Ксения Мишина бегала на каблуках ради роли в сериале «За витриной»

Украинская актриса Ксения Мишина сыграла сбежавшую невесту в сериале «За витриной», который стартовал 28 января на канале СТБ.

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28 января на телеканале СТБ состоялась премьера сериала «За витриной», в котором одну из центральных ролей сыграла известная актриса Ксения Мишина. Ее героиня Виктория Тобилевич – девушка из богатой семьи, фанатично влюблена в главного героя Андрея Ветрова.

По сценарию, Виктория выходит замуж за другого, но сбегает с собственной свадьбы, чтобы снова увидеть любимого. К сожалению, ее чувства совершенно не взаимны. Сбегая со свадьбы, девушка рассчитывала воссоединиться с Андреем Ветровым, но, в итоге, вернулась домой одна, с разбитым сердцем.

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Ксения Мишина рассказала, как снимались эти сцены:

Конечно, бегать на каблуках неудобно априори. Но большего дискомфорта мне доставляла длина платья. Во время съемки я боялась его повредить каблуками. Еще я переживала за верх платья во время пробежки… А в итоге оно и вовсе было изрезано.

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Актриса призналась, что сыграть данную сцену для нее было непросто.

Это была очень сложная сцена. Когда моя Виктория вернулась домой после всего случившегося, она находилась на грани сумасшествия. Она потеряла любимого человека, и, сидя дома на диване, резала ножом свое свадебное платье… У нее было безумное состояние, какое-то тупиковое. Это было довольно сложно сыграть. Мы с режиссером Милой Погребиской постарались сделать все аккуратно.

Смотрите сериал «За витриной» на канале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Напомним, что ранее Ivona публиковала эксклюзивное интервью с Павлом Вишняковым, который рассказал о работе над сериалом “Опер по вызову“.