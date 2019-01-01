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История любви телеведущего Алексея ДушкиЭксклюзив

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В честь Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Ivona предлагает узнать романтические истории любви любимых телеведущих.
История любви телеведущего Алексея Душки
История любви телеведущего Алексея Душки
Пресс-служба

Известный украинский телеведущий программы “Їмо за 100“, фуд-эксперт Алексей Душка рассказал о своей истории любви с женой Леной.

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Однажды, когда проходил мимо одного из кафе, увидел - сидит симпатичная девушка. Я просто подошел и пожелал ей приятного аппетита. И с этого началось наше знакомство. Понятно, что я был очень настойчив (улыбается- прим.ред.), подсел к ней, начал что-то рассказывать. Думаю, что Лена (так зовут жену Алексея – прим.ред.) тогда  подумала: “Боже, о чём ты, кто ты? Что ты хочешь? Дай спокойно поесть“.

Алексей Душка с семьей
Алексей Душка с семьей
Пресс-служба

Потом пригласил её на свидание, и мы пошли на мультфильм. Как сейчас помню, он назывался “Up“ (“Вверх“). Там рассказывалось о том, как двое молодых людей жили и собирали постоянно на свою мечту, а потом, когда они стали старенькими, то умерла жена, и муж решил осуществить эту мечту сам.

Алексей Душка с семьей
Алексей Душка с семьей
Пресс-служба

 Какие-то сюрпризы, цветы дарили, когда ухаживали за женой? Чем вы её покорили?

- Думаю, тем, что делал не как все -  мы больше отдыхали активно. Я приглашал её на каток, на ролики. У меня был такой холодный расчёт, что хорошие эмоции она запомнит. Например, катание на чём-то, и они будут у неё ассоциироваться со мной. Не знаю, это ли стало главным, но, видите, мы вместе уже 9 лет, 5 из которых в официальном браке. Где-то мой коварный план сработал.

Напомним, ранее известные ведущие рассказали, как уйти со свидания, которое не нравится.

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Теги: День святого Валентина, история любви, Алексей Душка
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