами, никаких догадок не было. Мы говорили о наших персонажах и разобрались, какие между ними отношения.

Ваш герой Кирилл Кузнецов – в чем его особенность?

О своем персонаже могу говорить много. Но мы с коллегой Артемом Алексеевым придумали такую закадровую историю – наши персонажи друзья с детства, и между ними никогда не встанет женщина. Кирилл и Артем на самом деле, как Моцарт и Сальери. Кирилл идет на подлый поступок не потому, что ненавидит человека и даже не со зла (как это ни парадоксально звучит), а потому что, с его точки зрения, это единственный выход устранить проблему. Есть опухоль – он её вырезает, он не терапевт, а хирург. И чем дальше, тем больше его закручивают сложившиеся обстоятельства. Чем больше он пытается вырваться, тем больше увязает.

При чтении сценария уже было понятно, какой будет история и ваш персонаж? Или все-таки в процессе корректировали? Влиял ли на процесс режиссёр?

Разумеется, влиял, чего я иногда не знаю. Хоть мы и договаривались по линии персонажа, как это всё будет – то, как он видит ту или иную сцену. Всегда есть пара-тройка вариантов, а тут режиссёр – раз и вворачивает какой-то неожиданный ход. Например, у нас с Олесей была сцена. И вот Итыгилов мне говорит: будешь провожать Асю, выйдешь из машины, ты её прижми и полезь целоваться. И знаете, мне нравятся такие провокационные штуки. Это в характере моего персонажа, потому что он сам провокатор, и это интересно! В общем, мы хулиганим по-хорошему, а это всегда кайф в кино.

Так все-таки мелодрама или детектив?

Думаю, детективная мелодрама. Поскольку есть любовь, убийство, закрученные истории, женские и мужские, опять же, все персонажи прекрасны. И даже если у кого-то возникнут вопросы к сюжету, то будет на что посмотреть, потому что картинка потрясающая.

Алексей Нагрудный Пресс-служба

На съемочной площадке работаете по сценарию или бывает, что-то корректируете?

Диалоги все равно корректируются. Мы их адаптируем к характерам своих персонажей, потому что когда драматург или сценарист закладывает одну модель, он все равно не может прожить историю за каждого персонажа – это делаем мы. Многое идёт от меня как Алексея, от других актеров. Конечно же, каждый привносит что-то своё, и по ходу вырисовывается тот характер, который нужен. И, естественно, бывает такое, что созданный нами персонаж не может четко сказать так, как написано в сценарии. Тогда, не меняя сюжетной линии, мы меняем манеру общения. Например, наши диалоги с Артемом Алексеевым мы осовремениваем. На экране молодые ребята, у которых есть свои фразочки, условно говоря, соответствующий сленг. Наши герои покупают убыточные предприятия на грани банкротства, доводят до кондиции, а потом продают. Эти ребята не паиньки, и, собственно, такими мы и пытались их показать.

Суровый бизнес.

Да, это не цветочки. Они действовали сообща достаточно жестко, ну а потом, как это обычно бывает в таких историях, появилась женщина. Если говорить конкретно о моем персонаже и его мотивациях, то, повторюсь, его поступки – это не воплощение зла. Я ни в коем случае не хочу его романтизировать или оправдать, но им двигает искренняя любовь к этой женщине. С режиссёром ещё в начальных сценах мы решили создать такой образ Героя: не играть классического отрицательного персонажа, это бы вытянуло заезженные штампы и наработанные приемы. А я, как вы знаете, часто их играю. По сути, Кирилл честен в своих чувствах, он действительно влюбился, но не повезло, девушка выбрала другого. И то, какие он выбирает методы, уже другой вопрос...

За что Кирилл полюбил Асю?

Любовь – это же химия, она безусловна. Увидел и полюбил! Кирилл интересный человек, он заключает сделки, проводит все переговоры. Артем больше в тени. Он имел все шансы на успех, но увы...

Алексей Нагрудный Пресс-служба

Вам было легко играть Кирилла?

Нелегко и вот почему. Параллельно я снимался в полном метре и там играл 44-летнего мужчину, здесь 26-летнего парня. Как я уже говорил, мне часто приходится играть отрицательных персонажей. И появляются уже свои штампы, естественно, хочется их избегать. В этом смысле я очень доверяю режиссёру. Именно потому, что мы решили играть не отрицательного персонажа, а Героя. Это большая находка для фильма. Конкретно этот приём мне здорово помог. Потому что как только я себя ловлю на мысли, что это – от того проекта, это – от того, начинаются повторы. В конечном счете, моего героя не стоит романтизировать, его поступки ужасающие, но хотелось, чтобы он был интересен публике, и, думаю, мы с этим справились. У нас получается интересное кино и по картинке, и как это всё сделано – живые моменты, привнесенные от актёров. А значит, мы получим хороший фильм. Благодаря дружественной атмосфере нам удалось избежать академизма в работе. Снимать кино – это кайф!

Ваша коллега Олеся Фаттахова делилась впечатлениями от совместных сцен. Говорила, что Вы очень страстно играете. Как это удаётся?

Наверное, темперамент такой (смеётся). А вообще, у моей жены нужно спросить!

Я старался всё делать честно, не с точки зрения игры. Не привязываясь к прошлому или будущему, и если есть сцена интимного характера, то во всем, что касается чувств, Кирилл честен. Вот такой парадокс. Да, он подлец, но любит искренне.

Алексей Нагрудный Пресс-служба

Где интереснее сниматься, в сериале или полном метре?

Это разные вещи. Разница в технологиях, даже жанры разные, как по мне. Например, если театр – это процесс, то кино – результат. Свой кайф есть и там, и там. В сериальном режиме на те детали, которые бы хотелось отснять, просто нет ни времени, ни ресурсов. Чтобы это было подробнее: больше укрупнений, макропланов. Такие вещи помогают лучше передать настроение картины. В сериалах много объясняловки – такая технология. Я не говорю, что это плохо, просто особенности, которые нужно учитывать. Не могу сказать, где лучше, в кино или сериале. По сути, нет хорошего и плохого, есть эффективное и неэффективное, цепляющее или нет.

А что скажете об украинском кино, которое сегодня активно развивается?

Именно здесь и сейчас мы делаем украинское кино!

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