В Киев едет Бет Харт, номинантка Грэмми и трижды обладательница Blues Music Awards

Бет Харт – женщина, которая поет блюз. Поет так, что веришь ей до самого последнего слова и самой последней ноты.

6 декабря ее узнаваемые голос с легкой хрипотцой, сильный и уверенный, зазвучит в стенах МЦКИ Октябрьский. Ее неизменно сравнивают с Дженис Джоплин. Ее жизнь была такой же безумной, полной наркотического тумана и паров алкоголя, как жизни доброй половины рок-звезд 60-70-х с той лишь разницей, что Джоплин умерла в возрасте 27 лет от передозировки, а Бет Харт в этом же возрасте удалось избежать смерти. Бет настолько напоминает Дженис, что даже играла ее в знаменитом бродвейском мюзикле «Love, Janis».

Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и поговорить с самой собой 10 или даже 20 лет назад, что бы вы себе сказали?

Я бы сказал: «Бет, все нормально. Не переживай, ты именно там, где должна быть».

90-е, как и 70-е, и 80-е годы были разрушительными. Как Вы думаете, были бы вы счастливее, если бы вы жили и творили в другое время?

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А вспомните 60-е! Это вообще был сплошной кошмар! И в 60-е, и в 70-е, и 80-е годы увлечение наркотиками было распространенным явлением, особенно в музыкальном бизнесе. И только 90-е годы понемногу стали оздоравливать музыку.

Фильм Перекресток» (1986), вдохновленный музыкантом Робертом Джонсоном, знаменит в первую очередь цитатой «Блюз – это когда хорошему человеку плохо, потому что он думает о женщине, с который однажды провел ночь». Вы согласны с ней?

Не могу не согласиться с тем, как чувствовал блюз главный герой этого фильма, но я могу рассуждать только о том, что чувствую я. Блюз – это величайший музыкальный жанр. Он, как открытый нерв, реагирующий на любые изменения настроения. Блюз, как никакой другой музыкальный жанр, расскажет о горестях и потерях, и точно также он передаст радость и страсть! Вот за это я люблю блюз!

Бет Харт Пресс-служба

Нужно ли иметь большой багаж музыкальных знаний, чтобы исполнять блюз и джаз?

Не думаю, что для этого нужен какой-либо особый багаж знаний. И вообще не думаю, что серьезный багаж знаний нужен для какой-либо творческой сферы. Здесь главное чувствовать и верить в то, что делаешь. Собственно, как и в жизни. Если ты любишь то, что ты делаешь, веришь в это всем сердцем и работаешь, не покладая рук, ты найдешь способ реализовать задуманное.

Кто и что формировало ваши музыкальные вкусы? Что слушали ваши родители, семья, друзья, учителя музыки, вы сами?

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На мои вкусы повлияла самая разная музыка. Первой моей любовью, когда я была еще совсем ребенком и училась играть на пианино, была классическая музыка. И я все еще люблю ее и слушаю с удовольствием. Постепенно мама начала знакомить меня с джазом, так что в юности я слушала очень много джазовой музыки. Однажды мой брат включил мне панк-рок, хэви-металл и какое-то время я слушала только музыку этих жанров. Еще через какое-то время, благодаря брату, я влюбилась в регги и какое-то время я слушала только его. В старшей школе мой друг Рон (он был талантливым певцом) познакомил меня с творчеством Донни Хэттэвея, Ареты Фрэнклин и еще целого ряда соул-исполнителей. Это он однажды включил мне великолепную Этту Джеймс, в которую я влюбилась навсегда. Мое внимание привлекли авторы-исполнители Рики Ли Джонс, Том Уэйтс, Джеймс Тейлор, Кэрол Кинг, я ими восхищалась и обожала. Таким образом, я все время меняла музыкальные жанры, в постоянной смене было своя прелесть.

Что в песне самое важное - личная история (история, которую слушатель может примерить на себя), мелодия или текст?

Каждая история в моей песне – это моя личная история. Я не могу написать и пропустить через себя чью-то историю. Я пишу о жизни так, как я ее чувствую, в моих песнях отражается все, что производит на меня впечатление.

Выступление Бет Харт Пресс-служба

Одним из источников вдохновения для ваших песен является ваш диагноз. Вы не стесняетесь открыто говорить о биполярно расстройстве. С высоты прожитых лет, как вы думаете, диагноз - ваше наказание или преимущество?

В конце 90-х, после очередной затяжной депрессии, мне поставили диагноз биполярное расстройство, и меня начали, наконец, правильно лечить. Эту болезнь пока невозможно излечить полностью, но есть возможность взять ее под контроль. Когда начинается приступ, я думаю о том, как мне не повезло. Когда приступ проходит – у меня все хорошо. Сейчас болезнь проходит намного проще, чем раньше, много лет назад: сейчас я принимаю лекарства и провожу гармонозаместительную терапию, утром и вечером пью определенные витамины, занимаюсь спортом, много времени провожу на солнце и соблюдаю диету. Преимущество болезни в том, что она заставила меня бороться, заставила меня сказать «нет»: «Нет, я не смирюсь с этим и не буду больной, я не убью себя, а буду бороться, и найду способ жить с этим диагнозом. Я должна жить нормальной жизнью. И мне очень повезло: у меня есть замечательная поддержка - деньги, чтобы нанять хороших докторов и принимать хорошие препараты, и у меня есть муж, который меня поддерживает во всем. И еще я очень много молюсь за тех людей, у которых такой поддержки нет. Прошу, чтобы произошло чудо, и нашелся способ им помочь.

Напомним также, что ранее мы публиковали занимательное интервью с Максом Барских, в котором он рассказывал о личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе.