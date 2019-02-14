История любви телеведущей Валентины Хамайко

В честь Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Ivona предлагает узнать романтические истории любви любимых телеведущих.

Известная украинская телеведущая программы “Сніданок. Вихідний“, Валентина Хамайко рассказала о своей истории любви с мужем Андреем.

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До того, как мы стали с Андреем парой, жизнь нас с постоянно сводила вместе в самых разных местах. К примеру, на показах “Сезоны Моды“ или просто, когда я шла по улице - он мог ехать по дороге, увидеть меня и остановиться. С небольшой периодичностью мы случайно где-то, но обязательно встречались в городе.

На тот момент мы были знакомы, но ещё не встречались, и у каждого из нас была своя отдельная история жизни. Через год подумала: “Почему всё время я встречаю этого мужчину? Почему наши пути постоянно пересекаются?“ А ещё через года 2 у нас завязались отношения. На момент наших случайных встреч мне было 23 года, а когда начали встречаться - 25.

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Когда у Андрея появились романтические чувства ко мне, у него была попытка - покорить мое сердце. Он пришёл в аптеку, где я работала, с большим букетом лилий, но тогда меня на смене не было. Андрей оставил цветы. На следующий день, когда я пришла на работу, в женском коллективе было много разговоров о букете. Но я долгое время не знала, кто их принёс. И только через несколько лет узнала, что те цветы были от Андрея.

Валентина Хамайко с семьей Пресс-служба

Через 3 года, когда мы начали уже жить вместе, Андрей рассказал мне эту историю и признался, что это он тогда приходил ко мне в аптеку и очень надеялся меня увидеть. Я же в тот момент даже не могла и предположить, что цветы были от него.

Ранее о своей истории любви рассказал ведущий программы “Їмо за 100“ Алексей Душка.