Фронтвумен группы MARLEN, Янина Жеман, рассказала в эксклюзивном интервью Ivona о съемках нового клипа, отношениях с участником шоу «Топ-модель по-украински» Димой Харламовым и о том, чего достигла в творческой карьере.

Фронтвумен группы MARLEN, Янина Жеман: про свои хобби и отношения с участником шоу «Топ-модель по-украински» пресс-служба

Не так давно ты презентовала новую видеоработу, в главной роли которой снялся Дима Харламов, участник шоу «Топ-модель по-украински». Поддерживаешь ли ты связь с Димой?

С Димой Харламовым мы иногда общаемся в сетях. Мне интересен он как творческая личность. Иногда созваниваемся по каким-то организационным вопросам (презентация клипа) да и просто поболтать можем, почему нет?

Фронтвумен группы MARLEN, Янина Жеман: про свои хобби и отношения с участником шоу «Топ-модель по-украински» пресс-служба

Поговорим о современных женщинах. Они, например, не боятся техники, что ты скажешь по этому поводу? Ведь ты сама водишь машину, а это уже показатель дружбы с технологиями. Как ты чинишь машину в случае поломки?

Да, у меня есть права и я их не купила, а посещала школу вождения, поэтому были моменты, когда в туре даже подменяла нашего постоянного водителя/барабанщика Михаила за рулём мерседеса Вито, который на механике, и ничего, справилась!

Как ты начинала карьеру артиста?

Как это ни пафосно звучит - пела я всю жизнь. Но вот создать свою группу решилась не так давно и, как мне кажется, за 3 года у нас достаточно успехов.

Фронтвумен группы MARLEN, Янина Жеман: про свои хобби и отношения с участником шоу «Топ-модель по-украински» пресс-служба

Расскажи, как ты собирала аудиторию в Instagram и как тебе удается заинтересовать и удержать подписчиков?

Мне всегда нравилось «играть словами» вот и в инстаграме я стараюсь изложить свои мысли как можно красивее и красочнее.

Янина, а какое у тебя хобби? Начиналась ли твоя музыкальная карьера с пения или же ты изначально решила для себя, что это будет твоей работой и заработком?

Мои хобби не связаны никак со сценой. А сцена никогда не была хобби. Мои увлечения - это рыбалка и чтение. Жаль, но ни на то, ни на другое времени не очень много.

Знаю, что ты умеешь прекрасно готовить и так же прекрасно и умно это скрывать :) Какое твоё любимое блюдо? Есть ли у тебя какой-то авторский рецепт?

Вот вы сказали верно! :) У меня много рецептов, но их все я мастерски скрываю. Люблю разнообразие и в еде в том числе, поэтому не буду останавливаться на одном, но скажу, что и торт испечь могу.

Смотрите новый клип группы MARLEN:

Ранее мы публиковали интервью с художественным руководителем “Дизель студио“ Егором Крутоголовом. Читайте его здесь.