Євген Янович: «Студентів колишніх не буває»

17 листопада в усьому світі святкують Міжнародний День студента. Резидент шоу «Мамахохотала» Євген Янович на екрані постає в образі студента-медика в ситкомі «Куратори» на телеканалі НЛО TV.

Були часи, коли він і сам навчався в КПІ, тому йому точно є що згадати про студентські роки.

Женю, наскільки схожий твій герой Тім з «Кураторів» на тебе за часів студентства?

Скажімо так: він мені близький за духом. Тим паче, у мене є відчуття, що Тім з «Кураторів» після випуску з Медінституту, як і Янович після випуску з КПІ, не буде працювати за спеціальністю.

У серіалі в тебе є хороший друг Богдан (Олег Маслюк), а за часів життя в гуртожитку, у тебе був такий персонаж?

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Насправді, такі різні за характерами та цілями у житті персонажі можуть стати друзями лише на екрані. Тому не було. Але я б не відмовився від друга-ботана, який прикривав би мене у навчанні.

В «Кураторах», як і в інших кінороботах з твоєю участю, у тебе роль веселого розбишаки. Не хочеться змінити амплуа на більш серйозну роль у майбутньому?

Впевнений, що рано чи пізно це відбудеться. Але є куди рости й в такому образі. Він «зламається», але просто ще не час.

Наскільки все, що відбувається на екрані в серіалі, схоже на реальне студентське життя?

Відповім одним з найпопулярніших коментарів на Youtube під серіями «Кураторів»: «Мені б таку общагу, як у вас!» Локація дійсно дисонує з реальними студентськими кімнатами, де живе по 4-5 людей на 20 м2, і по 20 тараканів на 1 м2.

Ти прогулював пари заради гри в «КВН» – тебе не мучила совість за скоєне?

Лише перед батьками, бо їм доводилося не завжди казати правду. Ну, і трішки перед старостою, яка прикривала і не ставила «енки».

Женя Янович пресс-служба канала НЛО TV

Будеш святкувати День студента в цьому році?

Студентів колишніх не буває (усміхається). Але цього року у нас зйомки шоу «Мамахохотала», тому буду вчити сценарії всю ніч, як студенти перед сесією.

У серіалі ти весь час хочеш уваги Емілії (Настя Король) та Юлії (Анна Гресь). А в реальному житті в тебе була схожа ситуація за часів студентства?

Мабуть, було б круто, але ні. Кучерявий та недалекий хлопчик із Житомира і дві красуні – це можливо лише у «Кураторах».

Яким був твій найяскравіший День студента – розкажи про нього?

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Звичайно, це перший День Студента. Він співпав з моєю першою грою у КВН. Всю ніч я вчив кумедні авторські віршики, з якими мав виступати. А о годині 2 ночі 5-курсники затягнули мене на загальну кухню, де напоїли, і там відбувся, так би мовити, допрем‘єрний показ мого виступу (усміхається).

Чи були свої особливі традиції святкування Дня студента в КПІ?

Ніяких особливих традицій. Головне було відгуляти краще, аніж студенти з НАУ (сміється).

Женя Янович пресс-служба канала НЛО TV

Заради чого варто здобувати вищу освіту в Україні?

Заради знайомств. Студенсткі роки – це саме той час, коли ти формуєш своє оточення. В цьому плані КПІ був ідеальним варіантом.

Що тебе найбільше дратувало у навчанні?

У навчанні найбільше дратувало, власне, навчання. Неадекватні викладачі, застарілі навчальні плани і перша пара о 8:30 ранку.

Чим відрізняються сучасні студенти від студентів часів твого навчання?

Та нічим, мабуть. Студент – це не про якийсь конкретний час. Це стан душі (усміхається). Хіба-що теперішні співають на лавочках під гуртожитками пісні Макса Коржа, а не ЧИЖа і «Батарейку»

Чи підтримуєш зв'язок з одногрупниками сьогодні?

Якщо лайки у Instagram і Facebook рахуються, то так, підтримую.

Якби ти був викладачем у виші – яким би ти був? Який предмет би викладав?

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Це точно було б щось таке, чого зараз не існує в програмі. «Як поєднати навчання і гулянки та вберегти батьків від стресу» – щось таке (усміхається).

Женя Янович пресс-служба канала НЛО TV

Що б ти хотів побажати сучасним студентам?

Все має свої наслідки – пам‘ятайте про це. Головне, щоб ці наслідки не дійшли до деканату. Ну, і в якості подарунку від мене – гляньте відео «Это так похоже на студента».

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью, где фронтвумен группы MARLEN, Янина Жеман, рассказала про свои хобби и отношения с участником шоу «Топ-модель по-украински».