"Десять лет навстречу": История любви телеведущей Натальи Мосейчук

В честь Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Ivona предлагает узнать романтические истории любви любимых телеведущих.

Известная украинская телеведущая ТСН Наталья Мосейчук рассказала о своей истории любви с мужем Ильей.

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Историю нашего знакомства я называю “Десять лет навстречу“. Впервые я увидела Илью, когда пришла работать на студию “Экспресс-информ“ (это маленькая компания, которая впоследствии разрослась до 5-го канала). Тогда студия занимала всего три комнатки включая маленький ньюс-рум, производила экономические десятиминутные новости и находилась в концерне Укрпроминвест. Меня взяли туда на позицию ведущей. Я пришла после коротенького декретного отпуска. Моему старшему сыну было на тот момент 10 месяцев. Я жила тогда двумя работами и картинками: дом-троллейбус-метро-работа. Я мало с кем общалась, у меня не было новых знакомств и разговоров “за чашкой кофе или чая“.

Наталья Мосейчук с мужем Ильей Пресс-служба

Илья в то время тоже работал в Концерне. Иногда мы встречались с ним в коридоре. Мы не здоровались, потому что не были знакомы лично. И желание общаться у одного из нас не было. Как, собственно, и повода. Хотя однажды привод появился, но тогда еще было не наше время.

Помню, как шел проливной дождь. Я стояла на остановке в ожидании 53 автобуса с Рыбацкого полуострова. Вдруг из-за угла появилась одна единственная машина в час ожидания. Раскрылось окошко и человек вежливо предложил подвезти меня до метро. Жалости к себе я не допустила, ответила “спасибо, я 53-го подожду“. И осталась стоять под дождем. Вежливым мужчиной был мой будущий муж. Но тогда в 1999 году я этого еще не знала.

Наталья Мосейчук Пресс-служба

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Прошло 9 лет. Я работала уже на пятом канале. Однажды на канал пришел финансовый директор. И я очень удивилась, увидев, что новым менеджером стал человек “из коридоров“ концерна. Для меня это мало что меняло. Илья Иванович на мою работу не влиял и мы никак не пересекались. Пока я не решила оставить 5 канал. Помню оттуда уже ушел Роман Скрыпин, человек, который был гарантом многих честных и достойных правил в нашей работе. Его увольнение подтолкнуло мое. Правда, решиться было сложно. И Илья Иванович как раз и стал тем, кто дал мне смелость этот шаг сделать. Однажды он просто спросил: “все ли у Вас в порядке, Наталья?“. И я откровенно рассказала о своих сомнениях. Уже через несколько дней я работала на “1+1“. Началась новая страница в моей профессиональной жизни. А вот на личном пришлось поставить точку ...

И в третий раз мы встретились через год, когда нам просто было чем поделиться и захотелось это сделать. С тех пор мы вместе. Я называю эту историю “десять лет навстречу“.

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