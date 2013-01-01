Иванна Онуфрийчук: «Эротика может присутствовать в жизни, но полностью оголяться я бы не согласилась»

Ведущая шоу «Без краватки» на НЛО TV Иванна Онуфрийчук не перестает доказывать – настоящие мужчины существуют.

Известные украинцы (а в новом сезоне шоу даже иностранные знаменитости) становятся героями ее программы. Ведущая не только интервьюирует гостей, но и придумывает вместе с подругами необычные испытания для них. Специально для ivona.bigmir.net Иванна Онуфрийчук рассказала о популярности, отношении к мужчинам и к себе.

Иванна, узнают ли тебя на улицах? Как ты реагируешь на просьбу сделать совместное фото?

Часто узнают на улицах люди в провинциальных городах или на мероприятиях – например, на Венском балу меня многие просили сфотографироваться, особенно дети (улыбается). Очень часто люди узнают лицо, но не могут вспомнить, где они меня видели. Я нормально реагирую на просьбы сфотографироваться. В такие моменты особенно хорошо понимаешь, как чувствуют себя известные личности, у которых целые толпы фанатов – это очень непросто.

Есть ли интервьюеры, на которых ты равняешься?

Конечно, я просматривала передачи известных интервьюеров и поняла, что взять оттуда для себя ничего не могу. Мне многие друзья советуют посмотреть на Юрия Дудя, Евгения Черняка или Катю Осадчую. Я, посмотрев на их манеру интервьюирования, понимаю, что не могу себя так вести: унижать, давить или наседать на гостя. Я понимаю, что такое интервью будет дискомфортным для гостя, он будет чувствовать себя скованным. Для меня намного естественнее задавать какие-то компрометирующие вопросы в игривой форме.

Иванна Онуфрийчук пресс-служба

В твоей жизни были моменты, когда твоя красота тебе мешала?

Были проблемы с этим, когда я работала на госслужбе. Там мои знания и образование не воспринимали только потому, что я красивая девушка. Ко мне в лифте могли приставать чиновники, давали свои визитки. Тут дело еще в том, что даже если ты не будешь красивой, но в твоей жизни будет все хорошо – тебе будут завидовать. В целом же я благодарна богу, маме и генетике, что я одна из многих красивых девушек в нашей стране.

Ты сейчас отказываешься сниматься обнаженной для популярных мужских журналов?

У меня был опыт съемки в стиле ню – это был 2013 год, я тогда еще занималась модельным бизнесом. Конечно, тот факт, что меня тогда позвали сниматься в популярный мужской журнал я восприняла как хорошую возможность. Но если бы мне предложили это сделать сейчас – я бы отказалась. Эротика может присутствовать в жизни, но полностью оголяться я бы не согласилась – я давно это все переросла.

Как ты относишься к тату? Есть ли они у тебя?

Когда-то в студенческое время я хотела набить известный афоризм в каком-то незаметном месте – на пояснице или под волосами на шее, чтобы это было незаметно. Ведь модельная карьера дала понять мне, что модель с тату никому не нужна. Еще я человек верующий, а в Евангелие говорится, что тату – это осквернение своего тела. Сегодня для меня тату – это лишнее, и наносить его на тело я бы не хотела.

Иванна Онуфрийчук пресс-служба

Есть какие-то табу на действия мужчин, когда становится понятно, что вам с ним не по пути?

Да, конечно. Если мужчина наркоман или в прошлом наркоман. Также, если мужчина пьет или применяет насилие – агрессивных и нестабильных мы не пускаем в свою жизнь (улыбается).

Как ты относишься к свободным отношениям?

Я признаю, что это очень удобно для людей, у которых нет времени на семью, и которые не хотят брать на себя дополнительную ответственность. Но очевидно, что свободные отношения и семья – это вещи несовместимые.

Чтобы ты выбрала, если бы тебе пришлось выбирать между семьей и работой?

Так сложилось, что большинство женщин выбирают семью и брак – для них в приоритете удачно выйти замуж, чтобы принадлежать мужу и ребенку. Но я считаю, что женщина всегда должна развиваться и продолжать заниматься любимым делом. Как бы ее ни просили уволиться и сидеть дома, нужно говорить твердое нет. Я через все это тоже прошла и теперь понимаю, что даже просидев в золотой клетке, тебе со временем станет скучно. При этом не так важно, приносит ли это дело женщине прибыль – главное, чтобы в этом был кайф.

Иванна Онуфрийчук пресс-служба

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью с футболистом Исмаили. Узнайте во сколько он оценивает себя по ссылке.