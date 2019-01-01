Актер студии "Мамахохотала" на НЛО TV Женя Янович рассказал о том, как относится ко Дню святого Николая.

Женя Янович: "Листи святому Миколаю я в дитинстві ніколи не писав" пресс-служба канала НЛО TV

В среду, 19 декабря, в Украине отметят один из самых любимых всеми детишками праздников - День святого Николая. Впрочем, об этом празднике есть что вспомнить не только детям, но и взрослым.

Читай также: Женя Янович: “Студентів колишніх не буває“

Актер студии “Мамахохотала“ на НЛО TV Женя Янович рассказал о детских встречах этого праздника и о своем идеальном Дне Николая:

Насправді, День святого Миколая завжди був дуже милим святом. Я був слухняною дитиною, батьки чудовими “Миколайчиками“, тому щось конкретне не пригадується. Пам’ятаю лише, що завжди хотів не заснути до моменту, поки батьки підкладуть щось під подушку. Але завжди засинав (сміється).

Я був слухняною дитиною, батьки чудовими “Миколайчиками“, тому щось конкретне не пригадується. Пам’ятаю лише, що завжди хотів не заснути до моменту, поки батьки підкладуть щось під подушку. Але завжди засинав (сміється). Через те, що жодного разу так і не застукав батьків “на гарячому“ (я про момент підкладання подарунку під подушку), маленька віра у існування справжнього Миколая завжди лишалась (усміхається).

Женя Янович в детстве пресс-служба канала НЛО TV

Листи святому Миколаю я в дитинстві ніколи не писав. Поки я дійсно щиро вірив у існування святого Миколая, писати не умів. А коли навчився писати, то вже все прекрасно розумів. Тому грався з батьками у “піддавки“, і ніби випадково висловлював свої побажання Миколайчику при них.

Поки я дійсно щиро вірив у існування святого Миколая, писати не умів. А коли навчився писати, то вже все прекрасно розумів. Тому грався з батьками у “піддавки“, і ніби випадково висловлював свої побажання Миколайчику при них. Це миле дитяче свято. Зараз я поставив його на паузу. Повернуся до святкування, коли з‘являться вже власні діти.

Женя Янович в детстве пресс-служба канала НЛО TV

Ситуація з ляканням різочкою від батьків дуже нагадувала перепалку в соцмережах: жодного разу далі погроз діло так і не зайшло (усміхається).

Ідеальний День святого Миколая? Я весь день сплю. Час від часу прокидаюся і кожного разу під подушкою лежить якийсь новий сюрприз.

Я весь день сплю. Час від часу прокидаюся і кожного разу під подушкою лежить якийсь новий сюрприз. Я не вірю в чудеса. Просто варто працювати над собою, тоді й дива відбуватимуться. Нехай цього Нового року буде сніг. Ось це дійсно буде чудо!

Напомним, ранее мы публиковали интервью с актрисой студии “Мамахохотала“ Аней Гресь. Читайте его здесь.