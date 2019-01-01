Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

История любви телеведущего Владимира ОстапчукаЭксклюзив

Комментариев: 0
В честь Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Ivona предлагает узнать романтические истории любви любимых телеведущих.
История любви телеведущего Владимира Остапчука
История любви телеведущего Владимира Остапчука
Пресс-служба

Популярный украинский телеведущий канала 1+1 Владимир Остапчук рассказал о своей истории любви с женой Леной.

Читай также: История любви телеведущего Алексея Душки

С будущей женой мы встретились в университете. Я учился на втором курсе Уманского государственного педагогического университета, а Лена тогда была на первом.

Владимир Остапчук с семьей
Владимир Остапчук с семьей
Пресс-служба

Встретились случайно в кафешке, которое находилось возле нашего учебного корпуса. Помню, что тогда я покупал пирожное, а Лена - сладкую картошку. Она мне очень понравилась! 

Читай также: История любви телеведущей Валентины Хамайко

Я предложил за нее заплатить, но Лена так красиво и грамотно меня отшила. (смеется – прим.ред.) и я решил - “хорошо сделала“.

Владимир Остапчук с семьей
Владимир Остапчук с семьей
Пресс-служба

Так получилось, что у нас была общая компания друзей, с которыми мы проводили время. А встречаться начали только через несколько лет. Поженились после окончания университета, 24 августа, на День независимости. До свадьбы встречались 2 года.

Напомним, ранее известные ведущие рассказали, как уйти со свидания, которое не нравится.

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь