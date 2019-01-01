11 февраля в 20:30 на 1+1 состоится премьера мелодрамы "У неділю рано зілля копала". В центре сюжета ― история борьбы двух девушек за одного мужчину, а также ― поступки родных, которые ломают судьбы.

Катя Варченко рассказала о съемках в сериале "У неділю рано зілля копала" Пресс-служба

11 февраля в 20:30 на “1+1“ состоится премьера мелодрамы “У неділю рано зілля копала“. В центре сюжета - история борьбы двух девушек за свое личное счастье и поступки родных, которые ломают судьбы.

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История начинается из наивных чувств юной студентки Любы к своему преподавателю Максиму. Не желая забывать и таить свою любовь, она приглашает мужчину в деревню Русалино, чтобы собирать народный фольклор для его научной работы. Люба верит, что совместная работа и вечерние прогулки сблизят их с Максимом и он увидит в ней красивую девушку, а не просто студентку.

На пути Любы появляется Рада, девушка из большого лагеря ромов. Между ней и аспирантом Максимом с первого взгляда возникает сильное притяжение. И вместо романтических прогулок под луной, Люба днем и ночью старается понять, как ей завоевать сердце преподавателя.

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Роль влюбленной студентки сыграла Катя Варченко, известная зрителям “1+1“ по роли в сериале “Хозяйка“. Актриса рассказала об особенностях работы в проекте “У неділю рано зілля копала“.

Катя Варченко и Олеся Жураковская Пресс-служба

- Катя, чем работа над этим сериалом отличается от других проектов?

Тем, что это были не просто съемки, а настоящая экспедиция, как и у главных героев. Мы отправились в город Новгород-Северский Черниговской области.

- Это же ваша родина, правильно?

Да! И я представить не могла, что на моей родине столько живописных уголков! Нам даже не пришлось штучно создавать нежную романтическую атмосферу, ведь природа все сделала сама: стоим на общем плане, а рядом медленно гуляют лошади, пролетают гуси, идет бабушка с коромыслом, которая живет неподалеку.

У неділю рано зілля копала Пресс-служба

- У вас появилось желание больше путешествовать по Украине?

После окончания съемок мы с мужем решили, что обязательно объездим всю Украину, чтобы увидеть как можно больше удивительных пейзажей, о которых мы даже не догадываемся, но которыми можем гордиться.

- Какой характер у вашей героини?

Люба нежная, светлая и очень сильная девушка. Ради своей любви она готова на все.

У неділю рано зілля копала Пресс-служба

- Даже на плохие поступки? Были моменты, за которые вы ее осуждаете?

Люба очень сильно любила. Я ее не осуждаю. Да, не все решения имели хорошие последствия, но она желала Максиму только добра.

- Каким сериал останется в вашей памяти?

Это — любовь. Я влюблялась в природу, кадры, команду… Работу над этим сериалом забыть невозможно.

Напомним, что ранее Ivona публиковала эксклюзивное интервью с Павлом Вишняковым, который рассказал о работе над сериалом “Опер по вызову“.