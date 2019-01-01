Яна Кутишевская дала первое интервью после победы на "Топ-модели по-украински"

Победительница второго сезона "Топ-модели по-украински" Яна Кутишевская рассказала, на что потратила выигранные деньги.

Победительница проекта “Топ-модель по-украински“ (Новый канал) Яна Кутишевская уже успела потратить призовые 100 тысяч гривен и слетать в Нью-Йорк.

Девушка дала первое интервью, в котором рассказала о поездке в США, кастингах, общении с топ-моделью Аллой Костромичевой и планах на будущее.

Яна, поздравляем с победой! И с призами! Рассказывай, как ими распорядилась.

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Денежный выигрыш я уже потратила – купила новый телефон, переехала в Киев, обновила гардероб. Часть денег спустила в Нью-Йорке, а часть отдала маме.

В городе Большого яблока я была целую неделю. Честно говоря, до проекта у меня не было мечты туда полететь. А теперь я мечтаю о том, чтобы туда вернуться!

Яна Кутишевская пресс-служба Нового канала

Конечно, ведь твоим гидом была сама Алла Костромичева...

Да, мне повезло. Несмотря на то, что я постоянно бегала по кастингам в разные модельные агентства или работала на съемках, мы находили время, чтобы погулять и поболтать. Говорили о моделинге, о жизни. Алла ведь не знает все об участниках. А тут у нас была возможность узнать друг друга лучше. Было очень круто. Год назад я даже представить не могла, что буду гулять с Аллой Костромичевой по Нью-Йорку.

Яна Кутишевская и Алла Костромичева пресс-служба Нового канала

Есть отличия в модельных кастингах в Киеве и Нью-Йорке?

Это зависит не от страны, а от дизайнера. Но в Украине кастинги проходят, конечно, спокойнее. Чаще всего ты просто стоишь, а тебя рассматривают со всех сторон, или просят пройтись. В некоторых агентствах в Нью-Йорке я и дефилировала, и снималась для снепов, и показывала свои умения в фотопозированни. В других меня просто фоткали, спрашивали возраст, параметры, и все. В третьих просили рассказать о себе, о проекте. Но я понимала, что моделинг – это мое, поэтому чувствовала себя уверенно.

А еще до поездки я значительно подтянула свой английский. Конечно, языковой барьер остался. Но с букерами я общалась нормально – даже шутить умудрялась. На два кастинга ходила сама. Так что не могла спросить у кого-то, как сказать то ли иное слово. Но с агентами общалась нормально. Даже умудрялась шутить на английском. Сама от себя такого не ожидала.

Яна Кутишевская пресс-служба Нового канала

Пока что ответа от агентств нет – во всех я нахожусь на рассмотрении. Но насколько я поняла по реакции букеров, то четырем из пяти агентств я понравилась.

Ты говорила, что в Нью-Йорке у тебя были и фотосессии. Расскажи о них.

У меня было пять съемок. Одна из них у очень крутого американского фотографа Зева, снимки которого висят на Таймс-сквер. Фотосессии были совсем разные – портретные, бьюти, арт, фешн. Для одной из них я сменила 10 (!!!) образов.

А где гуляли в свободное время?

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Сначала мы жили около Манхеттена, недалеко от Аллы. И там такие узкие улицы, что ничего вокруг не видно. Так что на Нью-Йорк я смогла посмотреть только во время одной из съемок. Она проходила в Бруклине. И уже там сделала море фото с видом на весь город и Бруклинский мост. Вот тогда, наверное, я и влюбилась в Нью-Йорк.

Плюс в свободное время мы катались на пароме, подъезжали к Статуе Свободы, гуляли по Брайтон-Бич. И ходили в русский ресторан.

Яна Кутишевская пресс-служба Нового канала

Кстати, о еде. У меня сложилось ощущение, что в Нью-Йорке все питаются фастфудом. А я же модель – мне нельзя. Плюс я вообще не могу жить без супа. А там жидкое едят, только когда болеют. И если я находила там супы, то они были очень острые. Меня спасла Алла. Несколько раз она звала меня к себе в гости и готовила обеды. Вот там я и наелась!

Ого, и как готовит Алла Костромичева? Хорошо?

Прекрасно! Я пробовала суп из чечевицы, белую рыбу, стейки... Очень вкусно. Вообще Алла – шикарный человек. Я в шоке, как она умудряется совмещать карьеру, материнство, поддерживать уют в доме, да еще и готовить.

Яна Кутишевская пресс-служба Нового канала

Ты наверняка привезла домой море сувениров.

Я так много хотела купить, что даже денег не хватило. Пришлось одалживать. До поездки не догадывалась, что у меня есть столько друзей, которым нужно что-то привезти (смеется). Нам с Лерой (это девушка Яны, которая тоже приходила на кастинг «Топ-модели по-украински») купила одинаковые свитшоты разных цветов с надписью «Нью-Йорк». Юле Дыхан привезла колоду карт – она их коллекционирует. Максу Осадчуку – настоящий кленовый сироп. Он же у нас любит готовить, так что ему понравилось. Маме купила магнитик и ореховое масло, младшему брату – кепку с надписью Police, а дяде – брелок с футбольным мячом. Он у меня футболист.

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