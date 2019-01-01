Валерий Харчишин: "Ми не займаємось сексом з фанатками, шанувальницями та шанувальниками"

Читайте откровенное интервью с фронтменом группы "Друга Ріка" Валерием Харчишиным.

31 января на большой экран выходит лирическая комедия "Встреча одноклассников". Одну из главных ролей в картине сыграл фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. В фильме Валерий играет грубого рок-музыканта, который не хочет прощаться с амплуа повесы и своей молодостью.

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В откровенном интервью Иванне Онуфрийчук в шоу "Без краватки" на НЛО TV музыкант рассказал о творчестве и частной жизни. Мы собрали для вас лучшие цитаты музыканта и актера в одном лице.

Об измене

Я – людина, і я думаю, немає таких людей, які б не переживали зраду. Я – не виключення.

Треба змиритися і жити. Або іти геть. Чи ти готовий прожити декілька років і зрозуміти, що далі буде легше, чи просто – відрізав і пішов. Якщо ти кохаєш, ти можеш зробити так, як я кажу – залишитись. Тому що, якщо ви це пережили – це ніби імунітет для вас. І після його набуття для вас ніяка біда не страшна.

Валерий Харчишин и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

О сексе

Були такі концерти, які ми не пам’ятаємо, та за які зараз соромно. Просто у нас є правило: ми не займаємось сексом з фанатками, шанувальницями та шанувальниками.

О творчестве

Тоді (10-15 років тому, – ред.) був важкий період у роботі та стосунках. Але причиною тому всьому був не алкоголь, а мої внутрішні проблеми та переживання. Можливо, це навіть були не переживання, а банальна лінь та відсутність якоїсь мотивації. Але коли я зрозумів, що я втрачаю дружину та групу, від того почали народжуватись пісні. Мабуть, тому альбом 2005 року "Рекорди" був найуспішнішим за всю історію групи "Друга Ріка" (на 6 композицій з альбому були зняті відеокліпи, – ред.), окрім останнього альбому "Піраміди".

Полную версию интервью с Валерим Харчишным смотрите в шоу "Без краватки" в пятницу, 25 января, в 23:00 на канале НЛО TV.

Валерий Харчишин и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

Напомним, ранее мы публиковали интервью с победительницей шоу "Топ-модель по-украински" Яной Кутишевской. Читайте его здесь.