Андре Тан: «Мне негде было даже спать – у меня были только эскизы через плечо. И я хотел попасть к Алле Пугачевой»

Андре Тан – один из самых успешных украинских модельеров и дизайнеров одежды. Он ежегодно представляет свои коллекции на Ukrainian Fashion Week, а еще является основателем стиля Smart couture.

Андре побывал в гостях у Иванны Онуфрийчук в шоу «Без краватки» на НЛО TV, где в откровенном интервью поделился секретами своего профессионального роста, а также рассказал об идеальных женских параметрах.

Андре, як дизайнери передбачають тренди?

Есть несколько факторов, как определять тренды будущего сезона. Во-первых, нужно хорошо знать историю моды. Потому что новое – это хорошо забытое старое. Во-вторых, всегда нужно смотреть, что выходит на больших экранах. Например, как только вышел фильм «Пираты Карибского моря», сразу Александр Макквин и Жан-Поль Готье сделали коллекцию, посвященную пиратам. Еще политика и экономика – весомые аргументы в фешн-индустрии. Вот почему сейчас в моде вещи oversize? Сейчас период лоукост, когда все любят экономить. Поэтому используя oversize, можно передавать вещи из поколения в поколение. Еще сегодня очень сильно развит e-commercial – покупка одежды через интернет. А в интернете очень сложно угадать, будет ли на тебе идеально сидеть какая-то вещь. Поэтому дизайнеры придумали вещи oversize – поела, и не видно (улыбается).

Андре Тан и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

Читайте также: Константин Томильченко: “Я – артист, и сцена – это то место, где я живу“

Еще модные тренды можно спрогнозировать, если смотреть на определяющих дизайнеров – их не так много. Это Миучча Прада, Comme des Garcons – известный японский бренд. Также это Риккардо Тиши, который показал на неделе моды в Лондоне свою первую коллекцию для Burberry. Вот на этот список дизайнеров всегда нужно смотреть, чтобы понимать, что нового они придумали. Глобально, через 20 лет, останутся только старейшие французские дома: Dior, Chanel, Louis Vuitton, история которых насчитывает более ста лет. И еще останутся только Zara, H&M и все, кто плюс-минус в этой ценовой политике. Такие бренды, как Dolce&Gabbana исчезнут через 20 лет. Потому что глобальный тренд во всем мире – это не одежда. Глобальный мировой тренд – это эмоции. Для нас, тех, кто рожден в 1980-х годах, очень важно, во что мы одеты. Если мы одеты плохо, то мы себя неважно чувствуем. А для «поколения нулевых» все равно, во что они одеты – хоть в одежду из секонд-хенда. Для нового поколения – это глобальный новый тренд. Хотя для меня, как для дизайнера – это страшно (смеется).

Твій бренд одягу проіснує ще багато десятиліть?

Я на это очень сильно надеюсь. Надеюсь, моя дочь продолжит мое дело, так как уже сейчас она обожает рисовать.

У 14 років ти був закоханий у Аллу Пугачову, і навіть пробрався до неї у гримерку. Через стільки років тобі доводилося з нею зустрічатися чи, можливо, співпрацювати?

Нет, я оставил это в своей прошлой жизни. Хотя та встреча была для меня очень важна. В 14 лет я понял – если я чего-то захочу, я обязательно этого достигну. Ведь я был мальчик из маленького города, который приехал в Киев. Мне негде было даже спать – у меня были только эскизы через плечо. И я хотел попасть к Алее Пугачевой (улыбается).

Иванна и Андре Тан пресс-служба канала НЛО TV

Як ти потрапив у гримерку до неї?

Читайте также: Руслан Квинта: «Я отказываю в сотрудничестве артистам, которых не чувствую»

Это была череда историй, и меня везде гнали, как кота. При этом я познакомился с начальником охраны и объяснил ему свою историю. Он мне сказал: «Ты сумасшедший!». Но при этом он лично провел меня через все пункты охраны – он реально в меня поверил. Но Пугачева в меня не поверила. Хотя потом я работал с Кристиной Орбакайте, то есть, у меня таки был сотрудничество пусть не с Пугачевой, но с ее дочерью.

Яка найдешевша річ у твоєму гардеробі?

У меня есть брюки, которые я купил в секонд-хенде за 50 центов. Это было в Америке, и я их относил лет 10.

Андре Тан пресс-служба канала НЛО TV

Які улюблені жіночі параметри Андре Тана як модельєра?

Я считаю, что идеальные параметры для женщины – это 96-70-100 см.

А які улюблені жіночі параметри в Андре Тана як у чоловіка?

Точно такие же. 96-70-100 см – это параметры моей жены.

Який смак «Мівіни» був твоїм улюбленим у 17 років?

Ох, это была богатая жизнь, нелегкая (улыбается). И это была «Мивина» с креветками.

Модельєри часто крадуть ідеї один в одного?

Сейчас мы живем в то время, когда все придумано до нас. Задача дизайнера – представить свою идею в новом свете.

Иванна Онуфрийчук и Андре Тан пресс-служба канала НЛО TV

Яка твоя улюблена поза в йозі?

Читайте также: Макс Барских рассказал о личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе

«Собака мордой вверх» и «собака мордой вниз». Кстати, эти позы очень полезны для привлечения денег. Постоишь так три минуты, и сразу появятся какие-то проекты и непристойные предложения (смеется).

У тебе є кубики преса на животі?

Мой живот – один сплошной кубик.

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью с Владиславом Ващуком, в котором он рассказал о своей карьере.