Анна Пагава: "Ребенок - как персональный маленький Будда, очень многому учит в духовном плане".

Анна Пагава - популярный украинский продюсер. Под ее чутким руководством создаются одни из лучших проектов на украинском телевидении. Сегодня эксклюзивно для Ivona Анна расскажет о переменах в личной жизни и поделится личной формулой успеха.

Анна, недавно вы стали мамой. Как изменилась ваша жизнь после рождения ребенка?

Кардинально изменилась. Приоритеты сместились, принципы изменились. Я точно стала более лояльной, зарядилась мотивацией добиваться большего и лучшего в жизни. Ребенок - как персональный маленький Будда, очень многому учит в духовном плане, требует качественных перемен своих родителей, и если к нему прислушаться - выходишь на новый уровень развития.

Собираетесь уйти в декретный отпуск или планируете продолжать активную работу над проектами?

В декретном отпуске не была и не буду. Я проработала всю беременность от студийных съемок проекта "Адская кухня" в другой стране до удаленного контроля всех проектов продакшена, за которые я отвечаю. Удаленно - так как я провела 3 месяца беременности не в Украине. И сейчас продолжаем активную работу над проектами. Но жертвовать временем с сыном я не стану. Все можно совмещать, если позволяет уровень профессионализма.

Украинский телепродюсер Анна Пагава

При слове продюсер большинство представляют мужчину строгого вида, а вы хрупкая молодая девушка. Как справляетесь с объемом работы, который ложится на ваши плечи?

Я девушка строгого вида, во мне текут грузинские корни и с детства я была на руководящих тонах. У меня выходит управлять всеми, и мне это нравится. На объем работы никогда не жалуюсь, для меня это жизнь. Наоборот, чем меньше загруженности - тем больше времени на прокрастинацию и всякие глупости.

На телевидении вы 6 лет. Успели за это время вывести свою формулу успеха?

Главная формула успеха - отношения с людьми. Чем больше вкладываешь в людей, эмоционально в первую очередь, тем больше обратной связи. Очень важно, чтобы за тобой шла команда.

Больше 5 лет вы сотрудничали с Ольгой Фреймут. Между вами сложились дружеские отношения или исключительно рабочие?

Нет, мы с Ольгой успели за это время подружиться. Невозможно столько лет вместе работать 24/7 и оставаться в исключительно рабочих отношениях :)

Украинский телепродюсер Анна Пагава

На данный момент вы занимаете должность продюсера международной компании Lucky cat production. Намерены продолжить работу с Ольгой? Возможно, готовите новые проекты с ее участием?

Нет, на нашем продакшене слишком большое количество других проектов. Мы пробовали работать с Ольгой в рамках шоу "Оля", но это единичный случай.

Сейчас вы живете в Лос-Анджелесе. Чем вас покорил этот город?

Мне импонирует уровень жизни и менталитет местных людей. Они очень много трудятся, учатся, развивают свои навыки во всех направлениях, но всегда остаются добродушными и открытыми в общении. Тут редко встретишь хамство. И самое ценное - они всегда держат определенную дистанцию и не заходят за личные границы: не будут учить тебя как жить, спрашивать сколько ты зарабатываешь, или когда наконец выйдешь замуж. Люди в Лос-Анджелесе очень самодостаточны. Для меня это город духовности и личного роста.

Видите для себя, как для продюсера, перспективу развития в США?

Конечно. А где как не тут. Я считаю, что тут мекка киноиндустрии и телепроизводства. Но чтобы мне украинке построить тут свое производство, нужно немало времени. Изучить их менталитет, понять зрителя, тут нужно жить. В США многому и для украинского производства можно научиться. Для меня одним из главных факторов в работе является человеческий. Тут к сотрудникам очень серьезно относятся, никто никого никогда не унизит, все работают в четком тайминге, все друг другу помогают. Самое важное - все вовремя хотят попасть домой, поэтому все быстро и качественно, и с уважением друг к другу делает свою работу.

Проведите параллель между украинским и американским телевидением. В чем заключаются основные отличия тв-продукта?

Пока я еще занимаюсь изучением рынка, но однозначно могу сказать - разница колоссальная в менталитете. Тут все налегке, с юмором, простотой и добром. Наше телепроизводство больше любит уходить в социальные страшилки, но, благо, сейчас это меняется.

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