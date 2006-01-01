Егор Крутоголов: «Жизнь может научить человека шутить»

Украинские мужчины могут похвастаться не только своей силой, но и прекрасным чувством юмора.

Это доказывает новый звездный гость шоу «Без краватки» с Иванной Онуфрийчук на телеканале НЛО TV. Им стал известный украинский актер, телеведущий и художественный руководитель «Дизель Студии» Егор Крутоголов.

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Мало кому известно, что кроме карьеры известного юмориста, он имеет звание КМС по большому теннису. Также Егор был участником Чемпионата Украины по судомодельному спорту. В свободное время он занимается боксом, пауэрлифтингом, волейболом, плаванием и вокалом. И даже его маленький сын Лев уже имеет звание чемпиона Украины по картингу.

О своем увлечении Ferrari, школьной любви, браке и пристрастию к еде Егор Крутоголов рассказал в откровенном интервью Иванне Онуфрийчук (запись программы происходила до страшного ДТП, которое постигло актеров шоу).

Єгоре, ти фанат «Формули-1» і вболіваєш за команду Ferrari.

Да, мой сын болеет за Себастьяна Феттеля – это гонщик Ferrari. А я болею за Льюиса Хемильтона (известный британский автогонщик, выступавший в свое время за команды «Макларен» и «Мерседес», – журн.)

Хемільтон вже майже рік веде веганський спосіб життя: їсть одну траву та віддає перевагу фруктам. Ти знав про це?

Да, он сказал, что перестал курить траву и начал ее есть (смеется). На самом деле ничего такого в этом нет – я сам вел вегетарианский образ жизни около двух лет. Это было в качестве эксперимента над своим телом: почувствую ли я какие-то изменения. В результате я ничего не почувствовал, вернулся к мясоедению, и теперь считаю людей универсальными машинами для переработки любой пищи.

Формулу-1 ти полюбив, коли вперше по телевізору побачив Айртона Сенну, який виступав за «Макларен» (відомий бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1, – журн.). Але ти вболіваєш за Ferrari, чому?

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Вообще, я болею за спорт. Айртон Сенна выступал в трех разных командах, и это была легенда. Он человек, который оседлал скорость. Еще он был очень верующим: много жертвовал на благотворительность, строил жилье и популяризировал Бразилию во всем мире.

Иванна Онуфрийчук и Егор Крутоголов пресс-служба Нового канала

Звідки взагалі з’явилась така любов до гонок?

Мой папа был директором станции «Юных техников» в Николаеве. Там были разные кружки: папа до сих пор ведет кружок судномодельного спорта. А еще там был кружок картинга. Парни, которые там «наваливали бас», меня очень впечатлили. Поэтому я в 9 лет тоже пошел заниматься картингом. Сейчас я часто занимаюсь прокатным картингом, а вот мой сын занимается им профессионально. Я неимоверно рад тому, что он разделяет мое увлечение.

Ти напевно мрієш про власний Ferrari?

Сначала я об этом мечтал. Но после того, как я проехал на Ferrari по улице Дружбы народов в Киеве, я «чиркнул днищем» авто четыре раза. И я понял, что пока в этой стране кардинально не изменится ситуация с дорогами – о Ferrari нет смысла даже мечтать (смеется). На ней здесь просто негде ездить.

Ти познайомився зі своєю дружиною, коли тобі було 16 років, а їй – 13. За два роки після цього ви почали зустрічатися, а одружилися лише у 2006. Чому так довго йшли до цього?

Я не решался на это, потому что за душой у меня ничего не было: ни квартиры, ни машины. После того, как я выпорхнул из родительского гнезда, женитьба мне казалась крайне нерациональным шагом. Хотя уже было решено, что мы с Катей (жена Егора Крутоголова, – журн.) будем вместе, но я всегда находил какие-то причины, и мне не хватало смелости. А потом ей все это просто надоело. Она взяла меня не буду говорить за что (улыбается), и дала понять, насколько она мне дорога. Так она заставила меня принять решение. Я прибежал к ней, и мы практически сразу назначили свадьбу.

Твоя дружина каже, що окрім нічних походів до холодильника інших зауважень до тебе нема. Скільки таких походів ти робиш за ніч?

Бывает по-разному (смеется). Причем это чувство возникает дома. Может, потому что жена вкусно готовит, а может – потому что я рак по гороскопу, люблю делать себе запасы (улыбается). Когда я нахожусь где-то на выезде, то чувства ночного голода нет.

Иванна Онуфрийчук и Егор Крутоголов пресс-служба Нового канала

Ким би ти зараз був, якби фізичка, в яку ти закохався у 7-му класі, не перевелася в іншу школу, і ти не обрав через це гуманітарний напрямок?

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Да, в моей жизни действительно был такой момент. Когда мы выбирали направление в средних классах, я выбрал физику и математику, потому что влюбился в учительницу. Но вместо нее на занятие пришло «нечто», которое сказало: «Здрасьте, я буду вашей учительницей физики». Я сразу попросился выйти из класса, побежал в кабинет директора и сказал, что я хочу изменить специальность (смеется). Поэтому человеку очень сложно и практически нереально запланировать, кем он будет в своей жизни в дальнейшем.

На чому їздить керівник «Дизель Шоу»: бензин, газ, електрика?

Бензин.

Хто може бути крутішим за автогонщика?

Актер Голливуда (смеется).

Можна навчити людину жартувати?

Жизнь может научить человека шутить.

Ти можеш довести дівчину до сарказму?

Думаю, да. Главное, чтобы девушке это нравилось.

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью Иванны Онуфрийчук с Александром Меламудом.