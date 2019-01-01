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Женя Янович: "Листи святому Миколаю я в дитинстві ніколи не писав"

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Актер студии "Мамахохотала" на НЛО TV Женя Янович рассказал о том, как относится ко Дню святого Николая.
Женя Янович: "Листи святому Миколаю я в дитинстві ніколи не писав"
Женя Янович: "Листи святому Миколаю я в дитинстві ніколи не писав"
пресс-служба канала НЛО TV

В среду, 19 декабря, в Украине отметят один из самых любимых всеми детишками праздников - День святого Николая. Впрочем, об этом празднике есть что вспомнить не только детям, но и взрослым.

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Актер студии “Мамахохотала“ на НЛО TV Женя Янович рассказал о детских встречах этого праздника и о своем идеальном Дне Николая:

  • Насправді, День святого Миколая завжди був дуже милим святом. Я був слухняною дитиною, батьки чудовими “Миколайчиками“, тому щось конкретне не пригадується. Пам’ятаю лише, що завжди хотів не заснути до моменту, поки батьки підкладуть щось під подушку. Але завжди засинав (сміється).
  • Через те, що жодного разу так і не застукав батьків “на гарячому“ (я про момент підкладання подарунку під подушку), маленька віра у існування справжнього Миколая завжди лишалась (усміхається).

 

Женя Янович в детстве
Женя Янович в детстве
пресс-служба канала НЛО TV

 

  • Листи святому Миколаю я в дитинстві ніколи не писав. Поки я дійсно щиро вірив у існування святого Миколая, писати не умів. А коли навчився писати, то вже все прекрасно розумів. Тому грався з батьками у “піддавки“, і ніби випадково висловлював свої побажання Миколайчику при них. 
  • Це миле дитяче свято. Зараз я поставив його на паузу. Повернуся до святкування, коли з‘являться вже власні діти.

 

Женя Янович в детстве
Женя Янович в детстве
пресс-служба канала НЛО TV

 

  • Ситуація з ляканням різочкою від батьків дуже нагадувала перепалку в соцмережах: жодного разу далі погроз діло так і не зайшло (усміхається).
  • Ідеальний День святого Миколая? Я весь день сплю. Час від часу прокидаюся і кожного разу під подушкою лежить якийсь новий сюрприз. 
  • Я не вірю в чудеса. Просто варто працювати над собою, тоді й дива відбуватимуться. Нехай цього Нового року буде сніг. Ось це дійсно буде чудо!

Напомним, ранее мы публиковали интервью с актрисой студии “Мамахохотала“ Аней Гресь. Читайте его здесь.

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Теги: Женя Янович, Мамахохотала, День святого Николая
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