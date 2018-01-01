Читайте интервью украинского музыканта Олега Скрипки Иванне Онуфрийчук в шоу "Без краватки".

Олег Скрипка – известный музыкант, композитор и фронтмен группы «ВВ». В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ НЛО TV он рассказал о пристрастии к кулинарии, собственном вине, песнях и предстоящем концерте.

Олеже, ти любиш готувати?

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Дуже. Я колись вразив свою колишню дружину француженку – був такий період, коли в нас був дуже дешевий червоний кав’яр. І я зробив їй омлет з кав’яром. До того, як я відкрив свій ресторан, я почав експериментувати з українською кухнею. Я приготував вареники з раками. Це китайська старовинна рецептура – це не ноу-хау. Із авторського в мене є українське рожеве вино – «Гузей».

Яка вартість пляшки твого вина?

Плюс-мінус 200 гривень. Це недорого, але вино, повірте мені, – якісне.

У райдері гурту «ВВ» є якісь обов’язкові пункти щодо їжі?

Так – це трав’яний чай з базару, сезонні фрукти.

Щодо алкоголю в райдері, є такі пункти для розігріву?

В мене в колективі заборонний розігрів алкоголем – це непрофесійно. А після виступу, хто як хоче, так і п’є. Особисто я п’ю біле вино.

Звідки в тебе взялася така любов до вина та бажання створити власну колекцію?

Одного разу ми виступали на концерту в селі біля Гренобля (місто на південному сході Франції, – ред.), недалеко від старовинної церкви 15 століття. Після виступу ми були дуже голодні. В церкві для нас накрили стіл, де нас годували домашнім круглим сиром та хлібинами. Ще у них там був фонтан з червоним вином, куди просто треба було підійти зі стаканчиком. Через цю трапезу я дуже в’їхав у концепцію вина.

Олег Скрипка: "Для меня лучшая песня та, которая пишется сейчас" пресс-служба канала НЛО TV

Деякі твої пісні, як хороше вино, вистрілюють лише після витримки часом. Наприклад пісня “Весна“ була написана у 1993 році, а вистрелила у 1997 році. Пісня “Кобіта“ також була написана ще в 1993 – чому вона так довго лежала на полиці?

Спочатку слів до пісні “Кобіта“ не було – була лише музика. Ми її зіграли, вона трошки побула в нашому репертуарі, а потім ми зрозуміли, що не йде пісня. А коли я вже почав компонувати новий альбом, то вирішив, що треба почати саме з цієї пісні. Вона написана в стилі циганського джазу, і непогано пересікається з львівською традицією, яка називається батяри.

В тебе четверо дітей – ви з дружиною їх планували чи народжували по принципу “як бог дасть“?

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Вони заплановані. Ми з дружиною жили в цивільному шлюбу 10 років, і в нас не було дітей. Мої батьки переживали з цього приводу, а потім ми прийшли до моєї мами, сказали, що в нас буде дитина. І вона дуже спокійно це сприйняла. А батько стояв у кімнаті, спираючись на косяк, і почав потихенько сповзати (усміхається). Ця історія якось його шокувала, навіть коли ми повідомили про другу дитину. На четверту дитину вони вже реагували спокійно.

Ваш син Устим, якому 11 років, вже відомий виконавець. А чим цікавляться інші твої діти – Роман, Олеся та Зоряна?

Поки вони цікавляться піцою та мультиками. Проте вони дуже творчі – всі грають на фортепіано, вивчають французьку мову. Моя дочка Леся каже, що буде письменницею.

У дитинстві ти вчився на відмінно, проте був хуліганом. Чому так себе поводив?

Мені дуже не подобалася концепція наукового комунізму, де всі мусять брати кирки та йти працювати. А я от не люблю працювати, а люблю відпочивати, творити. Проте творчість не вважалася тоді працею. Мені подобалася в дитинстві математика та фізика – всі їх ненавидили, а я їх любив. А вже в політехнічному університеті я активно займався творчістю.

пресс-служба канала НЛО TV

Розкажи детальніше про твій концерт “Щедрик“, який буде 7 січня?

Це буде нова програма, яка наполовину складається з колядок. Тим не менш, там будуть пісні “Весна“, “День народження“ – без цього мене не відпустить глядач та слухач. А кульмінацією цього концерту стане пісня “Щедрик“. Це наша українська мантра – наскільки класно вона буде заспівана, настільки класним буде рік.

Ти серйозна чи легковажна людина у житті?

Дуже серйозна. І в принципових питаннях я доволі принциповий.

У кого смачніше вино – у Скрипки, Рішара чи Стінга?

Всі ці вина смачні (усміхається).

Яка головна відмінність французів від українців?

Ми все робимо, діємо та живемо серцем. А французи роблять те саме, в тому числі, кохаються, головою.

Жаб’ячі лапки – хороша закуска під горілку?

Ні, точно не під горілку. Під біле та рожеве вино.

Якою була найбільша спокуса перед якою ти встояв?

Якось у час передвиборчої компанії мені пропонували великі гроші, проте я встояв.

Яке запитання журналістів тебе найбільше дратує?

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Колись найбільше мене дратувало питання: Що означає назва “Воплі Відоплясова“? Ще мене дратує питання: Як ви ставитеся до артистів, які виступають у Москві?

У дитинстві тебе дражнили через прізвище?

У школі мене називали Скрипон. Особливі жартівники називали мене контрабас. Найшокуюче мене називав викладач естетики, який зачитуючи моє прізвище, називав мене то «сумка», то «скринька» (усміхається).

Твоя найкраща пісня вже написана чи буде написана у майбутньому?

Просто де той рейтинг, який би визначив, яка пісня найкраща. Якщо судити по кількості переглядів на Youtube, то важко переплюнути пісню “Весна“. Проте для мене найкраща пісня та, яка пишеться зараз.

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