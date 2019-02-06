История любви телеведущей Соломии Витвицкой

В честь Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Ivona предлагает узнать романтические истории любви любимых телеведущих.

Известная телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о своей истории любви с режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым. Пара сыграла свадьбу в ноябре 2013 года.

- Соломия, расскажите свою историю любви с мужем Владом.

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Мы встретились в “Мамаевой Слободе“ - это музей под открытым небом в центре Киева. Мы собрались там с коллегами, чтобы отдохнуть, развлечься и поиграть в квест.

Так случилось, что мы с Владом попали в одну команду. Я его заметила издалека, такого высокого светловолосого парня, хотя он считает себя шатеном (смеется - прим.ред.). Увидела рядом с Владом своего знакомого и решила подойти познакомиться. Как потом рассказывал Влад, что этот наш общий знакомый сказал ему: “Тебе надо обязательно познакомиться с этой девушкой, у нее хорошая энергетика“.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков Пресс-служба

Очень хорошо помню, что, когда в тот момент подходила к Владу, в голове просто промелькнула мысль: “Надо запомнить каждый момент, потому что потом, когда мы будем встречаться, мы будем много раз вспоминать наше знакомство“, - как показывает это интервью, так и есть. (Смеется - прим. Ред.) Мы играли в квест, даже в какой-то момент я спасала его руку, потому что, по правилам игры, мы все были связаны веревкой, и она ему сильно пережимала запястье. Сам по себе Влад не проявлял ко мне какого-то особого интереса. Как он потом утверждал, что это такая подсознательная манипуляция: когда кто-то нравится, не показывать этого. (Смеется –прим.ред.).

Позже мы стали переписываться в соцсетях, а в фейсбуке нас отметили на совместных фотографиях с этой встречи. Вот так началась наша история любви.

- А как он потом за вами ухаживал? Первое свидание? Сколько лет вы встречались до свадьбы?

- Мы быстро решили пожениться. У нас все происходило достаточно интересно. Влад говорил, что он вообще не относится серьезно к людям из шоу-бизнеса, но тогда он просто не знал, чем я вообще занимаюсь, и не знал, что я ведущая, - тем более, светской программы. Говорит, если бы знал, вообще не подошел бы, и даже не подумал бы начинать с со мной встречаться.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков Пресс-служба

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Через две недели после того, как мы начали общаться в соцсетях, у меня была премьера мультфильма, где я дублировала главную героиню - птичку. И я тогда сказала Владу: “Хочешь пойти на мою премьеру?“. А он такой говорит: “Давай“. Ради этого он поменялся с кем-то на работе сменами, чтобы у него был свободный вечер. В тот вечер было очень много друзей с детьми, около двух или трех десятков человек пришли на эту премьеру, родители мои приехали - как-то так все совпало. Не то чтобы так специально, но так получилось, что были и мама, и папа. И для него был вообще шок: такое огромное количество людей, которых он не знал, и все как-то на него смотрели: “Что за парень?“. И, как потом я уже выяснила, что он довольно- таки закрытый человек, и не любит такие незнакомые большие компании. Только я потом поняла, что для него это была довольно стрессовая ситуация - тем более, что самое интересное это у нас было первое свидание.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков Пресс-служба

Следующая наша совместная вылазка была в Каменец-Подольский. Я помню, что у будущего кума был день рождения, и он всех пригласил на музыкальный фестиваль в Каменец-Подольский. Я позвала Влада. С тех пор Каменец - это наш город. Любим туда приезжать, бывать там время от времени. Можно так сказать, что там зародилась наша любовь, именно там мы четко осознали, что мы парень с девушкой, которые встречаются. И, я так понимаю, что в этот момент, как раз после этого Каменец-Подольского, мы вернулись уже как пара. Буквально через месяц-два мы уже решили стать одной семьей.

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Влад делал предложение трижды. Первый раз просто ни с того ни с сего вдруг сказал, а давай поженимся. Я от неожиданности вместо ответа спросила: “Ты о реальной, свадьбе? С белим красивым платьем, гостями?“. Он говорит: “Ну, да, как ты захочешь“. Я говорю: “А где колено, кольцо?“. И Влад пообещал, - “Хорошо, все будет“.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков Пресс-служба

Через несколько месяцев опять же дома - он просто подошел встал на колено протянул коробочку с обручальным кольцом и спросил, стану ли я его женой. Я конечно же ответила “ДА!“. И была безумно счастлива.

Но в тот вечер мы куда-то собрались ехать вдвоем. И вот, я сижу в машине и говорю: “Так все быстро случилось, что даже подругам нечего рассказать» Он говорит: “Ну ок, исправлюсь“. И прислал мне на следующий день огромный такой букет - сто одну розу с запиской: “Любовь моя, ты выйдешь за меня замуж?“.