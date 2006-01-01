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Егор Крутоголов: «Жизнь может научить человека шутить»

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Украинские мужчины могут похвастаться не только своей силой, но и прекрасным чувством юмора.
Интервью с Егором Крутоголовым фото
Интервью с Егором Крутоголовым фото
пресс-служба

Это доказывает новый звездный гость шоу «Без краватки» с Иванной Онуфрийчук на телеканале НЛО TV. Им стал известный украинский актер, телеведущий и художественный руководитель «Дизель Студии» Егор Крутоголов.

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Мало кому известно, что кроме карьеры известного юмориста, он имеет звание КМС по большому теннису. Также Егор был участником Чемпионата Украины по судомодельному спорту. В свободное время он занимается боксом, пауэрлифтингом, волейболом, плаванием и вокалом. И даже его маленький сын Лев уже имеет звание чемпиона Украины по картингу.

О своем увлечении Ferrari, школьной любви, браке и пристрастию к еде Егор Крутоголов рассказал в откровенном интервью Иванне Онуфрийчук (запись программы происходила до страшного ДТП, которое постигло актеров шоу).

  • Єгоре, ти фанат «Формули-1» і вболіваєш за команду Ferrari.

Да, мой сын болеет за Себастьяна Феттеля – это гонщик Ferrari. А я болею за Льюиса Хемильтона (известный британский автогонщик, выступавший в свое время за команды «Макларен» и «Мерседес», – журн.)

  • Хемільтон вже майже рік веде веганський спосіб життя: їсть одну траву та віддає перевагу фруктам. Ти знав про це?

Да, он сказал, что перестал курить траву и начал ее есть (смеется). На самом деле ничего такого в этом нет – я сам вел вегетарианский образ жизни около двух лет. Это было в качестве эксперимента над своим телом: почувствую ли я какие-то изменения. В результате я ничего не почувствовал, вернулся к мясоедению, и теперь считаю людей универсальными машинами для переработки любой пищи.

  • Формулу-1 ти полюбив, коли вперше по телевізору побачив Айртона Сенну, який виступав за «Макларен» (відомий бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1, – журн.). Але ти вболіваєш за Ferrari, чому?

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Вообще, я болею за спорт. Айртон Сенна выступал в трех разных командах, и это была легенда. Он человек, который оседлал скорость. Еще он был очень верующим: много жертвовал на благотворительность, строил жилье и популяризировал Бразилию во всем мире.

Иванна Онуфрийчук и Егор Крутоголов
Иванна Онуфрийчук и Егор Крутоголов
пресс-служба Нового канала

  • Звідки взагалі зявилась така любов до гонок?

Мой папа был директором станции «Юных техников» в Николаеве. Там были разные кружки: папа до сих пор ведет кружок судномодельного спорта. А еще там был кружок картинга. Парни, которые там «наваливали бас», меня очень впечатлили. Поэтому я в 9 лет тоже пошел заниматься картингом. Сейчас я часто занимаюсь прокатным картингом, а вот мой сын занимается им профессионально. Я неимоверно рад тому, что он разделяет мое увлечение.

  • Ти напевно мрієш про власний Ferrari?

Сначала я об этом мечтал. Но после того, как я проехал на Ferrari по улице Дружбы народов в Киеве, я «чиркнул днищем» авто четыре раза. И я понял, что пока в этой стране кардинально не изменится ситуация с дорогами – о Ferrari нет смысла даже мечтать (смеется). На ней здесь просто негде ездить.

  • Ти познайомився зі своєю дружиною, коли тобі було 16 років, а їй – 13. За два роки після цього ви почали зустрічатися, а одружилися лише у 2006. Чому так довго йшли до цього?

Я не решался на это, потому что за душой у меня ничего не было: ни квартиры, ни машины. После того, как я выпорхнул из родительского гнезда, женитьба мне казалась крайне нерациональным шагом. Хотя уже было решено, что мы с Катей (жена Егора Крутоголова, – журн.) будем вместе, но я всегда находил какие-то причины, и мне не хватало смелости. А потом ей все это просто надоело. Она взяла меня не буду говорить за что (улыбается), и дала понять, насколько она мне дорога. Так она заставила меня принять решение. Я прибежал к ней, и мы практически сразу назначили свадьбу.

  • Твоя дружина каже, що окрім нічних походів до холодильника інших зауважень до тебе нема. Скільки таких походів ти робиш за ніч?

Бывает по-разному (смеется). Причем это чувство возникает дома. Может, потому что жена вкусно готовит, а может – потому что я рак по гороскопу, люблю делать себе запасы (улыбается). Когда я нахожусь где-то на выезде, то чувства ночного голода нет.

Иванна Онуфрийчук и Егор Крутоголов
Иванна Онуфрийчук и Егор Крутоголов
пресс-служба Нового канала

  • Ким би ти зараз був, якби фізичка, в яку ти закохався у 7-му класі, не перевелася в іншу школу, і ти не обрав через це гуманітарний напрямок?

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Да, в моей жизни действительно был такой момент. Когда мы выбирали направление в средних классах, я выбрал физику и математику, потому что влюбился в учительницу. Но вместо нее на занятие пришло «нечто», которое сказало: «Здрасьте, я буду вашей учительницей физики». Я сразу попросился выйти из класса, побежал в кабинет директора и сказал, что я хочу изменить специальность (смеется). Поэтому человеку очень сложно и практически нереально запланировать, кем он будет в своей жизни в дальнейшем.

  • На чому їздить керівник «Дизель Шоу»: бензин, газ, електрика?

Бензин.

  • Хто може бути крутішим за автогонщика?

Актер Голливуда (смеется).

  • Можна навчити людину жартувати?

Жизнь может научить человека шутить.

  • Ти можеш довести дівчину до сарказму?

Думаю, да. Главное, чтобы девушке это нравилось.

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью Иванны Онуфрийчук с Александром Меламудом.

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Теги: интервью, Егор Крутоголов, Иванна Онуфрийчук, Без краватки, новости, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "НЛО TV"

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