Наталья Пичкур: "Французская тематика преследует меня на протяжении всей жизни"

Читайте эксклюзивное интервью автора французского музыкального проекта "Paris. Chanson. Accordion".

Наталья Пичкур - певица французского шансона, автор французского проекта “Paris. Chanson. Accordion”, а также финалистка “Голосу країни“ и солистка легендарного проекта “NOTRE DAME DE PARIS”.

Читай также: Голос країни 9: смотреть восьмой выпуск онлайн Отметим, что уже завтра, 12 марта в Caribbean Club в 20:00 состоится концерт Paris. Chanson. Accordeon. В исполнении Натальи Пичкур прозвучать хиты Edit Piaph, Mireille Mathieu, Yves Montand, ZAZ, Dassin. Paris. Chanson. Accordion В эксклюзивном интервью артистка решила рассказать почему выбрала французскую тематику для своего творчества.

1. В одном из интервью вы рассказывали, что работали в гидропарке, где вам приходилось выступать на холоде, из-за чего голос стал немного ниже и более сиплым. Это помогло или скорее создало неудобство на пути к карьере певицы?

- Все, что не происходит с тобой, это, конечно, помогает в дальнейшем, любой опыт полезен. Даже если он негативный или оставляет “осадок“.

2. Французский шансон – это спонтанный выбор или с этой музыкой связано нечто более личное?

- Французская тематика преследует меня на протяжении всей моей сознательной жизни. Поэтому, конечно же, это не спонтанный выбор. Первые гастроли у меня были во французском кантоне Швейцарии, где обязательным было исполнение французских песен. Первая песня-шансон - “Padam“ (Эдит Пиаф) была исполнена мною в спектакле в Женеве. Она же развернула к себе четыре кресла на “Голосе страны“. Затем, участие во французском мюзикле “Notre Dame de Paris“. Поэтому не удивительно, что я создала проект “Paris. Chanson. Accordeon“, и продолжаю петь французский шансон.

3. Эдит Пиаф, звезда французского шансона, была женщиной крутого нрава и непростой судьбы. Именно поэтому ее песни были такими чувственными, она знала, о чем пела. О чем вы поёте?

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- Я пою о том же, только своим голосом, своим опытом и своими переживаниями. Я всегда перевожу текст песни и понимаю, о чем она. Это честно по отношению к зрителю. Хотя судьбе Эдит Пиаф не позавидуешь. Я благодарна Богу, что у меня другая жизнь - моя, и она именно такая.

4. Певица ZAZ в начале своей карьеры исполняла песни без микрофона. Для настоящей певицы микрофон – помощь, или лишь мешает и искажает настоящий голос?

- По-разному. Бывает, что плохо отстроенный микрофон действительно очень мешает и искажает тембр голоса. В такой ситуации лучше петь без микрофона. Это хорошо подходит для маленьких камерных помещений с хорошей акустикой. Для больших площадок наличие микрофона обязательно. И если он профессиональный и хорошо отстроен под твой голос, плюс компрессор, это только помогает и раскрывает певца. Тебе не нужно форсировать пиано, чтобы быть услышанным, или перенапрягать связки на форте. Все происходит естественно. Вокалисту остаётся только петь.

Наталья Пичкур Пресс-служба

5. Что вам ближе: исполнение мюзикла “Notre Damme de Paris” или французский шансон?

- Конечно, французский шансон! В “Notre Dame de Paris“ я играла роль Флёр-де-Лис и пела только одну сольную песню. Так написан мюзикл. Для меня это очень мало, чтобы насладиться пением. В концерте я пою около 15-18 песен. Многогранность и богатство французского шансона полностью удовлетворяют мой вокальный и эмоциональный нрав.

6. Все же ваша карьера сейчас крутится вокруг Парижа – культурной столицы Франции. Вы в душе парижанка, это ваш город мечты или же просто совпадение?

- Скорее всего в душе я парижанка (улыбается). И это мой город мечты, так как я никогда не бывала в Париже. Я уже много раз планировала съездить в Париж, но каждый раз не получалось. Как будто что-то не пускает меня. Но если бы я родилась в Париже, я обязательно пела бы украинскую песню. Такая себе парижанка с украинской душой. Я обожаю украинскую песню не меньше французской. Эта музыка необычайно красива и мелодична. И все же я УКРАИНКА!

7. Какой исполнитель французского шансона оказал наибольшее влияние на вас?

- Конечно же Эдит Пиаф! ZAZ тоже восхищает меня, но и она перепела много песен Пиаф. Несомненно Пиаф - легенда.

8. Вы предпочитаете подражать манере исполнения известных шансонье или же предпочитаете изобретать свой стиль?

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- Раньше мне очень нравилось, когда мой голос был похож на оригинал. Но это не совсем так. Похожими могут быть некоторые ноты или пассажи. И это скорее всего пародия на песню, что тоже имеет своё место в шоу-бизнесе. Мы знаем многих интересных пародистов. Но это не для меня. Так сложилось, что мой голос и тембр идеально подходят для исполнения французского шансона. Это требует сильного, открытого и настойчивого звучания. Для моего голоса такое звучание природно. Это и есть мой стиль. Плюс французское “р“ никогда не было для меня проблемой.

Наталья Пичкур Пресс-служба

9. В музыке французского шансона много чувственности. Возможно ли петь одну и ту же песню одинаково или же каждый раз она звучит и чувствуется по-новому?

- Ничто не постоянно, так же как и исполнение одной и той же песни. На исполнение влияет много факторов: концертный зал, эмоциональное состояние артиста, музыкальное сопровождение, энергетика зала и так далее. Чем больше человек пережил, тем богаче его жизненный опыт, и тем чувственней он будет петь.

10. Песня Эдит Пиаф “Padam” стала знаковой в вашей жизни, с ней вы победили на слепом прослушивании. Испытывает ли вы особый трепет, исполняя ее сейчас, в студии или просто для себя?

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- Действительно, как оказалось эта песня знаковая не только для Эдит Пиаф, но и для меня (улыбается). В этой песне поётся о музыкальном мотиве, мелодии, которая преследует тебя по-пятам и не выходит из головы. Эта песня мне нравится, как и много других. Я люблю все песни, которые в репертуаре “Paris. Chanson. Accordeon“ и выбираю их с особым трепетом и любовью. Но все же, когда я пою “Padam“, эта песня настолько моя, так долго я пою ее, что я даже не задумываюсь: мой голос сам поёт, а губы произносят слова. Может это смешно, но иногда мне кажется, если бы Эдит Пиаф услышала меня, она бы улыбнулась. Ее песни живут и радуют поклонников через таких сумасшедших исполнителей, как я, и других, которые любят французский шансон.

Напомним, ранее стало известно, что участник “Голосу країни“ представит Грузию на “Евровидении 2019“.