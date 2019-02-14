Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

История любви телеведущей Валентины ХамайкоЭксклюзив

Комментариев: 1
В честь Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Ivona предлагает узнать романтические истории любви любимых телеведущих.
История любви телеведущей Валентины Хамайко
История любви телеведущей Валентины Хамайко
Пресс-служба

Известная украинская телеведущая программы “Сніданок. Вихідний“, Валентина Хамайко рассказала о своей истории любви с мужем Андреем.

Читай также: “Десять лет навстречу“: История любви телеведущей Натальи Мосейчук

До того, как мы стали с Андреем парой, жизнь нас с постоянно сводила вместе в самых разных местах. К примеру, на показах “Сезоны Моды“ или просто, когда я шла по улице - он мог ехать по дороге, увидеть меня и остановиться. С небольшой периодичностью мы случайно где-то, но обязательно встречались в городе.

На тот момент мы были знакомы, но ещё не встречались, и у каждого из нас была своя отдельная история жизни. Через год подумала: “Почему всё время я встречаю этого мужчину? Почему наши пути постоянно пересекаются?“ А ещё через года 2 у нас завязались отношения. На момент наших случайных встреч мне было 23 года, а когда начали встречаться - 25.

Читай также: История любви телеведущей Соломии Витвицкой

Когда у Андрея появились романтические чувства ко мне, у него была попытка - покорить мое сердце. Он пришёл в аптеку, где я работала, с большим букетом лилий, но тогда меня на смене не было. Андрей оставил цветы. На следующий день, когда я пришла на работу, в женском коллективе было много разговоров о букете. Но я долгое время не знала, кто их принёс. И только через несколько лет узнала, что те цветы были от Андрея.

Валентина Хамайко с семьей
Валентина Хамайко с семьей
Пресс-служба

Через 3 года, когда мы начали уже жить вместе, Андрей рассказал мне эту историю и признался, что это он тогда приходил ко мне в аптеку и очень надеялся меня увидеть. Я же в тот момент даже не могла и предположить, что цветы были от него.

Ранее о своей истории любви рассказал ведущий программы “Їмо за 100“ Алексей Душка.

Поделись:
Теги: Валентина Хамайко, история любви, День святого Валентина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.02.2019, 15:15
Оценка:  0
гость
Так какого хрена ты не работаешь дальше в аптеке?! Чего переться в ящик сразу, сиди дома детьми занимайся, вон 3-х настрогала, героиня. Или во время работы в аптеке ты постоянно зависала на Сезонах моды? Бред шалашовки про романтику...
гость  (аноним)  14.02.2019, 14:43
Оценка:  0
гость
Из аптеки да сразу на телевидение, или как?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь