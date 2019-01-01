История любви телеведущего Владимира Остапчука

В честь Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Ivona предлагает узнать романтические истории любви любимых телеведущих.

Популярный украинский телеведущий канала 1+1 Владимир Остапчук рассказал о своей истории любви с женой Леной.

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С будущей женой мы встретились в университете. Я учился на втором курсе Уманского государственного педагогического университета, а Лена тогда была на первом.

Владимир Остапчук с семьей Пресс-служба

Встретились случайно в кафешке, которое находилось возле нашего учебного корпуса. Помню, что тогда я покупал пирожное, а Лена - сладкую картошку. Она мне очень понравилась!

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Я предложил за нее заплатить, но Лена так красиво и грамотно меня отшила. (смеется – прим.ред.) и я решил - “хорошо сделала“.

Владимир Остапчук с семьей Пресс-служба

Так получилось, что у нас была общая компания друзей, с которыми мы проводили время. А встречаться начали только через несколько лет. Поженились после окончания университета, 24 августа, на День независимости. До свадьбы встречались 2 года.

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